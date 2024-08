Uittips in Utrecht: Loose Ends Festival, Brommerbios en Festival Oude Muziek

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Loose Ends Festival

Waar: Beton-T

Wanneer: zaterdag 24 augustus, vanaf 13.30 uur

Prijs: 47,50 euro

De derde editie van het gitaarfestival Loose Ends komt eraan! Vorige edities brachten al optredens van grootheden zoals Fontaines D.C. Dit jaar staan op het industriële stadsplein Beton-T in Utrecht maar liefst veertien optredens geprogrammeerd. Bands zoals Beige Banquet, Bowl en DITZ laten hun muziek horen.

Holland Opera & DOX: Bluebeard

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: woensdag 21 augustus t/m zaterdag 7 september

Prijs: 18 tot 50 euro

Bluebeard is een opera over een steenrijke, mysterieuze man met een duister geheim. De jonge Judith raakt gefascineerd en valt als een blok voor hem. Wanneer Bluebeard onverwacht op reis gaat, overhandigt hij haar de sleutelbos van zijn kathedraal. Eén specifieke ruimte is verboden om te betreden, wat Judiths nieuwsgierigheid en verlangen naar het onthullen van het geheim verder aanwakkert. Bluebeard wordt in het Engels gezongen met Nederlandse boventiteling.

Pleinotheek & Brommerbios

Waar: RAUM

Wanneer: vrijdag 23 augustus, 20.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Spreid je kleedje uit voor het scherm en geniet van een zomeravond bij buitenbioscoop Brommerbios. Deze vrijdag wordt ‘Past Lives’ vertoond. Een film over twee jeugdvrienden die worden gescheiden wanneer Nora’s familie van Zuid-Korea naar Canada verhuist. Twaalf jaar later, terwijl Nora in New York studeert, vinden ze elkaar opnieuw via het internet. Maar hun contact vervaagt door de afstand. Nog eens twaalf jaar later, inmiddels getrouwd, wordt Nora tijdens een beslissende week herenigd met haar jeugdliefde wanneer hij haar in New York opzoekt.

Festival Oude Muziek

Waar: diverse locaties in de stad

Wanneer: vrijdag 23 t/m zondag 1 september

Prijs: varieert

Het festival met muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok is weer terug. Bezoek de Domkerk, Jacobikerk, Paardenkathedraal en andere locaties in de stad voor een aantal bijzondere concerten. Festival Oude Muziek 2024 staat dit jaar in het teken van Sevilla, de ontmoetingsplaats van Oost en West, een welvarende havenstad en de bakermat van de flamenco. Een recept voor een cultureel en historisch interessante avond.

Zoek het uit! Festival

Waar: Universiteitsmuseum Utrecht

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Prijs: 5 tot 19 euro

Het Universiteitsmuseum Utrecht organiseert in het weekend van 24 en 25 augustus het Zoek het Uit! Festival. Een wetenschapsfestival voor families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Hier kun je alles ontdekken, van robots en hersenen tot muziek en gedrag. Geniet van theater, familiecolleges, workshops, en gesprekken met wetenschappers, en ga vooral zelf op onderzoek uit!

GNOD, The Cosmic Dead en Sunset Images

Waar: dB’s

Wanneer: woensdag 28 augustus, 19.30 uur

Prijs: 17,50 euro

Drie bands in één avond, dB’s organiseert het! GNOD en Sunset Images duiken in de postpunk-sfeer, terwijl The Cosmic Dead de psychedelische muziek nieuw leven inblaast. GNOD, die al eerder op de oude locatie van dB’s optrad, speelt nu voor het eerst het dak eraf op de nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat.

RADIO ZOMER X KEEP IT MOVING

Waar: NAR

Wanneer: donderdag 29 augustus

Prijs: gratis

Deze zomer verandert de NAR elke donderdag in een tropisch muziekparadijs. Met een strand, zwembad, rooftopbar en pizza’s en cocktails voor slechts 5 euro, zorgt de horecagelegenheid voor een vrolijke sfeer. De dj’s van Keep It Moving maken het feestje compleet, zowel op het strand als in de club. De zomer loopt op z’n eind, dus pak nog snel je kans.