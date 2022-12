Uittips in Utrecht: Maarten De Podcast, Japan Light & Food Festival en Oroonoko

Het is weer bijna weekend en aan evenementen opnieuw geen gebrek! Zo kan je live de opnames van Maarten De Podcast bijwonen en is er het Japan Light & Food Festival in Gebouw M. Ook de lichtprojecties van het project Kleur de Stad zijn vanaf vrijdag weer te zien.

Het nijntje museum in gebaren

Waar: nijntje museum

Wanneer: zaterdag 10 december

Prijs: museumticket 0 tot 11 euro

Ontdek het nijntje museum in gebaren! In het museum is ongeveer één keer in de maand een rondleiding speciaal voor dove en slechthorende peuters en kleuters en hun ouders of begeleiders. De rondleiding wordt gegeven door een dove of slechthorende gids en ondersteund door een stemtolk. Zo kunnen alle kindjes de wereld van nijntje en haar vriendjes leren kennen.

Kikker Stelt voor: Peer Gynt (speelt David Westera)

Waar: Theater Kikker

Wanneer: woensdag 14 en donderdag 15 december

Prijs: 7 tot 14 euro

Het is misschien wel het mooiste geschenk dat de evolutie ons gaf: de fantasie. Maar het feit dat we kunnen ‘verzinnen’ betekent ook dat we in staat zijn om te liegen. Deze voorstelling zit vol leugens en grootheidswaan, maar wie gaat er schuil achter de stortvloed aan verzinsels? Leugens vertellen ons natuurlijk niks over de waarheid, maar wel alles over de leugenaar zelf… Theatermakers David Westera en Koen van Seuten hebben Henrik Ibsens stuk Peer Gynt herschreven. Het publiek gaat kijken naar een monoloog voor één eenzame leugenaar. Wie ben je echt, als je liegt?

Maarten De Podcast

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 13 december

Prijs: 27 euro

Kom luisteren en kijken naar een liveopname van Maarten De Podcast, een van de populairste podcasts van Nederland! Historicus Maarten van Rossem en host Tom Jessen gaan samen in gesprek over de actualiteit. Dat gebeurt zoals je van ze gewend bent: met de nodige afdwalingen, humor en scherpte. En natuurlijk mag het publiek in de zaal ook live vragen stellen aan het podcastduo. Ticketprijs is inclusief een drankje voorafgaand aan de opname.

Japan Light & Food Festival Utrecht

Waar: Gebouw M, Kanaalweg

Wanneer: vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december

Prijs: 5,50 tot 10,50 euro

Het Japan Light & Food Festival is in Utrecht. De eerste dagen zijn geweest, maar op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december wordt Gebouw M aan de Kanaalweg nog een keer omgetoverd tot een Japans sprookjesparadijs. Wat je kunt verwachten? Een silent disco, karaoke, LED-kunstwerken, kraampjes met sushi, ramen en Japanse thee en natuurlijk verlichte kersenbloesems. Het belooft opnieuw een spektakel te worden! Iedereen die dol is op lekker eten en mooie lichtjes kan zijn hart ophalen tijdens dit festival.

Oroonoko

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zaterdag 10 december

Prijs: 10 tot 18 euro

Aphra Behn (1640 – 1689) was de eerste vrouwelijke schrijfster die kon leven van haar verhalen. Haar novelle Oroonoko, the Royal Slave gaat over een Ghanese prins. Zijn geliefde Imoinda is vermoord. Althans, dat denkt hij. Het noodlot slaat nog een keer toe als hij tot slaaf wordt gemaakt en wordt meegevoerd door een WIC-schip. Maar dan volgt een onverwachte hereniging tussen de geliefden, vriendschappen in het Surinaamse oerwoud en een opstand tegen hun lot.

Tegenlicht Meet Up

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 12 december

Prijs: gratis, wel reserveren

Hoe ziet Afrika er over vijftig jaar uit? VPRO Tegenlicht kijkt met Afrikaanse denkers en doeners naar verschillende toekomstscenario’s. Grenzen zullen vervagen, nieuwe markten komen tot bloei en de bevolking gaat groeien naar ruim vier miljard mensen. Stel dat Afrika zich in de toekomst opstelt als een groot machtsblok, wat betekent dat dan voor de rest van de wereld? Tijdens de meet-up wordt met deskundige gasten en medebezoekers verder gepraat over de uitzending. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt de Tegenlicht-uitzending herhaald. Alleen naar de meet-up gaan kan ook, die is van 20.00 tot 21.30 uur. De meet-up is ook live te volgen via YouTube.

Lichtprojecties: Kleur de stad

Waar: op zeven Utrechtse panden

Wanneer: vrijdag 9 december t/m zondag 8 januari

Prijs: gratis

Tot 8 januari zijn op zeven gevels in het centrum van de stad lichtprojecties te zien. Liefhebbers konden een kleurplaat van hun favoriete gevel inkleuren. Mr. Beam Studio maakte van die tekeningen dan weer projecties, die de komende tijd te zien zijn op de gevels van Ace & Tate op de Lijnmarkt, het Stadhuis, De Rode Winkel in de Lange Elisabethstraat, Scotch & Soda aan de Oudegracht, Daen’s Café en Café Korter op de Korte Minrebroederstraat en Telkamp Modeschoenen op de Zoutmarkt.