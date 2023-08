Uittips in Utrecht: Montmartre aan de gracht, zwijmelen bij Grease en lachen met Leonardo da Vinci 

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen bijna op, maar gelukkig is er in Utrecht nog steeds van alles te doen. We hebben weer zeven toffe uittips verzameld, waarmee je je zonnige humeur moeiteloos vasthoudt.

Leonardo, een komedie met een rafelrandje

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: 18 en 19 augustus om 20.00 uur

Prijs: 4,95 euro

Leonardo da Vinci is een grote inspiratiebron voor menig kunstenaar die, net als de grote meester zelf, gebruikmaakt van uiteenlopende creatieve expressiemogelijkheden. Geen grenzen aan de fantasie. Geen grenzen aan de kunst. Eén kunstenaar, hier uit de stad, heeft zelfs zijn voornaam veranderd van Dirk naar Leonardo. Maar een naamsverandering alleen is niet genoeg om uit de schaduw van de meester te stappen. Helemaal niet als je talent middelmatig is. Leonardo geeft het op en zijn partner Daan weet nog net op tijd 112 te bellen om hem naar het ziekenhuis te brengen. Artsen vechten voor het leven van Leonardo, Daan zoekt steun bij zijn ouders… En dit is pas het begin van het toneelstuk.

Cosmic Comedy Berlin

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: 19 augustus om 20.30 uur

Prijs: 19,50 euro

De Cosmic Comedy Club is een begrip in Berlijn. Als afsluiting van het Utrecht Summer Comedy Fest kun je de sfeer van deze club nu gewoon in de Domstad ervaren. Hoofdact is de onvergelijkbare Dharmander Singh. Deze vaste waarde in de Berlijnse comedyscene staat bekend om zijn gekke typetjes en aimabele stijl. Hij vertelt over zijn ervaringen in Berlijn, zijn Engels-Indiase achtergrond en de absurditeiten van het dagelijkse leven. Naast Singh treden ook Rachel Morton Young, Zuva Martens, Neil Numb en Ken Parsons op. Bereid je voor op een avond vol gratis shotjes en pizza – een handelsmerk van de originele Berlijnse shows – waardoor je je even in het hart van deze kosmopolitische stad waant.

Montmartre aan de gracht

Waar: diverse locaties in het Museumkwartier

Wanneer: 20 augustus van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Tijdens Montmartre aan de gracht beleef je Franse sferen in het Museumkwartier. Op acht verschillende locaties worden schildersezels geplaatst en schilderen kunstenaars de meest pittoreske stukjes van Utrecht. Iedereen is welkom, van jong tot oud, ervaren of beginner, om langs te komen en mee te doen. Onder het genot van de muziek van verschillende artiesten kan iedereen volop schetsen en tekenen. Op de locaties zijn de benodigde materialen aanwezig. Resultaten mogen ingeleverd worden bij Morren Galleries aan de Oudegracht 340. Daar wordt aan het einde van de middag de Museumkwartierkunstenaar van het jaar gekozen.

Greenleaf

Waar: dB’s Studio

Wanneer: 20 augustus om 20.00 uur

Prijs: 16 euro

Zweden en stoner rock is een combinatie die net zo vanzelfsprekend is als patat met appelmoes. Greenleaf is ontstaan als een sideproject van Dozer maar overtreft zo langzamerhand de meester. Het album Hear The Rivers uit 2018 is hard op weg een klassieker in het genre te worden en ook Green Leafs laatste plaat Echoes from a Mass uit 2021 gooide hoge ogen. Deze Zweedse rockband bestaat alweer zo’n twintig jaar en maakt ook graag uitstapjes naar de prog en psychedelische rock, southern desert rock en blues. Met de heldere stem van frontman Arvid Hällagård en de heerlijk fuzzy gitaarsound, de spookachtige bas en het donderend, dynamisch drumwerk is Greenleaf een rockband om te koesteren. Het Nieuw-Zeelandse Earth Tongue vormt de support act.

Grease

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 23 tot en met 27 augustus

Prijs: 47,50 tot 62,50 euro

Grease vertelt het bekende verhaal over de tieners Danny en Sandy die na een wervelende zomerromance onverwachts worden herenigd als Sandy voor haar laatste schooljaar overstapt naar Rydell High. Danny blijkt al snel niet de lieve jongen van afgelopen zomer te zijn en de brave Sandy knapt op hem af. Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer samenbrengen, maar voor hoe lang? Overleven ze de beproevingen van het tienerleven en vinden ze opnieuw de ware liefde? De musical Grease is een van de langstlopende musicals ooit op Broadway en werd in ons land een begrip door de film die 45 jaar geleden met veel succes in de bioscoop draaide. Om die verjaardag te vieren komt er een nieuwe, frisse versie van deze musical naar de theaters.

Stefan Bras: Verdoken

Waar: EXboot, Nijverheidskade 15

Wanneer: tot en met 27 augustus

Prijs: gratis

De artistieke praktijk van beeldend kunstenaar Stefan Bras bestaat uit het claimen en toe-eigenen van gevonden voorwerpen. Deze worden als ingrediënten gebruikt voor zijn sculpturale installaties. Dit is niet alleen een materiaalkeuze, maar ook een houding. Bras eigent zich objecten toe die ooit deel uitmaakten van een verhaal; een interieur, een constructie of misschien een andere wereld. Bras hergebruikt en transformeert hun oorspronkelijke functie. Hij ziet unieke karaktertrekken in zijn eclectische sculpturen en beschrijft hoe de verschillende elementen elkaar omarmen en zich tegelijkertijd los proberen te maken van hun vorm.