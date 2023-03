Uittips in Utrecht: Muylike, 25 jaar archeologie in Leidsche Rijn en Kim Schuddeboom

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen. Er is weer genoeg te doen!



Muylike

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 10 maart

Prijs: 11 euro

Catchy indiepop, aangesterkt door energieke koortjes en melodieuze gitaarlijnen: dat is waar Muylike voor staat. Als 3voor12 Popronde-talent tourden ze dit najaar door heel Nederland. Daarnaast was Muylike deze zomer al te zien als voorprogramma van Chef’Special bij ‘De Amsterdamse Zomer’ in het Olympisch Stadion en stonden ze afgelopen september als voorprogramma van Cassia in EKKO. Nu komt het project van de Utrechtse songwriter/producer Stijn Post terug naar het podium van EKKO in aanloop naar debuutalbum ‘The Wait Is Over’, mét een gloednieuwe liveshow en vijfkoppige band. Tickets zijn te koop via de website van EKKO.

Historisch Café: monumentenzorg en Oud-Utrecht

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 10 maart

Prijs: gratis

Iedere tweede vrijdag van de maand organiseert Oud-Utrecht het Historisch Café in het Theater van Bibliotheek Neude. Een lezing over een historisch Utrechts onderwerp. Deze keer schetst Dick de Jong, voorzitter van de historische vereniging Oud-Utrecht, een kleine geschiedenis van de monumentenzorg van Utrecht en de rol van Oud-Utrecht. Ook is er een column van Bas van de Griendt over monumentenzorg in de toekomst. Reserveer je gratis kaartje via Oud-Utrecht.nl.

Sub-Terra Trax

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 11 maart

Prijs: 14,50 tot 17 euro

Het Utrechtse hard techno label Sub-Terra Trax geeft op zaterdagavond 11 maart in De Helling hun eerste showcase. Industriële sounds met diepe kicks zullen de boventoon voeren. De line-up bestaat uit Karaxheller (Karah & Raxeller), JOESANE B2B NØUS, GUS & JORG (LIVE) en TEDDY (LIVE). De zaal opent om 23.30 uur en het feest gaat door tot diep in de nacht.

Ping Win (3+)

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 12 maart

Prijs: 8 tot 11 euro

Ping Win is een voorstelling over verandering voor peuters & kleuters en hun volwassenen. Alles verandert de hele tijd: van de eerste keer naar school tot het krijgen van een broertje of zusje. Ping Win leeft in een zwart-wit wereld waarin alles pinguïn wordt. Zelfs de vuilnisbak lijkt ineens een snaveltje te hebben. Dan sluipt er plots iets kleurrijks in dit zwart witte leven. Een voorstelling met primaire vormen en kleuren, speciaal gemaakt voor deze allerjongste doelgroep.

25 jaar archeologie in Leidsche Rijn

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: dinsdag 14 maart

Prijs: 7,50 euro

In het kader van 25 jaar Leidsche Rijn organiseert de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn dit jaar een gevarieerd programma. De aftrap is een gezamenlijke lezing van Museum Hoge Woerd en de Historische Vereniging over de opbrengst van 25 jaar archeologie in dit gebied. Utrechtse gemeentelijke archeologen Erik Graafstal, Herre Wynia en Jeroen van der Kamp hebben vanaf het begin (in 1997) de gemeentelijke opgravingen in “de grootste bouwput van Nederland” geleid. Dinsdagavond zullen zij alle grote ontdekkingen en prachtvondsten van de laatste kwart eeuw voorbij laten komen; van een berenkaak uit de Bronstijd tot een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Eén ding is zeker: liefhebbers van de geschiedenis en archeologie van dit gebied mogen deze eenmalige vertoning zeker niet missen. Tickets zijn te koop via de website van het Castellum.

Kim Schuddeboom: Ongeschreven

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: woensdag 15 maart

Prijs: 10 tot 16 euro

Comedian Kim Schuddeboom staat pas een paar jaar op de planken, maar presenteert nu al haar eerste avondvullende stand-up show. De inhoud van ‘Ongeschreven’ is ongefilterd en voor sommige mensen absoluut niet herkenbaar. Dat is helemaal niet erg, uit ervaring weet Kim dat je prima kunt functioneren in een omgeving waar je de mensen niet begrijpt. En dat gunt ze iedereen; waarom zou je proberen anderen te begrijpen als je over jezelf werkelijk geen idee hebt? Kaarten zijn te koop via de website van Stadsschouwburg.

Marjoleine de Vos: Bezin met Bach

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 11 maart

Prijs: 20,50 tot 25,50 euro

Hoe leid je een goed en ‘juist’ leven? Dat is de vraag die denkers en filosofen sinds het begin van de mensheid bezighoudt. Nu religie uit vele levens is verdwenen tast de moderne mens vaak in het duister en beroept zich op coaches, yoga en zelfhulpboeken op weg naar persoonlijke waarden. Hoe blijven we trouw aan onszelf? In deze editie van Bezin met Bach staat essayist en dichter Marjoleine de Vos stil bij deze vraag. Bach schreef de cantates 47 en 127 voor de vastentijd: een tijd van bezinning en reflectie. Anno 2022 staat het internet vol van meningen en oordelen we zonder na te denken. Hoe houd je vast aan je eigen waarden in een tijd waarin solidariteit steeds meer onder druk staat? Samen met De Vos en dichter Maud Vanhauwaert zoeken we naar handvatten die ons vertellen wat écht belangrijk is.