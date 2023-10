Uittips in Utrecht: Nacht van de Poëzie, Queer Culture Festival en The Coronas

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Queer Culture Festival

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 8 oktober om 12:00 uur

Prijs: gratis

Jezelf mogen zijn! Dat is het motto van deze Culturele Zondag Queer. Doorheen de hele stad kun je de queer cultuur beleven. Er zijn films, literatuur, geschiedenis, beeldende kunst, muziek en interessante talks. Zo kun je in de dB’s kijken naar drie Utrechste queer acts: de synthpop van Onkruid, de electropop van AIDAN en de altpop van LÖNA. In de Bibliotheek Neude kan je naast diverse voorstellingen onder meer een foto-expositie van portretten, gemaakt van non-binaire Utrechters bezoeken. Ook kan je in de Kargadoor een body positivity workshop bijwonen. In deze workshop onderzoek je op een speelse artistieke manier jouw mannelijke en vrouwelijke kanten. Waar kruisen ze? Waar sluiten ze uit? Wat is voor jou mannelijkheid en vrouwelijkheid?

Veertigste Nacht van de Poëzie 2023

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 7 oktober van 20:00 tot 04:30 uur

Prijs: 30 – 42.50 euro

‘Zullen wij confetti van onszelf maken en gaan dwarrelen, feestelijk en ongericht.’ Zo luidt de nachtregel van dit jaar, van de hand van Eva Gerlach. Een sterke selectie dichters, muzikanten en theatermakers zal aanwezig zijn bij De 40ste Nacht en woordkunsten laten horen. Onder andere Jean Pierre Rawie, Bart Chabot, Judith Herzberg en Hans Dorrestijn zijn aanwezig. Zij waren er al op de eerste nacht in 1980 bij. Daarnaast is er een podium voor nieuw talent. Onder meer Mahat Arab, Alara Adilow, Hannah van Binsbergen en Elmar Kuiper zullen hun stem laten klinken. Verder draagt acteur en verhalenverteller Gerda Havertong haar selectie van favorieten uit de 40-jarige geschiedenis van De Nacht voor. Ook is er een ‘nachtbundel’ verkrijgbaar voor iedere bezoeker, met daarin het werk van de optredende dichters.

Let’s Talk About… Eating Habits

Waar: Winkel van Sinkel

Wanneer: 9 oktober van 17:00 tot 19:00 uur

Prijs: gratis, maar online aanmelden

Krijg grip op je eetgewoonten! Dat is het doel van deze debatavond die door Hogeschool Utrecht wordt georganiseerd. Sprekers Agnes en Tirsa gaan het hebben over hoe voeding kan helpen om een evenwichtiger en gelukkiger leven te leiden. Ze praten over hun eigen relatie met eten en interviewen twee gastsprekers. Er worden gratis hapjes en drankjes aangeboden en er is ruimte om met elkaar te praten over dit onderwerp. De voertaal van het evenement is Engels.

The Coronas

Waar: De Helling

Wanneer: 11 oktober om 20:15 uur

Prijs: 18 euro

The band with the world’s unluckiest name. Zo worden The Coronas sinds het uitbreken van de pandemie ook wel genoemd. Deze band is afkomstig uit Dublin en al jarenlang een graag geziene gast op diverse grote festivals daar. Ook domineren ze veelvuldig de Ierse hitlijsten. Danny O’Reilly, Graham Knox en Conor Egan maken euforische stadionrock, die wat weg heeft van de Ierse bands The Script en U2. Dit trio heeft zeven albums op zijn naam staan, waarvan het meest recente Time Stopped (2022) is. Bekende nummers zijn onder andere Heroes or Ghosts en San Diego Song.

Afrovibes Festival 2023

Waar: in Stadsschouwburg Utrecht en in Theater Kikker

Wanneer: 10, 14 en 15 oktober

Prijs: varieert

Afrikaanse kunstenaars bundelen hun krachten tijdens het jaarlijkse Afrovibes Festival. Dit jaar staat het festival in het teken van het koloniale verleden en draagt het de naam Liquid Traces | Vloeibare Sporen. Dat verwijst naar de oceanen die sporen van en herinneringen aan de koloniale reizen oproepen. In zowel de Stadsschouwburg als Theater Kikker zijn deze week diverse voorstellingen te zien. Zo is er op 10 oktober Afrikan Party van choreograaf Oulouy (Ivoorkust) en dansers van Supa Rich Kids (Nigeria, Ivoorkust en Zuid-Afrika) te zien. Deze voorstelling is een ode aan Afrika, waarin de diversiteit van Afrikaanse culturen wordt gevierd met een mix van urban dance, mime, performance en mode. Op 14 en 15 oktober zijn er onder meer installaties, performances en dansvoorstellingen te aanschouwen, waaronder een performance van Salim Djaferi: Koulounisation.

Over de Grens

Waar: Moving Gallery

Wanneer: 6,7 en 8 oktober van 12:00 tot 17:30 uur

Prijs: gratis

Een podium voor jonge kunstenaars die niet uit Nederland komen. Dat is wat de expositie Over de Grens biedt. De kunstenaars zijn afkomstig uit Noorwegen, Brazilië, Italië, Roemenië, Oostenrijk en Zweden en zijn afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht of de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Er zijn onder andere houtsculpturen, schildertekeningen, schilderijen en een installatie te zien.

Open mic

Waar: De Utrechtse Boekenbar

Wanneer: 6 oktober om 20:00 uur

Prijs: 5 euro

Poëzie, proza, een kortverhaal, een fragment uit een essay of een songtekst. Tijdens deze open mic avond is iedereen welkom iets voor te dragen uit eigen werk. Er is ruimte voor veertig mensen waarvan ongeveer tien mensen iets kunnen voordragen. Let op, dit moet je van tevoren aangeven. Er is ruim 5 minuten beschikbaar per deelnemer en de inloopt begint om 19.30 uur.