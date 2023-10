Uittips in Utrecht: Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, The Good Girls Club en Bockbierfestival

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen.

Het Grote Utrecht Stadsdiner

Waar: verschillende locaties

Wanneer: dinsdag 17 oktober

Prijs: 0 tot 5 euro

Op dinsdag 17 oktober is het wereldarmoededag en daarin kunnen Utrechters ook hun steentje bijdragen. Neem Het Grote Utrecht Stadsdiner: koop een voedselpakket, bereid het eten thuis en praat met je naasten over het onderwerp armoede. Het is het vierde jaar dat het initiatief wordt georganiseerd met dit jaar als centrale vraag: hoe kunnen we gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen realiseren terwijl de kloof tussen arm en rijk dagelijks groeit? Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid om een diner te organiseren. Daarom is er ook de mogelijkheid om ergens anders gratis aan te schuiven. Zo kan iedereen, ongeacht hun portemonnee, meedoen met deze bijzondere activiteit.

To be continued

Waar: Uncloud, Gansstraat 164

Wanneer: donderdag 12 tot en met zondag 15 oktober

Prijs: 18 euro per kaartje, 1 euro voor HKU-studenten

Het is lastig om je anno nu voor te stellen hoe het leven zou zijn zonder technologie. Elke dag zijn we verbonden aan beeldschermen en in rap tempo digitaliseren we ons leven. Met ‘to be continued’ gaat theatercollectief Nineties dieper in op de invloed die digitalisering en technologie hebben op de manier waarop we tijd waarnemen. Door middel van video, geluid en scenografie probeert het collectief een nieuwe manier van storytelling uit. Zo wordt er ook gebruikgemaakt van berichtenapp Telegram, waarmee een chatbot jouw persoonlijke gids zal zijn. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in een vernieuwende vorm van verhalen vertellen, dan is Uncloud dit weekend de plek voor jou.

Bockbierfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober

Prijs: 6,95 tot 12,95 euro

Het herfstseizoen staat weer voor de deur en bierbrouwers hebben daar hun antwoord voor klaar staan: bockbier! Liefhebbers krijgen dit weekend de kans om ruim vijfentwintig verschillende bokbieren te kunnen proeven. Brouwerijen door heel het land brengen hun bier naar het Janskerkhof zodat het publiek ze kan proberen. Even uitgedronken? Geen nood, er zijn ook livebands, dj’s en een heuse bockbierverkiezing. Dit weekend kom jij dus in ieder geval wel door. De zondag van het festival is kindvriendelijk ingericht met de mogelijkheid tot bijvoorbeeld schminken en knutselen.

Nacht van de Utrechtse geschiedenis

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zaterdag 14 oktober

Prijs: 5 tot en met 15 euro

Altijd al meer te weten willen komen over de stad Utrecht? Tijdens de nacht van de Utrechtse geschiedenis heb je daar de mogelijkheid voor. Het Academiegebouw, het Utrechts Archief, de Domtoren, de Domkerk, het Universiteitsmuseum, Museum Catharijneconvent en Magazijn De Zon openen hun deuren en organiseren onder andere tentoonstellingen, flitslezingen en workshops. Want wie hebben onze stad nou eigenlijk groot gemaakt en waar hebben we dat aan te danken? Leer meer over Utrechtse iconen en hun impact op de stad zoals we die vandaag kennen. Begin je route bij Het Nachthart in het Academiegebouw, haal je bandje op en stippel daarna zelf uit waar je allemaal langs wilt gaan tijdens deze informatieve en actieve avond.

De Duiders #2

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 16 oktober

Prijs: gratis

Tijdens een sessie van De Duiders geeft iedere maand een nieuwe wetenschapper tekst en uitleg bij de huidige actualiteit. Het evenement, een samenwerking tussen Universiteit Utrecht (UU) en Bibliotheek Neude, vindt nu voor de tweede keer plaats. Bij De Duiders wordt er meer duiding gegeven op een onderwerp dat op dit moment groot is in het nieuws. Het onderwerp is daardoor net zo onvoorspelbaar als het nieuws zelf. Let op: aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Eventueel is een livestream ook beschikbaar.

Papier Vertier

Waar: Galerie Niek Waterbolk

Wanneer: dinsdag 17 tot en met zondag 22 oktober

Prijs: gratis

Wellicht heb je er wel eens van gehoord: papierknipkunst. Tijdens ‘Papier Vertier’ exposeren Utrechtse leden van de Vereniging voor Papierknipkunst hun kunstwerken in Galerie Niek Waterbolk. Ze doen dat ter ere van het veertig jaar bestaan van de vereniging. Inspiratie van deze tentoonstelling is onder andere het leven, de natuur en het werk in en om Utrecht. Bij de expositie is het ook mogelijk om een gratis workshop papierknippen te volgen.

The Good Girls Club

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 14 oktober van 23.00 tot 04.00 uur

Prijs: 12.50 euro

Alleen maar vrouwen achter de draaitafel, dat zal deze dansavond kenmerken! Onder meer Discoduif, Romy Isabelle en Domstad Duo zullen hun muziek laten horen. Er zullen herkenbare discoclassics gedraaid worden, maar verwacht ook een goede dosis house. Voor 23.00 uur al zin in een feestje? Dan biedt Park 6, Tivoli’s indoorpark op zeshoog, waar gratis (arcade)games gespeeld kunnen worden, speciaalbiertjes kunnen worden gedronken of genoten kan worden van videokunstwerken, daar de mogelijkheid voor.