Uittips in Utrecht: Open dag bij De Utrechtse Muziekschool, Nacht van de Viool en Studio Voices in de Pieterskerk

Het is alweer bijna weekend! Nog geen plannen gemaakt? DUIC zette weer een aantal leuke evenementen op een rijtje. Zo houdt De Utrechtse Muziekschool open dag, treedt Wim Helsen op in de Stadsschouwburg en wordt in TivoliVredenburg de Nacht van de Viool gehouden. De keuze is reuze!

Open dag bij De Utrechtse Muziekschool

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: zondag 29 januari

Prijs: gratis

Dit weekend kan iedereen die dat leuk vindt tijdens de open dag kennismaken met De Utrechtse Muziekschool aan het Domplein. Het wordt een dag vol proeflessen, een informatiemarkt, optredens van cursisten en meet-and-greets met docenten én instrumenten. Voor gevulde magen wordt ook gezorgd. Vanaf 11.45 uur staat er een poffertjeskraam op de binnenplaats!

Niet mijn apen, niet mijn circus

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 1 februari

Prijs: 10 tot 27,50 euro

De succescarrière van Wim Helsen bestaat inmiddels uit vijf voorstellingen en daar wordt nu een zesde aan toegevoegd. In zijn nieuwe voorstelling ‘Niet mijn apen, niet mijn circus’ vraagt de Vlaming zich af: wat heeft de wereld nodig? Wat heeft een mens nodig? En wat hebt u nodig? Eenvoudige vragen, die vragen om ingewikkelde antwoorden.

Come Closer

Waar: EXboot

Wanneer: nog t/m zondag 29 januari

Prijs: gratis

Circumambulation (circum = rondom en ambulatus – lopen) is de handeling van het bewegen rond een heilig voorwerp of afgod. Met deze nieuwe serie wil Lapis de kern van het onderwerp van zijn werk omcirkelen: ervoor altijd omheen bewegen maar niet aanraken. Voor de EXboot zal Lapis een nieuw werk tonen dat rond de kern cirkelt en niet volledig onthult wat dit vat (werk) vasthoudt. “Ik hoop dat mijn werk op deze manier nieuwsgierigheid oproept, ‘waar gaat het over?’ Ik denk dat deze nieuwsgierigheid wordt opgeroepen door mijn keuze om de kern niet bloot te leggen.”

Film: The Banshees of Insisherin

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: verschillende data en tijden

Prijs: standaardticket 11 euro

In deze film zien we de twee goede vrienden Padraic en Colm, die wonen op een eiland voor de Ierse westkust. Ze komen in een moeilijke situatie terecht als Colm plots besluit hun vriendschap te verbreken. Een verwarde Padraic probeert de vriendschap met behulp van zijn zus Siobhan nieuw leven in te blazen, maar Siobhan heeft haar eigen problemen met Dominic, de zoon van de lokale politieman. Als Colm een ultimatum stelt om het beëindigen van de vriendschap duidelijk te maken, escaleren de gebeurtenissen volledig.

Studio Voices: Voorbij het donker

Waar: Pieterskerk

Wanneer: vrijdag 27 januari

Prijs: 10 tot 15 euro

In Voorbij het donker brengt de Utrechtse vocal group Studio Voices een voorstelling over het vinden van licht in het donker. De groep gebruikt contrasten in geluid, klank, kleur en beweging en vertolkt a capella muziek in verschillende talen en genres. Studio Voices brengt bekende, minder bekende en zelfgeschreven nummers met een kleurrijke sound en bijzondere onderlinge energie.

Festival Nacht van de Viool

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 27 januari

Prijs: 30,50 euro

Gastcurator en improviserend violist Tim Kliphuis heeft voor deze Nacht van de Viool een diverse groep violisten uitgenodigd; van de Ierse fiddle-legende Frankie Gavin tot de Hongaarse Gypsy-violist Roby Lakatos. De viool klinkt bij elke violist en stijl weer anders, met eindeloze mogelijkheden. De Nacht van de Viool is het eerste festival in Nederland waar de veelzijdigheid van de viool centraal staat. In TivoliVredenburg zijn op zes podia optredens bij te wonen, van Arabische maqam en Indiase raga tot jazz en ragtime.

30 Something

Waar: De Helling

Wanneer: zaterdag 28 januari

Prijs: 14 euro

Nooit te jong om oud te gaan, dat is het thema van dit 25+-feestje! Een nacht lang geen jonkies op de dansvloer, maar hits en vergeten pareltjes voor jou en alle vrienden die je meeneemt. Ga los op Underworld, ga laag op Bizzey en geef alles op Queen. Vanaf 23.00 uur kunnen de voetjes van de vloer!