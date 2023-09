Uittips in Utrecht: Open Monumentendag, Festival HE:LEEN en UITfeest

Het culturele seizoen barst dit weekend weer los met het UITfeest 2023. Op allerlei culturele locaties in Utrecht zijn gratis evenementen te bezoeken, voor ieder wat wils! Bekijk hieronder onze tips voor deze week.

Nemen computers onze banen over?

Waar: Academiegebouw en online

Wanneer: dinsdag 12 september

Prijs: gratis

Deze lezing gaat over een veelbesproken onderwerp, namelijk: nemen computers onze banen over? Zo’n 300 miljoen banen dreigen te worden overgenomen door AI en dan zijn het allang niet meer alleen de simpele taken die geautomatiseerd worden. Journalisten, programmeurs, marketeers en financieel analisten, allemaal zien ze dat een deel van hun werk wordt overgenomen door computers. Hoe verandert onze arbeidsmarkt door AI, hoe is het om een computer als collega of manager te hebben en zijn er ook taken die we beter zelf kunnen blijven doen? Het zijn vragen die aan bod komen tijdens deze lezing door arbeidseconoom dr. Emilie Rademakers (UU) en arbeidssocioloog prof. Marleen Huysman (VU). De lezing is ook online te bekijken via een stream op de website van de Universiteit Utrecht.

Open Monumentendag 2023

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zaterdag 9 september

Prijs: gratis

Op zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag en dat betekent dat allerlei bijzondere gebouwen in Utrecht hun deuren openen, ook waar die normaal gesproken gesloten blijven. In totaal zijn er 83 monumenten te bezoeken. Het landelijke thema dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Tijdens de gelijknamige route door de stad wordt dan ook ingezoomd op monumenten die een nieuw leven hebben gekregen, zoals Magazijn De Zon, het Maliebaanstation en de Werkspoorfabriek. Er zijn ook nog vijf andere routes, waaronder twee fietsroutes. Op openmonumentendagutrecht.nl en in de Monumentenkrant staat meer informatie over de monumenten die meedoen.

Festival HE:LEEN

Waar: Rotsoord/De Helling

Wanneer: zaterdag 9 september

Prijs: overdag gratis, tickets voor De Helling 17,50 euro

Festival HE:LEEN viert haar vijfde verjaardag met een editie vol talent én gevestigde namen. In alle hoeken en gaten van Rotsoord zijn muzikanten, kunstenaars en performers te ontdekken. Ook dit jaar is het festival overdag vanaf 13.00 uur gratis te bezoeken. ’s Avonds gaat het feestje door in De Helling met HE:LEEN+, waarvoor tickets te koop zijn. Wat je daar kan verwachten? Coloray, Baby’s Berserk, Marathon, Cloud Café, Josephine Odhil en Kiss Al Hipsters maken de feestdag compleet.

ANWB Nazomer Buitenbios



Waar: Fort aan de Klop

Wanneer: zaterdag 9 september 20.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Genieten van een film in de buitenlucht en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan duurzame bosprojecten? Dat kan dit weekend op het groene eiland Fort aan de Klop. Tussen de bomen hangt een groot scherm waarop zaterdagavond de avonturenfilm Wild getoond zal worden. Voor elk verkochte kaartje (inclusief popcorn en twee drankjes) wordt 10 euro aan stichting Trees for All gedoneerd, waar twee bomen van geplant kunnen worden. Daarnaast is er een rewear & repair shop vol met producten die een tweede kans verdienen. Ook deze opbrengst gaat naar Trees for All. Tot slot kunnen bezoekers voorafgaand aan de film ‘de naaierij’ bezoeken en een meegebracht kledingstuk met behulp van een upcycle-workshop hernieuwen.

Rondleiding op de zolder van de Domkerk



Waar: de Domkerk

Wanneer: zondag 10 september 14.00 tot 15.15 uur

Prijs: 12,50 tot 17,50 euro

De Domkerk biedt sinds kort een verrassende ervaring om meer te leren over de kerk en zijn geschiedenis. Tijdens de tour ‘geheimen van de zolder’ neemt een gids je mee over het 16 meter hoge triforium (galerij) en over de middeleeuwse zolders. De rondleiding start in de kerk zelf en na zo’n vijftig traptreden beland je op het triforium. Bij mooi weer mag je ook het platte dak op voor een uitzicht op de tuin van de Pandhof.

VPRO’s Tegenlicht meet up



Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 11 september 19:00 tot 21:30 uur

Prijs: gratis (wel reserveren)

Een week na de televisie-uitzending van Tegenlicht kunnen belangstellenden hierover verder praten met genodigde gasten en medebezoekers. Tegenlicht kijkt naar verschillende dossiers waar de overheid tegenaan loopt en probeert hier meer inzicht in te verschaffen. Tijdens de bijeenkomst op 11 september wordt gekeken naar hoe we kunnen ‘ontcompliceren’ en wat er speelt in Utrecht, aan welke oplossingen gewerkt worden en menselijke waarden die daarbij een rol spelen. Regisseur van de Tegenlicht uitzending Martijn Kieft zal aansluiten, net zoals de Utrechtse wethouder Linda Voortman en actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden Harrie Kruiter. Aan het begin van de avond wordt de uitzending herhaald. Het is ook mogelijk om hierna (om 20 uur) aan te sluiten, maar in beide gevallen is het belangrijk om vooraf te reserveren.

UITfeest 2023

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zaterdag 9 en zondag 10 september

Prijs: gratis

Het UITfeest komt er weer aan! In deze uittips kwamen al meerdere evenementen voorbij die onderdeel zijn van dit jaarlijkse culturele festijn. Dé plek waar je moet zijn om jezelf onder te dompelen in cultuur en plezier. Op zaterdag is er een gevarieerd programma, met onder meer een fonkelend fortuinrad van het NUT en een drijvende openluchtbioscoop. Op zondag zetten de culturele instellingen hun deuren open om bezoekers te ontvangen. Er is voor ieder wat wils! En dat allemaal gratis.