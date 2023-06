Uittips in Utrecht: Open Tuinendag, Landelijke Zonnekijkdag en Leuk Dat Je D’r Bent Band

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Keti Koti 2023

Waar: diverse locaties

Wanneer: vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli

Prijs: gratis

Op 30 juni en 1 juli staat Utrecht in het teken van Keti Koti. Ook dit jaar wordt er in Utrecht stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen, zowel door te herdenken als door te vieren. Zo vindt op vrijdag 30 juni de herdenking plaats in het Griftpark, wordt het monument ‘Vlucht en Verzet’ onthuld in het Griftpark en kan er Heri Heri worden afgehaald in de Stadsschouwburg. Na de Keti Koti-herdenking op 30 juni is het zaterdag 1 juli tijd voor de viering in het Griftpark. Ook is er een informatief en feestelijk programma in het ZIMIHC Theater Zuilen. Meer informatie over het programma van Keti Koti Utrecht vind je op de website van DUIC.

Open Tuinendag

Waar: diverse locaties

Wanneer: zaterdag 1 juli

Prijs: 0 euro (t/m 6 jaar) tot 15 euro

Op zaterdag 1 juli vindt de twaalfde Open Tuinendag Utrecht plaats. Meer dan vijftig particuliere tuinen en pandhoven in en rond de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste normaal gesproken niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. Verborgen achter gevels en poorten in en rond de historische binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen: groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur. De Open Tuinendag Utrecht geeft geïnteresseerden een unieke gelegenheid om te genieten van deze bijzondere tuinen, die de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. De deelnemende tuinen zijn deze dag tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passe-partout. Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op de website van Open Tuinendag Utrecht.

Oud-Utrecht Jubileum Wijkentour Lombok

Waar: Molen De Ster

Wanneer: zondag 2 juli

Prijs: gratis, reserveren mogelijk

Op zondag 2 juli viert Oud-Utrecht zijn honderdjarig jubileumfeest in de Utrechtse wijk Lombok. Het jaar 2023 is tevens het herdenkingsjaar van het slavernijverleden en daarom is er op deze dag extra aandacht voor de koloniale geschiedenis die de wijk kenmerkt. Van 11.00 tot 18.00 uur is er van alles te doen in Lombok. Zo vindt er op drie momenten een historische wandeling met gidsen plaats, genaamd De Bitterzoete Routes. Er is een wijkgeschiedenis-pubquiz met Koos Marsman en Abdulaal Hussein, een speurtocht door de wijk voor kinderen en Keti Koti wordt gevierd met de Aleke band Agi Pii Sii. Wil je zeker zijn van een plekje bij de wandeling, speurtocht of quiz? Dan kun je je aanmelden via de website van Oud-Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website.

Landelijke Zonnekijkdag

Waar: Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht

Wanneer: zondag 2 juli

Prijs: 0 tot 9,50 euro

Op de Landelijke Zonnekijkdag kijk je – veilig – naar de zon. Sonnenborgh stelt de grote zonnetelescoop op. Bij bewolking staat de zonneruisschotel opgesteld en neem je de zon waar… met je oren! Kom alles te weten over de historische zonnespectrograaf. Bezoek de Super Sunday Solar Science Show vol met zonneproefjes en demonstraties over de zon. En, teken met de zon je eigen botanische kunst! Kaartjes voor het museum zijn te koop via de website van Sonnenborgh.

Street Culture Utrecht 2023

Waar: Beton-T

Wanneer: zondag 2 juli

Prijs: gratis

Street Culture Utrecht 2023 viert dit jaar 150 jaar Keti Koti en 50 jaar hiphop. Een middag vol workshops, demonstraties en battles. Makers, artiesten, creatievelingen en liefhebbers van old skool en new skool hiphop en straatcultuur kunnen genieten van een dagvullend programma voor jong en oud vol workshops, lezingen, demo’s, optredens, battles en streetfood. Van skateboarden, BMX en graffiti tot breakdance, hiphop en lokale streetwear-marktplaats. Het volledige programma is te vinden op de website van Street Culture Utrecht.

Podcast: Hoofdbrekers

Waar: De Bijenkorf

Wanneer: maandag 3 juli

Prijs: gratis

Op maandagavond 3 juli organiseert Centrum Management Utrecht samen met DUIC de tweede editie van de Hoofdbrekerssessies. Deze keer staat het thema marketing en promotie van je onderneming centraal. Tijdens deze inspiratiecafé’s voor ondernemers, vastgoedeigenaren en partners in het centrum breken we ons samen het hoofd over actuele thema’s. Hoofdbrekers vindt tussen 18.00 en 20.00 uur plaats in het restaurant van De Bijenkorf. De inloop is tussen 18.00 en 19.00 uur met gelegenheid om voorafgaand aan de opnames wat met elkaar te eten. Wil je een bijdrage leveren aan het evenement of het café bijwonen stuur dan een mail met je aanmelding naar [email protected].

Leuk Dat Je D’r Bent Band

Waar: Winkel van Sinkel

Wanneer: donderdag 6 juli

Prijs: gratis

Maak je klaar voor een spetterende avond bij de Winkel van Sinkel in de Utrechtse binnenstad met de ‘Leuk Dat Je D’r Bent Band’. Met negen getalenteerde muzikanten weten ze als geen ander hoe ze de zaal op zijn kop moeten zetten met hun swingende muziek. Hun repertoire bestaat uit een mix van bekende covers die het publiek in een extatische feeststemming brengen, zowel in het Engels als in het Nederlands. Kom gratis feesten, lachen en dansen. Maar wees er snel bij, want vol is vol!