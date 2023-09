Uittips in Utrecht: opening Kinderboekenweek, Dutch Burlesque Festival en kleine pelgrimstocht Camini

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen: Dutch Burlesque Festival bij Het Huis Utrecht, de opening van de Kinderboekenweek en de eerste voorronde van de Comedy Talent Award, bijvoorbeeld. Voor ieder wat wils!



Driegangendiner met theatervoorstelling

Waar: Indekerngezond, Leidsche Rijn

Wanneer: vrijdag 29 september 18.00 tot 20.35 uur

Prijs: 7 euro (korting voor kinderen tot 12 jaar en met vertoon van U-pas)

Gezellig eten met buurtgenoten en tegelijkertijd vermaakt worden door een voorstelling met veel muziek? In samenwerking met The Sunshine Society, Indekerngezond en Albert Heijn organiseert Resto VanHarte vrijdagavond een theaterdiner. Speciaal voor de Week tegen Eenzaamheid nodigen ze iedereen die het leuk vindt samen met buurtgenoten te eten uit om aan te sluiten. Tijdens het nuttigen van een driegangendiner, kun je hier genieten van de voorstelling ‘Er kwamen twee soldaatjes aan’.

Dutch Burlesque Festival

Waar: Het Huis Utrecht

Wanneer: vrijdag 29 en zaterdag 30 september

Prijs: 30 tot 65 euro

Het Huis Utrecht wordt dit weekend omgetoverd tot een ware Moulin Rouge voor het Dutch Burlesque Festival. Meer dan 25 burlesquesterren uit 12 verschillende landen komen naar dit theater voor twee avonden vol glitter en glamour, circus, komedie, striptease en drag. Bij deze uitbundige viering van de sensualiteit verschijnen vrouwen in alle vormen en maten op het podium. Maar daarnaast zijn ook dragqueens, -kings, genderbenders en boylesque-artiesten aanwezig. En ook als publiek hoef je niet stil te zitten. Naast het bekijken van de shows, zijn er ook verschillende workshops om bij te wonen. Zo kun je werken aan theatrale acts, leren hoe je je eigen kostuum in elkaar zet en natuurlijk oefenen op burlesque dansmoves.

Camini: de kleinste pelgrimstocht van Nederland



Waar: Sint Jacobsgenootschap

Wanneer: zaterdag 30 september

Prijs: 20 euro voor een dagticket, 35 euro inclusief overnachting

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om een pelgrimstocht te lopen, maar is de route naar Santiago de Compostela in Spanje je net iets te ver? Probeer dit weekend dan de ‘Camini’: de kleinste pelgrimstocht van Nederland, door hartje Utrecht. Je kunt zelf kiezen of je een route van 15 of 24 kilometer loopt langs verschillende mooie plekjes van de stad die zijn aangemerkt door Utrechters zelf. Beide routes eindigen bij de Jacobikerk waar alle wandelaars samen zullen eten, van een avondprogramma met muziek kunnen genieten en net zoals bij een echte pelgrimstocht in de kerk kunnen blijven slapen.

Eerste voorronde Comedy Talent Award



Waar: De Kargadoor

Wanneer: maandag 2 oktober 22.45 uur

Prijs: 11,50 euro

De zoektocht naar het grootste stand-up comedy talent van de Benelux gaat weer van start! Op 22 februari 2024 zal de grote finale plaatsvinden in TivoliVredenburg, maar zo ver is het nog niet. Aanstaande maandag start de eerste voorronde en zullen de eerste talenten alles uit de kast halen om het publiek zoveel mogelijk aan het lachen te krijgen. Een avond ‘vol lachen, verrassingen en puur talent’.

Het Ziekenhuis van de toekomst – Utrecht Science Week ‘23



Waar: UMC Utrecht

Wanneer: maandag 2 oktober 18.00 tot 21.30 uur

Prijs: gratis (wel aanmelden)

Het UMC Utrecht opent deze week de deuren voor iedereen die kennis wil maken met het ziekenhuis van de toekomst. Door middel van een rondleiding, presentaties en demonstraties van artsen en onderzoekers maak je kennis met verschillende (digitale) innovaties in de medische wereld. En voor wie zich nou liever niet tussen de operatiekamers en ziekenhuisbedden bevindt, is er nog veel meer te beleven tijdens de Utrecht Science Week. Zo trapt de Hogeschool Utrecht op vrijdag al af met een symposium over de toekomst van ons water, vindt die avond het Betweter festival plaats en staat aanstaande dinsdag in het teken van de Dag van de Duurzaamheid. Genoeg mogelijkheden dus om een kijkje achter de schermen te nemen op het Utrecht Science Park.

‘Mijn huis is jouw huis’ – opening Kinderboekenweek



Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: woensdag 4 oktober 15.30 tot 16.10 uur

Prijs: 6 euro voor leden / 12 euro voor niet-leden

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is ‘Bij mij thuis’ en om die week af te trappen vindt er bij Bibliotheek Neude een theatervoorstelling plaats voor kinderen vanaf 4 jaar oud. ‘Mijn huis is jouw huis’ is gebaseerd op het prentenboek van Yvonne Jagtenberg en gaat over de moeder van Pats die alleen in een huisje woonde. Steeds komen er meer mensen bij waardoor het huis alsmaar groter wordt. Ga op woensdagmiddag naar de première van deze voorstelling om te zien hoe dit afloopt.

Vrouwen die muren afbreken



Waar: Tuindorpkerk

Wanneer: woensdag 4 oktober 20.00 uur

Prijs: gratis

Maar liefst 22 vrouwen die op een bepaalde manier ‘muren afbreken’ portretteerde Véronique Konings in haar gelijknamige boek en tentoonstelling. Vrouwen die vooroordelen en taboes doorbreken en bijvoorbeeld een beroep uitoefenen dat we vaak nog als mannenberoep zien of mensen verbinden die elkaar niet zo snel opzoeken, zijn te bewonderen in de Tuindorpkerk in Utrecht. Op woensdagavond gebruikt projectleider en auteur Véronique Konings haar ervaring als actrice om een theatrale vertelling van dit project uit te brengen. Hierbij neemt ze het publiek mee in het ontstaan van haar project en vertelt ze drie verhalen uit haar boek.