Uittips in Utrecht: Openingsweekend Vechtclub, Podium Luid en Multitrack Master Quiz

Er is weer van alles te beleven in Utrecht! DUIC geeft je zeven tips om komende week te doen.

Boompje Beestje

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 19 april om 20.00 uur

Prijs: 9 tot 18 euro

Vanuit zijn studentenkamer in Utrecht schreef Boban Braspenning zijn cabaretvoorstelling Boompje Beestje. Liever had hij deze voorstelling vanuit een andere plek geschreven en precies daarover gaat deze show. Braspenning duikt in de wereld van de woningmarkt en laat op een humoristische doch schrijnende manier zien hoe de pechgeneratie leidt onder de huidige situatie. Boompje Beestje speelt op alle plekken waar je geen huis kunt vinden… Dit weekend dus in Utrecht!

Openingsweekend Vechtclub

Waar: Vechtclub XL

Wanneer: vrijdag 19 tot en met zondag 21 april

Prijs: gratis

Het komende seizoen van Vechtclub wordt afgetrapt met een weekend vol festiviteiten. Het programma start op vrijdag met Open Decks, waar muziekliefhebbers met een usb-stick en vinyl kunnen langskomen en zowel voor als achter de decks kunnen plaatsnemen en mede muziekliefhebbers kunnen ontmoeten. Skatepark Utrecht sluit deze avond af met een heuse ‘best trick’-contest. Op zaterdag is er Disco Apenkooien, waar dansen en sporten gecombineerd wordt en in de avond kan er worden geluisterd naar 90’s muziek. Zondag staat in het teken van feminisme. Vrouwelijke muzikanten, dj’s, kunstenaars en schrijvers staan centraal. Ook is er deze dag een tweedehands markt te vinden op het terrein. Vanaf 19 april is Vechtclub tot en met september ieder weekend geopend.

SULTAN en JAN MODAAL

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 19 april om 20.00 uur

Prijs: 10 euro

Wil jij samen met SULTAN hun release DIGITAL AGE vieren? Dat kan! De Clash of Titans winnaar van 2023 komt naar dB’s dit weekend. Ook de bekende Nederlandstalige en maatschappijkritische band JAN MODAAL komt langs. Het belooft een avond te worden met muziek variërend van (punk)rock tot oosterse disco tot smartlappen. Een muzikale bom dus.

STOF, een vuilvertelling

Waar: FotoStudio XL

Wanneer: vrijdag 19 april t/m 21 april om 20.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Steeds opnieuw moet schoonmaker Sef een verwaarloosde ruimte schoonmaken en herinrichten. Om de doelloosheid en de frustratie die daarmee gepaard gaat tegen te gaan, verzint hij twee personages die zich in de ruimte bewegen. Zij vormen een koppel dat een romantische relatie moet verbeelden, maar wat doet deze fantasie met zijn beeld van de werkelijkheid? Kom erachter in de theatervoorstelling STOF, een vuilvertelling.

Podium Luid

Waar: De Nijverheid

Wanneer: dinsdag 23 april om 20.00 uur

Prijs: 6,50 euro

Podium Luid is een podium voor creatief talent uit Utrecht met een passie voor kunst. De Nijverheid probeert hiermee een mogelijkheid te creëren voor jongeren om hun muziek, poëzie, fashion, films of fotografie te laten zien. Tijdens deze editie laten onder meer singer-songwriter Coos, dichter Vlinder Verouden en muzikant Jannes van zich horen.

Multitrack Master Quiz

Waar: De Helling

Wanneer: woensdag 24 april om 20.15 uur

Prijs: 10 euro

Weet jij alles over muziek en ken je de hele Top 2000 uit je hoofd? Dan is de Multitrack Masterquiz iets voor jou. Deze muziekquiz is er niet zomaar een, er wordt namelijk gebruikgemaakt van originele studio-opnames! Tijdens deze strijd krijg je een nummer laag voor laag te horen en je raadt het al: wie het nummer als eerst herkent, krijgt de punten. Een muziektest voor echte muzieknerds.

Hofman Live

Waar: Hofman

Wanneer: donderdag 24 april om 21.30 uur

Prijs: gratis

Iedere donderdagavond begint bij Hofman steevast met een liveband! Verschillende nationale en internationale bands laten hun muziek klinken. Hofman Live begint om 21.30 uur. Daarna volgt een vinyl-dj van Utrechtse bodem om jouw muziekavond af te sluiten!