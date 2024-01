Uittips in Utrecht: Opera voor dummies, Gala van de Filmmuziek en Showmeister

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend bij te wonen. En ook vlak na het weekend is er genoeg te doen!

Opera voor dummies

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 12 en zaterdag 13 januari

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Opera voor een breed publiek toegankelijk maken, Sopraan Céline Janssen toont in ‘Opera voor Dummies’ aan dat opera eigenlijk hartstikke hip en voor iedereen toegankelijk kan zijn. Ze heeft zelfs de halve finale van het zangprogramma ‘We Want More’ weten te behalen. Door niet alleen opera, maar ook jazz, pop en rock met elkaar te combineren en bekende nummers te ‘ver-opera-en’ zoals ‘Who Wants To Live Forever’ van Queen. Een toegankelijke voorstelling waar je ook nog wat van leert!

Boni, de musical

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zaterdag 13 januari

Prijs: 12,50 tot 44,50 euro

‘Boni, de musical’ vertelt het waargebeurde verhaal over Boni, de Surinaamse verzetsheld en zijn strijd, samen met zijn medestanders Jolicoeur en Baron tegen de slavernij in de Surinaamse binnenlanden. Helaas wordt Boni gepakt en gedood. Of niet? In deze moderne musical wordt het publiek meegetrokken naar de achttiende eeuw met een grote groep dansers, zangers en acteurs.

Hoeheettut (6+)

Waar: ZIMIHC theater

Wanneer: zondag 14 januari

Prijs: 8 tot 11 euro

Hoeheettut is de perfecte voorstelling om op de zondagmiddag met kinderen die net zijn begonnen met lezen, of iedereen die van taal houdt te bezoeken. De voorstelling is gebaseerd op nieuwe en bestaande teksten en tekeningen van Joke van Leeuwen, waaronder het boek Mooi boek dat in 2016 met de Zilveren Griffel is bekroond. Tijdens Hoeheettut ontdek je de abc’s in de vorm van mannetjes, verstopte letters, ruziemakende letters en meer. “Letters, woorden en rijmen buitelen over elkaar heen in uiterst geestige, beeldende scenes”, schreef de Theaterkrant in oktober 2023.

Impossible is Nothing

Waar: Centraal Museum

Wanneer: nog t/m zondag 14 januari

Prijs: ticketprijs museum

In de Annex van Stoel neemt stelling toont kunstenaar Thierry Oussou (1988, Allada, Benin) zijn installatie Impossible is Nothing. Een bijzondere stoel staat hier centraal, namelijk de troon van koning Béhanzin, de laatste koning van Dahomey, het huidige Benin. In Impossible is Nothing laat Oussou zien dat de stoel ook voor macht kan staan en stelt hij vragen over herinneringen aan het cultureel erfgoed, toegang tot en het eigendom van cultureel erfgoed, maar ook over ambacht en studie. De installatie is dit weekend voor het laatst te zien in het Centraal Museum.

ANOOK

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 13 januari

Prijs: 9 euro

Denk je ANOOK, dan denk je dansen! Dit jaar begint met een avond vol house en eclectische, energieke sounds. Deze clubnacht werd al eens gehouden in Nar Café der Kunsten en er waren ook al eerdere edities in EKKO. Nu is ANOOK daar weer terug. Met muziek die varieert van house tot electro en alles wat daar tussenin ligt ga je een avond vol dansen en zweten tegemoet.

Gala van de Filmmuziek

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 13 januari

Prijs: 32,50 euro

Het Nederlands Filmorkest bestaat 25 jaar en dat is een mooie reden voor een feestelijke voorstelling! In deze voorstelling staat het symfonieorkest stil bij al het moois dat de geschiedenis van de filmmuziek ons gebracht heeft. Speciaal voor dit concert heeft het Nederlands Filmorkest acht categorieën geselecteerd: van animatie tot western en van sciencefiction tot musical. Valeska Poismans (zang) en Gijs Leegwater (accordeon) zijn de solisten van deze avond en op groot scherm zijn filmbeelden te zien. Verwacht muziek uit onder andere Star Wars, Fantasia, en The Good The Bad and the Ugly. Er zit een pauze in dit programma, waarin een drankje voor je klaar staat.

Showmeister

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 16 t/m zaterdag 20 januari

Prijs: 11,50 tot 23 euro

Als de succesvolle voetballer Mario (Jim Bakkum) van de dokter hoort dat hij nog maar een jaar te leven heeft, stort zijn wereld in. Zijn prijzen en miljoenen op de bank stellen niks meer voor en de club is al bezig met een vervanger. Mario laat de oppervlakkige voetbalwereld achter zich en besluit zijn laatste dagen te besteden aan een cadeau voor zijn miljoenen fans: een theatershow over zijn eigen leven. Fabio (Thomas Höppener) is artistiek leider van het koninklijk theater waar Mario zijn show op wil voeren. Hij gaat nog liever failliet dan dat hij zijn artistieke ziel verkoopt en ruimte geeft aan dit soort plat entertainment, maar helaas voor Fabio is de afdeling marketing het daar niet mee eens en starten de repetities volgende week.