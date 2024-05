Uittips in Utrecht: Parotia, vlooienmarkt bij de Betonnerie, Portretten van Moed

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Nawafiz نوافذ

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 24 mei

Prijs: v.a. 35 euro

Waan je in de oosterse sferen tijdens de eerste editie van Nawafiz نوافذ, een Arabisch muziekfestival. Geniet van het diverse aanbod heerlijke gerechten, muziek en andere optredens. De ideale plek om iets nieuws te ontdekken en je blik te verbreden!

Parotia

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 25 mei

Prijs: 11,50 euro

Parotia, wat refereert aan een paringsdans van de gelijknamige Nieuw-Guineese paradijsvogel, wil met zachtere en warmere geluiden mensen meer mét elkaar laten dansen. In een landschap waar harde elektronische klanken vaak domineren, hoopt Parotia aandacht te geven aan een soulful geluid in de Utrechtse nacht. Het is een kleurrijke blend waarin house, disco, latin, afro en boogie onder andere te horen zijn. Katayoun en Edgar Ramiro leiden deze editie.

Vlooienmarkt de Betonnerie

Waar: Beton-T

Wanneer: zondag 26 mei

Prijs: gratis

Zin om te snuffelen op een tweedehands markt? Dat kan bij de Betonnerie! Naast de verborgen schatten die bij de marktkraampjes te vinden zijn is er ook nog een alternatief programma. Dit jaar staat het alternatieve programma in het teken van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een repair café en een DIY fietsenmaker. In het bijzonder is er deze editie een gratis graffiti workshop, hiervoor moet je je van tevoren wel aanmelden. Aanmelden kan op de website van de Betonnerie.

Comedyhuis Open Mic

Waar: Kargadoor

Wanneer: dinsdag 28 mei

Prijs: 11,95 euro

Een avondje grappen en grollen tijdens de Open Mic. Tijdens deze humorvolle avond krijgen bekende comedians en ook nieuwe talenten de kans om hun materiaal te testen. Met meer dan zes comedians in de show valt het niet stil. Er is dus een grote kans dat jij met de slappe lach en leuke herinneringen weer naar huis gaat.

Janine Jansen & Denis Kozhukhin

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 30 mei

Prijs: v.a. 39 euro

Janine Jansen, violist, speelt samen met haar vaste muziekpartner, pianist Denis Kozhukhin, een speciaal jubileumconcert. Ter ere van tien jaar TivoliVredenburg zal de zaal gevuld worden met romantische en klassieke klanken. In de afgelopen twintig jaar heeft Janine de klassieke-muziekwereld stevig wakker geschud. Het publiek kan zich dus klaarmaken voor een spectaculaire avond.

De reis van de vogels

Waar: ZIMIHC theater Wittevrouwen

Wanneer: donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Prijs: 7,50 euro

De reis van de vogels is een storytellingpresentatie en het resultaat van een empowerment-traject. Negen vertellers, van wie de meeste voormalig vluchteling, vertellen het verhaal van een lange reis. Overal om hen heen vinden ruzies en gevechten plaats, om een stukje grond, om een paar graankorrels, nesten worden leeggeroofd. Toch zijn deze vogels samengekomen vanuit alle windstreken en wacht hen op het einde een ontmoeting, die geen van de vogels had verwacht.

Portretten van Moed

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: t/m vrijdag 31 mei

Prijs: gratis

Deze expositie belicht de moed en vastberadenheid van mensenrechtenverdedigers die hebben meegedaan aan het Shelter City Utrecht-project. Dit is een project waarbij mensen die bedreigd worden in hun land van herkomst, drie maanden onderdak krijgen in Utrecht. Ga langs en laat je inspireren door de moedige portretten en verhalen.