Uittips in Utrecht: PARRA.DICE, Utrecht Blaast Buiten en Vlieg!

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Voor jong en oud; er is van alles te doen!

Vlieg! 8+

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 9 tot en met zondag 11 juni

Prijs: 6,25 tot 13,50 euro

De muzikale familievoorstelling Vlieg! neemt je mee in het leven van een eendagsvlieg. Van geboorte tot dood volgen we Vlieg, een van de vele kinderen uit de roemruchte vliegenfamilie de Brommen. Al generaties lang voert deze familie oorlog met een Dazen-familie over het allerbelangrijkste in een vliegenleven: de handel in poep. Midden in deze strijd wordt plotseling de eigenzinnige Vlieg geboren, die het allemaal anders wil doen. Vlieg heeft namelijk een hekel aan de strijd om stront. Maar ruimte voor eigen keuzes is er niet in dit korte vliegenleven. Vlieg wordt geacht haar leven te leiden volgens de strikte regels van de traditie: vechten tegen de Dazen. Vlieg! gaat over de eeuwige spanning tussen traditie en vernieuwing. De voorstelling is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag bij Podium Hoge Woerd. Tickets zijn te koop via de website van het Podium.

PARRA.DICE

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 9 juni

Prijs: 10,50 euro

PARRA.DICE is een negenkoppig muziekcollectief bestaande uit een uitgebreide ritmesectie, blazers en viool. De verrassende bandsamenstelling versmelt verschillende genres tot een verhalend en dansbaar geheel. In live-setting doen ze het publiek bewegen, op plaat doen ze de oren spitsen. Na een festivalzomer met shows op onder andere Wildeburg, Into the Woods en Amsterdam Dance Event doken de bandleden de studio in voor hun debuut-EP Au Revoir Ooievaar. Het collectief betreedt vrijdagavond het Utrechtse podium tijdens hun releaseshow in de EKKO. Tickets zijn te koop via de website van EKKO.

Popkoor Koffer: Tot hier en nog verder

Waar: De Utrechtse Muziekschool, Marnixzaal

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 juni

Prijs: 6,50 tot 11 euro

Popkoor Koffer, onder leiding van Marleen Spierings, betreedt drie keer het podium in De Utrechtse Muziekschool met hun concert ‘Tot hier en nog verder’. Een muzikale voorstelling over groei, ontwikkeling en de relatie tot anderen. De voorstelling is te zien op zaterdag 10 juni om 19.30 uur en zondag 11 juni om 14.30 en 19.30 uur. Tickets zijn te koop via de website van Popkoor Koffer.

Utrecht Blaast Buiten

Waar: Stadhuisbrug

Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 juni

Prijs: gratis

Op 10 en 11 juni vindt de jaarlijkse blaasmuziektraditie weer plaats in hartje Utrecht! Het is een muzikaal spektakel waar je kunt genieten van vijftien blaasorkesten die samen meer dan twintig optredens geven. Utrecht Blaast Buiten is een geweldige manier om de zomer te vieren en te genieten van de muzikale talenten van Utrecht en omstreken. Er is voor ieder wat wils tijdens dit blaasmuziekevenement. Of je nu een liefhebber bent van klassieke muziek of liever luistert naar moderne blaasmuziek – alles komt aan bod. Iedereen die voorbij loopt, kan gratis genieten van de verschillende blaasorkesten.

De Hoogstraat Revalidatie Open Dag: Kijkje in de keuken

Waar: De Hoogstraat Revalidatie

Wanneer: zaterdag 10 juni

Prijs: gratis

Ervaren hoe het is om te lopen met een prothese? Opnieuw leren slikken met behulp van elektrostimulatie? Hoe eet je, als je handen iets niet meer goed vast kunnen houden? Of voelen wat het betekent om gebonden te zijn aan een rolstoel? Ervaar en beleef het tijdens de Open Dag bij De Hoogstraat Revalidatie. Al 75 jaar biedt De Hoogstraat in Utrecht medische specialisatie revalidatie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Om dat te vieren opent De Hoogstraat haar deuren om iedereen te laten zien wat revalideren is. Deze dag werkt het revalidatiecentrum samen met de buurtondernemers. In verschillende kraampjes bieden zij (gratis) een hapje of drankje voor alle bezoekers. De Open Dag is voor iedereen gratis toegankelijk, meer informatie is te vinden op de website van De Hoogstraat.

NUCLEAR (Chili) + Bladecrusher + Domspringer

Waar: dB’s

Wanneer: woensdag 14 juni

Prijs: 11 euro

NUCLEAR uit Chili viert hun 20-jarig jubileum met een Europese tour. Ook promoten ze hun laatste album, ‘Murder of Crows’ (Black Lodge Records). De band staat garant voor vlammende Zuid-Amerikaanse thrash/death met een vleug punk/hardcore. Meer dan zeshonderd liveshows in the pocket en nu eindelijk in Utrecht. Deze band gaat volgens de metal-watchers snel groeien, dus grijp je kans om de band in kleinere setting te bewonderen. Daarnaast betreden metal en hardcorepunkband Bladecrusher en de band Domspringer het podium op deze avond. Tickets zijn te koop via de website van dB’s.

Central Park 2023

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zaterdag 17 juni (18+) en zondag 18 juni (alle leeftijden)

Prijs: 45,50 tot 49,50 euro

Central Park keert weer terug naar Park Transwijk. Verwacht op 17 en 18 juni twee feestelijke dagen met optredens van Nederlandse topartiesten. Niemand minder dan Anouk zal na vijf jaar weer terug te vinden zijn op het Utrechtse podium. Ook Goldband mag niet ontbreken. Deze razend populaire stukadoors uit Den Haag zijn inmiddels niet meer weg te denken van de Nederlandse festivals. Verder zullen Suzan & Freek, Antoon, Maan, Flemming, De Jeugd van Tegenwoordig, Son Mieux, Rondé en Blanks het hoofdpodium betreden. Op zaterdag is de minimumleeftijd 18 jaar en de zondag is voor alle leeftijden. De laatste tickets zijn te koop via de website van Central Park of houd Ticketswap in de gaten.