Uittips in Utrecht: pianist Denis Kozhukhin, Songbird Sessions, Multitrack Masterquiz en de Gabber Opera

Je hoeft je de komende dagen in Utrecht opnieuw niet te vervelen, want er staan genoeg leuke evenementen op het programma. Ga luisteren naar de prachtige pianoklanken van de Russisch-Belgische pianist Denis Kozhukhin, sluit aan bij een film- en debatavond in de Kargadoor, speel een muziekquiz in de Helling of breng een bezoek aan de Gabber Opera in de Stadsschouwburg. Voor ieder wat wils!

Denis Kozhukhin – Schuberts laatste sonate

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 20 januari

Prijs: 41,50 euro

De Russisch-Belgische pianist Denis Kozhukhin wordt internationaal overladen met lovende recensies. Zijn soloprogramma van deze avond omvat twee beroemde werken van Schumann en Schubert. Het is een buitenkans voor de liefhebber van monumentale pianowerken om dit concert mee te maken, want voorlopig is dit de enige kans om Kozhukhin in Nederland te horen spelen.

Jerry Joseph

Waar: Kanaalzicht, Keulsekade

Wanneer: dinsdag 24 januari, vanaf 20.30 uur

Jerry Joseph, de gevierde singer-songwriter, komt dinsdag 24 januari a.s. naar Kanaalzicht. Mis deze kans niet om deze legendarische muzikant live in Utrecht te zien spelen. Met een unieke mix van rock, americana en rootsmuziek, belooft het een onvergetelijke avond te worden. Zijn indringende teksten en emotionele uitvoeringen zullen je zeker weten te raken. Wees er snel bij!

Film & debatavond: Antimilitarisme toen, Klimaatacties nu

Waar: Kargadoor

Wanneer: vrijdag 20 januari

Prijs: gratis

Actiegroepen Extinction Rebellion Utrecht, Amelisweerd Niet Geasfalteerd en Onkruit Vergaat niet organiseren een film- en debatavond over het nut, de noodzaak en persoonlijke consequenties van directe, burgerlijk ongehoorzame acties. Voorafgaand aan het debat wordt de film gedraaid van Onkruit vergaat niet. De film toont actiebeelden van Onkruit en totaalweigeraars in de jaren 80 en van Extinction Rebellion nu en interviews met betrokkenen van toen en nu. De film laat ook actiebeelden zien van Just Stop Oil en een interview met Wouter Mouton uit Brugge die zich vastlijmde aan het Meisje met de parel in het Mauritshuis.

ZIMIHC x IJSVOGEL Records – Songbird Sessions

Waar: ZIMIHC Theater Zuilen

Wanneer: zaterdag 21 januari

Prijs: 10 euro

Dit muzikale initiatief biedt aanstormende artiesten de gelegenheid om een daverende show neer te zetten voor een live publiek én voor de camera. Tijdens elke sessie presenteren twee veelbelovende acts uit de omgeving van Utrecht wat ze in huis hebben. Bij deze zesde editie van de Songbird Sessions betreden twee eigenzinnige en getalenteerde acts het podium: D’orange en Loe.

Anne Fay’s Reaspora

Waar: Theater Kikker

Wanneer: zaterdag 21 januari

Prijs: 18 euro

Voor haar voorstelling reisde Anne-Fay langs drie continenten en stak ze twee keer de Atlantische Oceaan over; dwars door een familiegeschiedenis. Haar eigen familiegeschiedenis, die sterk werd beïnvloed door het koloniaal verleden van Nederland. In het herdenkingsjaar 2023, 150 jaar na afschaffing van de slavernij, toont Anne-Fay’s Reaspora de impact die dit verleden nu nog heeft. Anne-Fay heeft een zwarte moeder, die het racisme dat ze ervaarde altijd verborgen hield. Ze is ook opgelucht dat haar dochter de privileges heeft die met een witte huid komen. Maar Anne-Fay vraagt zich juist af: “Mag ik met een witte huid staan voor het recht van een zwarte vrouw? En hoe gebruik ik mijn privileges op een juiste manier?”

Multitrack Masterquiz

Waar: De Helling

Wanneer: woensdag 25 januari

Prijs: 10 euro

Net even anders dan de gebruikelijke muziekquizzen. Er worden wel nummers afgespeeld, maar niet zoals je gewend bent. Je krijgt namelijk de multitrack te horen. Dit is de originele opname van een nummer, waarbij alle instrumenten nog apart te beluisteren zijn. Door de nummers laag voor laag op te bouwen – drums, bas, keys, gitaar, enzovoort – ontstaat langzaam het nummer zoals je het kent van de radio. Wie het nummer als eerst herkent, gaat ervandoor met de punten. Naast de multitracks passeren weetjes, diepte-onderzoeken, YouTube-pareltjes en bonusvragen de revue.

De Gabber Opera

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 26 januari

Prijs: vanaf 14,50 euro

Performancecollectief URLAND scheert de koppen kaal en maakt een hardcoretrip voor iedereen die smacht naar een theatrale uitspatting. De Gabber Opera is geïnspireerd op ‘De Bacchanten’ van de Griekse dichter Euripides, en laat de tijdloze hang van de mens naar verdoving en extase zien.

The Proof of the Pudding

Waar: De Nijverheid

Wanneer: donderdag 26 januari

Prijs: 12,80 euro

Een film over architectuur en de waarde van een goed ontwerp. Het onderwerp van de film is het Centraal Beheer-complex in Apeldoorn, ooit ontworpen door Herman Hertzberger. In Utrecht kennen we hem onder meer van het oude Muziekcentrum Vredenburg en het huidige TivoliVredenburg. Aan de vooravond van de restauratie en transformatie van het Centraal Beheer-gebouw portretteert filmmaker Patrick Minks architect Hertzberger. Samen onderzoeken ze hoe de sociale en architectonische waarde van het gebouw en de toekomstplannen samengaan. The Proof of the Pudding is een kijk op een architect die werkt aan het behoud van zijn nalatenschap en zijn idealen.