Uittips in Utrecht: Poules et Boules, Tour du Idiotête en Andrew Bird

De zomervakantie is begonnen, dus alle tijd om lekker iets in de stad te gaan doen! In Utrecht staat dit de komende week allemaal op het programma: Indiefolk artiest Andrew Bird komt naar TivoliVredenburg, Tour de France kijken in café Domkop, klassieke muziek in de tuin van het Centraal Museum en Jeu de Boules bij Molen de Ster. Dit en nog veel meer!

Andrew Bird

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 16 juli vanaf 19.00 uur

Prijs: 32,75 euro

Violist, zanger, songwriter, acteur en fluitexpert: indiefolkartiest en multi-instrumentalist Andrew Bird heeft een hoop talenten. Inmiddels heeft hij zo’n dertien studioalbums uitgebracht, met nummers die variëren van kamerpop, tot indiefolk en avant-garde. Zijn album uit 2019, My Finest Work Yet, werd genomineerd voor een Grammy en eerder dit jaar bracht hij een nieuw soloalbum uit, genaamd Inside Problems. Muzieksite Pitchfork prees het aan als ‘een warme plaat, die voelt als een balsem tegen angst en eenzaamheid’ en gaf het een 7,4. Laat je inpakken door Birds intieme vioolspel en Father John Misty-achtige zangstem. Tip: kom op tijd voor de support act, de Mexicaanse singer-songwriter Silvana Estrada.

Meezing Muziekbingo

Waar: Drink en Eetlokaal De Straatweg

Wanneer: vrijdag 15 juli om 20.00 uur

Prijs: gratis

Precies één jaar geleden opende Drink en Eetlokaal De Straatweg aan de Amsterdamsestraatweg haar deuren en dat vieren ze vrijdag met een Meezing Muziekbingo. Deelnemers strepen tijdens deze bingo geen cijfers maar muzieknummers van hun bingokaart. Wie jarig is trakteert en deelname is dan ook helemaal gratis. De winnaars ontvangen een bierpakket afkomstig van een Utrechtse brouwerij. Wil je verzekerd zijn van een plekje, dan is het verstandig om te reserveren.

Tour du Idiotête

Waar: Café Domkop

Wanneer: elke (Tour)dag

Prijs: gratis

De Tour de France is inmiddels al halverwege en het peloton begeeft zich nu in het hooggebergte, waar doorgaans een hoop spektakel bij komt kijken. Donderdag is de finish op de Hollandse berg, de Alpe d’Huez en dit weekend zijn er een paar veelbelovende heuveletappes met kansen voor vluchters. Onder het genot van een drankje kun je het allemaal op de voet volgen in Café Domkop aan de Loeff Berchmakerstraat. Mocht de koers nog niet voor voldoende spanning zorgen, dan is daar extra vermaak in de vorm van een bingokaart met allerlei ludieke opdrachten. De winnaars krijgen een glas of fles van het klassieke Belgische wielerspeciaalbier Kwaremont.

Tuinconcert Johannes Leertouwer en de Nieuwe Philharmonie Utrecht

Waar: de Nicolaïkerk

Wanneer: zondag 17 juli om 14.30 uur

Prijs: 15 euro

De Nieuwe Philharmonie Utrecht speelt in… Utrecht! Deze zondag in de open lucht in de besloten tuin achter het Centraal Museum en de Nicolaïkerk. Als het weer het toelaat, wat vooralsnog het geval lijkt te zijn. Anders verplaatst het concert zich naar de Nicolaïkerk. Geniet hoe dan ook van uitvoeringen van de ouverture Coriolanus van Beethoven, ‘Drop for drop’ van de jonge Oekraïense componist Maxim Shalygin en het vioolconcert van Dvorak met de jonge Nederlandse violiste Hawijch Elders.

Poules et Boules

Waar: Molen de Ster

Wanneer: zaterdag 16 juli van 14.00 tot 17.30 uur

Prijs: 5 euro

Molen de Ster viert de zomer dit weekend met een heus Jeu de Boules-toernooi. Fans van het spel zijn welkom om een boule te gooien en gebraden poule te eten, onder het genot van een drankje en live-achtergrondmuziek. Er zijn genoeg boules aanwezig om iedereen een potje te laten spelen, maar deelnemers mogen ook hun eigen materiaal meenemen. Inschrijven kan ter plekke.

A Lazy Sunday Afternoon

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: zondag 17 juli van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Al meer dan twintig jaar organiseert amateurkunstorganisatie ZIMIHC met A Lazy Sunday Afternoon zomerse muziekoptredens in verschillende parken in Utrecht. Deze zomer bijten ze de spits af in Park Lepelenburg, met optredens van Amara, Mercy James, White Rose Transmission en de Utrechtse band NEEF. Komende weken worden ook Park de Gagel en het Julianapark aangedaan.

Orgelconcerten in Museum Speelklok

Waar: Museum Speelklok

Wanneer: elke woensdag t/m 27 juli om 11.45 uur

Prijs: gratis met entreebewijs museum, anders 4,50 euro

Het kerkorgel van Museum Speelklok staat deze zomer weer in de schijnwerpers tijdens een serie van vier lunchconcerten. Iedere woensdag rond lunchtijd spelen getalenteerde organisten afkomstig van het conservatorium op het Witte-orgel. Ze spelen klassieke meesterwerken en laten zich voor hun programma inspireren door de muziek die te horen is op de Dubbele Ruth, een uniek draaiorgel dat het repertoire speelt van een klassiek orkest. Bekende componisten als Johann Sebastian Bach, Robert Schumann en César Franck passeren de revue, maar ook minder bekende namen uit eind negentiende, begin twintigste eeuw zullen te horen zijn.