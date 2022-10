Uittips in Utrecht: Ramblin’ Roots, Vier Bier Festival en Griezelbus12

Weekend én herfstvakantie! Bovendien barst het in Utrecht weer van de leuke en interessante evenementen. Ramblin’ Roots is terug in TivoliVredenburg, bij De Nijverheid is het Vier Bier Festival en in De Helling kun je open in gesprek over mentale gezondheid.

Ramblin’ Roots

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 22 oktober

Prijs: 44,75 euro

Het jaarlijks terugkerende americana & roots festival Ramblin’ Roots is terug. Op zaterdag 22 oktober staat TivoliVredenburg weer geheel in het teken van het beste uit de wereld van de americana, blues, roots, altcountry en aanverwante muziekstijlen tijdens Ramblin Roots. Vier zalen gooien de deuren open voor de achtste editie van het festival.

Fotografie en architectuurtour

Waar: Verzamelen op Ledig Erf

Wanneer: zaterdag 23 oktober

Prijs: 12,50

Gids Yusuf Deniz neemt je mee langs enkele opmerkelijke plekken in de binnenstad en daar zoom je letterlijk en figuurlijk in op de architectuur. Je ontdekt hoe kenmerken die vaak onopgemerkt blijven, je van alles vertellen over stijl, geschiedenis en functionaliteit. Tijdens de tour krijg je alle ruimte om met je eigen fotocamera of mobiel verborgen details te ontdekken en vast te leggen. Wat valt jou op, wat vind je mooi of functioneel? Ga in gesprek over de betekenis van een plek of gebouw en wissel met elkaar ideeën uit over perspectief, compositie en fototechnieken. Aanmelden kan via de website van Aorta.

Herfststukjes

Waar: verschillende podia in stad en regio

Wanneer: 21 tot en met 30 oktober

Prijs: divers

In acht theaters in de provincie Utrecht kun je je hart ophalen met het mooiste jeugdtheater. In de stad doen Theater Kikker, Stadsschouwburg, Podium Hoge Woerd en Bibliotheek Neude mee, maar ook buiten de gemeente gooien theaters de deuren open voor energieke, ontroerende of bijzondere jeugdtheatervoorstellingen.

Vier Bier Festival

Waar: Nijverheid, NAR en Boot 122

Wanneer: zaterdag 22 oktober

Prijs: gratis

De drie locaties Nijverheid, NAR en Boot 122 hebben elk verschillende brouwerijen uitgenodigd, die elk met bijzondere bieren komen. Met een strippenkaart kan je per locatie 4 biertjes proeven, maar natuurlijk is het ook mogelijk om een vol glas te bestellen. Deelnemende brouwerijen zijn onder andere Oedipus, Maximus, VandeStreek, House of Pint, Oproer, De Kromme Haring, Eleven en Boot 122. Het biermenu wordt aangevuld met een muzikaal programma en er kan gegeten worden.

Herfstfeest in het Gagelbos

Waar: Gagelbos

Wanneer: donderdag 27 oktober

Prijs: gratis

Het is herfstvakantie dus er is ook doordeweeks van alles te doen in Utrecht voor kinderen en ouders. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen voor een feestje in het bos met muziek- en theater, vuuracrobatiek, hutten bouwen en vuur maken, koek en zopie en wandelingen met de boswachter. Het verzamelpunt is IJsclub Siberia, maar ook bij Fort de Gagel zijn er activiteiten.

Griezelbus12

Waar: EKKO

Wanneer: donderdag 27 oktober

Prijs: 6,66 euro

De periodieke clubnacht Bus12 in EKKO verandert deze week in een Halloween-editie. Met een behekste buschauffeur, spookachtig barpersoneel en een beruchte sfeer zorgt GriezelBUS12 voor de rit van je leven. Verwacht qua muziek ‘enge throwbacks en monsterlijke hits’. Verkleden mag, vanaf 00:00 is er een kleedkamer beschikbaar op de eerste verdieping.

Open – Over mentale gezondheid

Waar: De Helling

Wanneer: dinsdag 25 oktober

Prijs: gratis

Thirty030 en De Helling openen samen het gesprek over mentale gezondheid. Met verschillende sprekers, ervaringsdeskundigen, muziek, kunst en een spoken word-artiest wordt het belang van praten over prestatiedruk benadrukt en gaan we met elkaar open in gesprek. Zit jij of iemand die je kent met zichzelf in de knoop? Wil jij weten hoe je van jouw druk jouw geluk maakt en wil je praktische tips horen hierover? Dan is deze avond wat voor jou.

