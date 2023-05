Uittips in Utrecht: René van Meurs, Bierfestival en Kikker Voorleesfeest

Het Hemelvaartsweekend staat voor de deur en de Utrechtse uitagenda staat weer vol activiteiten voor jong en oud. DUIC zette een aantal evenementen op een rij. Er is van alles te doen!

René van Meurs

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 17 mei

Prijs: 10 tot 24,50 euro

René van Meurs staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Want met al zijn levenservaring en ‘goeie gedrag’ moet hij er ineens echt wat van gaan maken. Verantwoordelijkheid nemen, Maar wat als je gewoon nog wat wilt dollen? Laat René er maar een avond over vertellen. Zijn eerlijke verhalen en hilarische anekdotes zitten nog altijd bomvol steengoede grappen. Hij is kwetsbaar, persoonlijk, erg grappig en maakt “theater als troost in optima forma”, schreef Trouw over zijn vorige voorstelling.

Job & Fred Band

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 19 mei

Prijs: 16,50 euro

Freddy Trathlehner (bekend van Lekker Fred en toch een beetje de Liam Gallagher van De Jeugd van Tegenwoordig) en Job de Jong (wetenschapper) zijn twee vrienden. Ze hingen een deken om een microfoon en maakten per ongeluk de beste Nederlandstalige britpopplaat die de Benelux in tijden gehoord heeft. Fred zingt, Job speelt de muziek en zingt ook. Ze zingen over elkaar, zichzelf en mensen om hen heen, zoals zoiets gaat. Hun debuutalbum ‘Kant A’ verscheen 27 januari op Burning Fik (het label van Faberyayo & Abel van Gijlswijk). Deze lente touren ze door Nederland en verschijnt Kant B van hun plaat. Tickets zijn te koop op de website van EKKO.

Bierfestival: 5 year hoppy aniversary

Waar: Bar & Bistro Op Zuid

Wanneer: zaterdag 20 en zondag 21 mei

Prijs: gratis

Bar & Bistro Op Zuid viert in mei haar eerste lustrum. Om dat te vieren organiseert Op Zuid op 20 en 21 mei het ‘5 year Hoppy Anniversary Bierfestival’. Neem plaats aan de kade, geniet van (hopelijk) een lekker zonnetje, een lekker biertje en streetfood van de barbecue. Er zijn verschillende brouwerijen met eigen taps: Brewdog, Eleven, Kromme Haring, Rock City, Texels en vandeStreek. Wijnliefhebbers niet getreurd: Grapedristrict is aanwezig met verschillende wijnen om te proeven. ‘Southside Homebrew Music Selecters’ zorgen voor de chille tunes met DJ’s Double J, Alec Gatenby, Amanaplacanalpanama, Alwin, Stefan Thomas, Revelio, Tommy & Joe Nathan. Toegang is gratis!

Minifestival: De Kracht van het Kleine

Waar: Kinepolis Jaarbeurs

Wanneer: zondag 21 mei

Prijs: 8,50 tot 16,50 euro

​​Op ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ wordt wereldwijd het belang van biodiversiteit onder de aandacht gebracht. In Nederland trapt auteur Kees Klomp de biodiversiteitsdag, in samenwerking met uitgeverij Postcast en M&N Media Group, op zondag 21 mei af met het minifestival ‘De Kracht van het Kleine’, een bijzonder en exclusief biodiversiteitsfeest voor 600 kinderen en hun ouders in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. Op zondagmiddag leest Kees Klomp voor uit zijn boekje De Regenmaker aan de kinderen, ouders en leerkrachten, waarna de film Onder het Maaiveld Junior wordt vertoond. Het wordt een middag boordevol inspiratie om zelf met het thema op een leuke manier aan de slag te gaan, door bijvoorbeeld te tekenen, fotograferen of filmen. En natuurlijk om met de makers van de film en het boekje in gesprek te gaan.

Babyconcert: Op weg 0-2 jaar

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum en Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 21 mei

Prijs: 5 tot 10 euro

Zangeres Helga Huisjes en harpiste Petra Vlasman nemen baby’s en dreumesen mee de weg op tijdens dit klassiek concert. Rijden, vliegen, duiken, het wordt een feest! Elke maand staat er tijdens het babyconcert een ander boek centraal, dit keer het boek ‘Op weg’ van Leo Timmers. Het concert vindt om 10.00 uur plaats in Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum en om 12.00 uur in Bibliotheek Neude. Tickets zijn te koop via de website van Bibliotheek Utrecht.

Kikker Voorleesfeest: Max Velthuijs 100 jaar 2+

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei

Prijs: gratis

Kom naar de honderdste verjaardag van Max Velthuijs, de bedenker van Kikker. In de Grote hal is er een speciale Kikkerhoek ingericht waar je kunt spelen, kleuren en lezen. Om 10.00 en 15.00 uur wordt in Bibliotheek Neude voorgelezen uit de leukste boeken van Kikker. Op de vaste voorleesmomenten van verschillende wijkbibliotheken worden deze week ook Kikker-boeken voorgelezen. Deze zijn te vinden op de website van Bibliotheek Utrecht.