Uittips in Utrecht: Ronde van Vlaanderen in EKKO, LOOSE en een lezing over rijkdom

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! De Utrechtse uitagenda staat bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. Van het theaterprogramma van Mioch tot de kinderfilm Kleine All. Er is van alles te doen!

De Vloer op

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 30 maart

Prijs: 10 tot 24,50 euro

Al jaren is het televisieprogramma ‘De Vloer Op’ een hit. Actuele, maatschappelijke en relationele dilemma’s worden in een improvisatieopdracht gegoten door regisseur Peter de Baan. De acteurs werken vervolgens met elkaar de scènes uit. Dat leidt vaak tot verrassende, grappige, herkenbare of confronterende miniatuurtjes. Naast zijn gebruikelijke inbreng gaat De Baan in de theaterversie in op het vak van acteur en biedt zo een vermakelijk kijkje in de keuken. Kaarten zijn te koop via de website van Stadsschouwburg.

Rene Mioch: Films & Sterren in het Theater

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: donderdag 30 maart

Prijs: 10 tot 18 euro

Al meer dan 35 jaar reist Rene Mioch de wereld over om de sterren van het witte doek te ontmoeten, te ondervragen of te volgen. In zijn theaterprogramma spreekt Mioch over zijn belevenissen in de nationale- en internationale entertainmentindustrie. Aan de hand van persoonlijke anekdotes en (vaak nooit vertoonde) archieffragmenten geeft hij een uniek kijkje in de spannende wereld van ‘Glitter & Glamour’. Ook neemt hij je mee naar de filmfestivals van Cannes en Venetië, naar de Oscars, de Gouden Kalveren en Golden Globes.

Loose 18+

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 31 maart

Prijs: 18 euro

Get LOOSE! Op 31 maart is het tijd om naar LOOSE te gaan in Utrecht! Een nacht gevuld met knallende house en goede vibes met op het programma Joey Daniel, Odette en Stijn! De deuren van de zaal openen om 23.30 uur. Het feest gaat door tot in de late uurtjes, namelijk tot 5.00 uur.

Bureau Utrecht 2: De Zaak van Benjamin Kruik

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: zaterdag 1 april

Prijs: 99,95 voor groep van 3 tot 9 personen

Vanaf 1 april is de Real Live-Game ‘Bureau Utrecht 2: De Zaak van Benjamin Kruik’ te boeken in de Salon van Weleer aan de Oudegracht. Het moordspel is gebaseerd op de politiethriller ‘Schat’ van schrijver Gert van Veen. In de historische werfkelder aan de Oudegracht ga je als rechercheurs van Bureau Utrecht op zoek naar bewijzen voor de moord op een Utrechtse makelaar en zijn assistente. De leider van het politieonderzoek, inspecteur Harrie van der Voort, heeft met zijn team een verdachte op het oog, maar moet veel moeite doen om de zaak ook bewijsmatig rond te krijgen. Daarom is de hulp van meer rechercheurs met een scherpe geest en diverse talenten meer dan gewenst. Los jij de zaak op? ‘Bureau Utrecht 2’ is geschikt voor groepen van drie tot en met negen personen vanaf 16 jaar.

Kleine All 6+

Waar: Hoogt in de Bieb Neude

Wanneer: zaterdag 1 april

Prijs: 6,50 tot 7,50

Kleine All vindt het heel vervelend dat zijn ouders gaan scheiden, maar hij weet niet hoe hij dat zeggen moet. Dan komt er hulp uit heel onverwachte hoek. Een buitenaards meisje in een klein ruimteschip kan zijn gedachten lezen. Tegelijkertijd moet All het meisje redden uit handen van een gemene schurk in deze leuke animatiefilm met veel grappige figuren. De kinderfilm start om 14.00 uur, kaarten zijn te koop via de website van Hoogt.

Ronde van Vlaanderen

Waar: EKKO

Wanneer: zondag 2 april

Prijs: 5 euro

Op de veertiende zondag van het jaar wordt het wielerseizoen pas echt geopend met een van de oudste en mooiste koersen van het jaar: de Ronde van Vlaanderen. In samenwerking met Het is Koers kunnen de echte wielerfans in gezamenlijkheid de koers weer op groot scherm in EKKO bekijken. De liefhebbers kunnen dit doen onder het genot van een Belgisch biertje en daarnaast staan er frieten op het menu, geheel in stijl natuurlijk. Sinds 2012 gaat de opbrengst naar een goed doel en, solidair met de recente acties en ontwikkelingen, gaat de opbrengst dit jaar via Giro 555 naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne en de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

In beauty may I walk

Waar: Metaal Kathedraal

Wanneer: zondag 2 april

Prijs: 17,50 euro

Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht (MKU), onder leiding van Wouter Verhage, brengt zondag 2 april een uniek en interactief concert ‘In beauty may I walk’ ten gehore in de Metaal Kathedraal in Utrecht. Het koor zingt in dit concert voornamelijk muziek van hedendaagse componisten en van enkele componisten uit de vorige eeuw. AR-artiest Maartje Simons heeft animaties gemaakt van de gezongen teksten. Met behulp van de augmented reality techniek plaatst zij deze animaties in een digitale wereld waarmee de muziek tot leven wordt gebracht. Tijdens het concert wordt gebruik gemaakt van verschillende ruimtes en ensceneringen in de kathedraal. De luisteraar zal als ‘wandelaar’ worden meegenomen langs natuurmuziek van onder andere MacMillan, Britten, Poulenc, Tormis en Rimsky-Korsakov. ‘In beauty may I walk’ zal die dag tweemaal, om 15.30 en 19.30 uur, door het MKU worden uitgevoerd. Kaarten zijn te koop op de website van het Monteverdi Kamerkoor.

De Futuristen: Wanneer is rijk, rijk genoeg?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 3 april

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

Jeff Bezos, Elon Musk en Bill Gates. De superrijken zagen hun vermogen tijdens de pandemie alleen maar toenemen. Er zijn zelfs meer miljardairs dan ooit. Tegelijkertijd neemt de ongelijkheid toe. Hoeveel ongelijkheid is eigenlijk verantwoord? Bestaat er zoiets als een recht op extreme rijkdom? Of is het tijd voor een limiet op bezit en vermogen? Met filosoof en econoom prof. Ingrid Robeyns. In samenwerking met het Nieuw Utrechts Toneel & Descartes Centre. De lezing is gratis te bezoeken, aanmelden is noodzakelijk via de website van Tivoli.