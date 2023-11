Uittips in Utrecht: Sint Maarten Parade, Waar woke is is vuur en Smartlappenfestival

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om de komende tijd bij te wonen. Er is van alles te doen!

U?

Waar: 11 en 12 november

Wanneer: verschillende locaties

Prijs: gratis

U? is het gratis festival van muziekfestival Le Guess Who?. Verspreid over meerdere plekken in West, Zuid en de binnenstad vinden kleinschalige muziekevenementen plaats. Geheel in de stijl van Le Guess Who?, en in samenwerking met de gemeente Utrecht, is de invulling en diversiteit daarvan erg breed. Niet alleen muziek staat centraal maar ook theater, workshops en dragshows zijn te bezoeken tijdens de tweedaagse festiviteiten. U? is een festival van en voor iedereen die open staat om hun horizon te verbreden tijdens dit uitgebreide programma.

Sint Maarten Parade

Waar: 10 november

Wanneer: verschillende locaties

Prijs: gratis

Het is bijna halverwege november en de feestdagen liggen weer in het verschiet. Sint Maarten trapt af op 11 november en de dag ervoor is daarom weer de jaarlijkse Sint Maarten Parade. Bewonder bijzondere lichtsculpturen, orkesten en theatrale voorstellingen die hun weg vinden door de binnenstad van Utrecht. Bijzonder aan deze editie is dat er ook voor de eerste keer een optocht over het water is. Dat het thema van dit jaar ‘water’ is, heeft verder dan ook weinig uitleg nodig.

Smartlappenfestival

Waar: 17, 18, 19 november

Wanneer: verschillende locaties

Prijs: gratis

’s Lands treurigste tranentrekkers, bruine kroegen en biertjes drinken: het Smartlappenfestival vindt weer plaats in het weekend van 17 november. Voor iedereen die wel houdt van een potje meeblêren of liefdesverdriet te verwerken heeft, zijn verschillende horecagelegenheden de place to be. Uiteraard zijn er daarbij live acts en voor de liefhebbers ook diners en zelfs een karaokeavond. Kaarten halen voor de festiviteiten is niet nodig, overal is de gelegenheid om binnen te lopen indien daar plek voor is. Aangeraden wordt dus om op tijd je plek te claimen in de kroeg om de beste Nederlandse treuroraties te kunnen horen.

Lekker uit Lombok festival

Waar: 11 en 12 november

Wanneer: verschillende locaties

Prijs: gratis

Altijd al eens benieuwd geweest naar de inwoners van Lombok, of ligt je hart bij het proberen van nieuwe gerechten? Tijdens het ‘Lekker uit Lombok’ festival heb je in dat geval de kans om los te gaan. De wijk heeft een grote culturele diversiteit die samenkomt tijdens het festival, dat op verschillende locaties plaatsvindt. Samen koken, eten en de verbinding opzoeken staan daarbij centraal. Er is een scala aan traditionele gerechten, maar ook klassieke recepten met een moderne twist zijn te proeven. Voor wie wil, zijn er ook workshops om de Syrische of Surinaamse keuken eigen te maken.

De luisterbar

Waar: 13 november tot eind mei

Wanneer: Stadsschouwburg

Prijs: 8,50 euro

Utrechtse muzikanten een podium bieden en beter begrijpen; dat is wat er wordt gedaan bij De Luisterbar. Tijdens deze sessies, die plaatsvinden van 13 november tot eind mei 2024, is er de kans om de persoon achter de muziek te leren kennen. Wat zijn hun verhalen? Welke songteksten hebben context nodig? Wat fascineert hen? De verwachtingen vanuit de organisatoren liggen niet heel hoog, alleen luisteren is voor hen al voldoende. Iedere week is er een nieuwe muzikant die wordt uitgenodigd, met deze week Luna Ludmila.

Aestrid

Waar: 15 november

Wanneer: De Helling

Prijs: 19,00 euro

De Utrechtse postrockband Aestrid heeft een nieuw album uit en presenteert dat in De Helling op 15 november. De band, internationaal bekend, heeft na vijf jaar weer een nieuwe plaat uitgebracht met Mirror Maze I en II. Bezoekers kunnen een ijzersterk liveoptreden verwachten vol zangschreeuw, en uiteraard een glimp van de nieuwe toevoeging aan het oeuvre van de mannen. Voor iedereen die interesse heeft in de band is dit dé gelegenheid om meer te weten te komen over hun zevende album, dat nog gepubliceerd moet worden.

Waar woke is, is vuur

Waar: 16 november

Wanneer: Jacobikerk

Prijs: gratis

Woke is een term die de meesten van ons waarschijnlijk wel een keer gehoord hebben. Maar wat is het nou eigenlijk? Is woke negatief of positief? In ‘Waar woke is, is vuur’ wordt daar dieper op ingegaan. Filosofen en een taaladviseur gaan het gesprek aan met elkaar over of deze nieuwe term iets is waar we voor moeten waken, of dat het juist meer voordelen teweegbrengt. Let op: de discussie kan misschien wel verhit worden, maar de verwarming in de zaal in ieder geval niet. Bezoekers wordt daarom geadviseerd om een warme trui aan te doen.