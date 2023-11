Uittips in Utrecht: Sinterklaasintocht, De Grote Uitslagenavond en What You See Festival

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan die nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Sinterklaasintocht

Waar: Utrechtse binnenstad

Wanneer: Zondag 19 november

Prijs: Gratis

Nu de bladeren van de bomen vallen en de pepernoten in de schappen liggen, kon het niet lang duren voordat Sinterklaas weer arriveert in Utrecht en dat staat zondag dan ook te gebeuren. De intocht begint om 11.30 bij het Ledig Erf. Vanaf daar vaart de Goedheiligman samen met zijn Pieten over de Oudegracht richting de Weerdsluis. De zogenoemde Pepernotenparade, de optocht van de Sint op zijn paard door de stad, begint om 14.00 uur en loopt van de Weerdsluis naar het Domplein. Hier duurt het programma tot 15.30 uur en dan moet Sinterklaas er weer snel vandoor om ervoor te zorgen dat alle kinderen die avond een cadeautje in het schoentje krijgen.

Huis van Sinterklaas

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: 18 november tot en met 5 december

Prijs: 7,50 euro (gratis voor kinderen tot 3 jaar)

Nu Sinterklaas in Utrecht is gearriveerd moet hij natuurlijk ook ergens slapen. Dat doet hij net als vorig jaar in Museum Catharijneconvent. Kinderen ontdekken hier meer over de legendes rondom Sint Nicolaas en zijn liefde voor water, tijdens een bijzonder bezoek aan Sints tijdelijke huis in Utrecht. Tickets kunnen vooraf via de website van het museum gereserveerd worden.

De Grote Uitslagenavond

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 22 november

Prijs: Gratis

Op 22 november mogen we allemaal weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er staan dit jaar een hoop nieuwe namen en een aantal nieuwe partijen op het stembiljet. TivoliVredenburg organiseert op de dag van de verkiezingen De Grote Uitslagenavond waarin alle uitslagen worden gevolgd en veel verschillende ‘politieke junkies’ de campagnes, exitpolls en eerste uitslagen bespreken. De avond begint om 19.00 uur en is gratis te bezoeken.

Hoe bouw je een land weer op?

Waar: Academiegebouw

Wanneer: 21 november

Prijs: Gratis

Tijdens de lezing van ‘Hoe bouw je een land weer op?’ gaat sociaal wetenschapper Thea Hilhorst in op hoe we een land dat uit oorlog komt het beste hulp kunnen bieden. Op dit moment woedt er helaas weer op veel plekken oorlog, waar voorlopig nog geen einde aan lijkt te komen. Maar als de strijd weer is gaan liggen, hoe kan je een land in die precaire situatie dan het beste helpen? Of wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van humanitaire hulp? Aanmelden voor deze avond is niet nodig, maar vol is vol.

Youth

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 19 november

Prijs: 11,00 euro

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) is weer in ons land. Hoewel het gros van deze voorstellingen in de hoofdstad is te vinden, is er ook een documentaire in de Bibliotheek Neude te zien. Met ‘Youth’ volgde documentairemaker Wang Bing vijf jaar lang jonge textielarbeiders in Zhili, China. De documentaire is een portret van jongvolwassenen onder keiharde werkomstandigheden. Ieder zijn dromen en her en der de nodige humor, flirt en onenigheid. Let wel: De documentaire van Bing is in het Mandarijn en heeft Engelse ondertiteling.

What You See Festival

Waar: Verschillende locaties

Wanneer: 16 tot 19 november

Prijs: Wisselend

Gender en identiteit zijn onderwerpen die de laatste tijd steeds meer ter sprake komen in de maatschappij. Voor iedereen die interesse in het onderwerp heeft, of graag meer te weten wil komen, is What You See festival een goede match. Tijdens dit meerdaagse evenement komen door middel van dans, muziek en theater verschillende invalshoeken over gender en identiteit aan bod. Alle locaties met voorstellingen bevinden zich in het centrum of er vlakbij. De verschillende plekken zijn daardoor uiteraard op loopafstand van elkaar.

Utrecht College Tour

Waar: De Kargadoor

Wanneer: 20 november

Prijs: Gratis

Tijdens Utrecht College Tour hebben bezoekers de kans om carrière- of levensadvies te vragen aan inspirerende sprekers uit bijvoorbeeld de media of politiek. Dit keer staat ondernemer Fabienne Chapot, bekend van het gelijknamige modemerk, op de agenda. Tijdens de avond ligt de focus op hoe het is om in de mode te werken zonder relevante opleiding en op hoe Chapot zich bezighoudt met duurzaamheid in de branche. Uiteraard is er daarbij de ruimte om vragen te stellen vanuit het publiek. De avond duurt van 19.45 tot 21.00 uur.