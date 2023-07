Uittips in Utrecht: Skate Parade, Free shop day bij ACU, dB’s Buiten en De Leuke Festival

De zomer is weer in volle gang en ook komend weekend is er in Utrecht genoeg te doen om erop uit te trekken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij. Van kledingruil tot stand-up comedy op straat; er is voor iedereen wat te doen deze week.

De Leuke Festival

Waar: Voorveldse Polder

Wanneer: zaterdag 15 juli 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: 56,45 euro

Festivalgangers opgelet; aanstaande zaterdag 15 juli vindt het ‘De Leuke Festival’ plaats in de Voorveldse Polder. Het belooft een dag vol ‘glimmende pop, glitter disco, de beste live-acts, glijdende hiphop en dampende dancehall’ te worden. In de line-up staan onder andere Sander Hoogendoorn, Yallah! Yallah!, T-Spoon, Golden Era en Fiesta Macumba Soundsystem. De reguliere tickets zijn inmiddels uitverkocht, maar er wordt op Ticketswap nog veel aangeboden.

Utrecht Skate Parade

Waar: start vanaf het Lucasbolwerk

Wanneer: vrijdag 14 juli 19.45 tot 22.15 uur

Prijs: gratis

Start dit weekend met een actief uitje door Utrecht. Heb je altijd al wel eens over de drukste straten van Utrecht willen skaten met auto’s die voor jou stoppen in plaats van andersom? Dat kan! Vrijdagavond 14 juli organiseert de Utrecht Skate Parade weer een gratis skatetocht door en rond Utrecht. “De skateparade is voor iedereen die het leuk vindt om te skaten in een grote groep onder begeleiding van muziek van onze dj’s. Elke tocht is weer nieuw en gaat langs de leukste plekjes van Utrecht.” De tocht is zo’n 25 kilometer in totaal en voor deze editie vindt er halverwege een pauze plaats in de Perry Sport winkel op het Vredenburg. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en er geen ongelukken gebeuren. Trek dus snel je skates uit de kast en sluit je om 19.45 uur aan bij deze vrolijke parade.

Elektra Tinfa & ACU: Free shop day

Waar: Political Cultural Centre ACU

Wanneer: zaterdag 15 juli 16.00 uur

Prijs: gratis

Het politiek cultureel centrum ACU organiseert samen met Elektra Tinfa aanstaande zaterdag 15 juli een kledingruil. Toegang is gratis en ook voor de kleding wil de organisatie niks hebben. ‘Take as much as you need and want’, is het motto van de dag dan ook. Met als doel om elkaar een handje te helpen en het onnodige en onethische kledingverbruik tegen te gaan.

dB’s Buiten: The Mary Lee Family Band + Ann Jangle

Waar: dB’s terras

Wanneer: zaterdag 15 juli 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis

Op zaterdagmiddag 15 juli presenteert dB’s Buiten twee live-acts: The Mary Lee family band uit Brazilië en de Zuid-Afrikaanse Ann Jangle. The leadzangeres van de band heeft een frisse kijk op oorspronkelijke countrymuziek. Samen met haar echtgenoot Mauro Montezuma op de drums, haar zoon Patrick Saldanha op de contrabas en de Ierse violiste Sorcha Thompson zorgt Mary Lee voor een mix van authentieke country, punk, Ierse folk en rockabilly. Ann Jangle is een singer-songwriter uit Zuid-Afrika en zal deze middag om 16.00 uur openen. Toegang is gratis, dus neem zeker even een kijkje bij deze liveoptredens.

Hoogt on Tour: Casper en Emma en de Gouden Ring (4+)

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 16 juli 11:00 uur

Prijs: 6,50 tot 7,50 euro

Hoogt on Tour heeft als doel om filmliefhebbers te inspireren, een podium te bieden aan vernieuwende filmmakers en ook de jongste kijkers hier mediawijs mee om te leren gaan. Zondag 16 juli zijn deze jongste kijkers aan de beurt en kunnen ze in de bibliotheek Neude de première van de familiefilm ‘Casper en Emma en de Gouden Ring’ aanschouwen. In deze film gaan Casper en Emma samen met hun familie op vakantie naar Malta waar ze veel nieuwe vriendjes maken en in een mysterie rondom een gouden ring verwikkeld raken. Breng een bezoekje met het hele gezin en ontdek waar deze mysterieuze ring vandaan komt.

Comedy Walk door Utrecht

Waar: start vanaf het Domplein

Wanneer: zondag 16 juli 13.00 uur

Prijs: 19 euro

Al lachend de stad verkennen; het kan tijdens een Comedy Walk door Utrecht. Lokale cabaretiers nemen je mee op een tour door Utrecht, dat ze als decor voor hun beste grappen gebruiken. “Historische feiten worden hilarisch, pleinen veranderen in podia en je zult de stad beleven op een manier die je nooit had verwacht.” Ook geschikt dus voor mensen die de stad al goed (denken te) kennen. De tours worden afwisselend in het Nederlands en Engels aangeboden, maar aanstaande zondag is de tocht in het Nederlands. Meld je via de site van Comedy Walks aan als je altijd al eens in een deuk had willen liggen om de Oudegracht, de Neude of de Domtoren.

GEWOON GETROUWD: trouwen in Utrecht in de jaren 50-75

Waar: Volksbuurtmuseum

Wanneer: tot en met 31 augustus 2023

Prijs: 6 euro voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar en museumkaart- of U-pashouders gratis

Voor iedereen die ooit wil trouwen, al getrouwd is of gewoon nieuwsgierig is naar hoe mensen dit in de jaren ’50 tot ’75 deden. In de tijdelijke tentoonstelling GEWOON GETROUWD van het Volksbuurtmuseum wordt getoond hoe ‘gewone’ mensen uit ‘gewone’ buurten in Utrecht in die tijd met elkaar trouwden. Hiervoor zijn voorafgaand honderden interviews afgenomen met bewoners van Wijk C en later ook met bewoners uit andere wijken in Utrecht. In de tentoonstelling word je volledig mee terug in de tijd genomen, naar de dag waarop zij elkaar het ja-woord gaven.