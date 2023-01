Uittips in Utrecht: Songs for Leonard, peuterbios, I Light U en voor het laatst met de lift de Domtoren op

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! DUIC zette weer een aantal leuke evenementen in Utrecht op een rijtje. Met je peuter naar de bios kan in Bibliotheek Neude, lichtkunstwerken zijn te bekijken tijdens I Light U en GROLLO treedt op in TivoliVredenburg. Verder kan je nog tot en met 8 januari met de lift de Domtoren op. Laatste kans!

Songs for Leonard

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: vrijdag 6 januari, 20.30 uur

Prijs: 10 tot 18 euro

Suzanne, So Long Marianne, het meisje uit het Chelsea Hotel… Allemaal werden ze bezongen door Leonard Cohen. In deze muziekvoorstelling wordt zijn werk bekeken door de ogen van zijn vrouwen. Want hoe kijken zij er eigenlijk tegenaan? Singer-songwriter Channah van ’t Riet en theatermaakster Cyrelle Failé geven deze vrouwen een stem. Ze geven een bijzondere kijk op Cohens oeuvre en snijden daarbij een actueel thema aan: man-vrouwverhoudingen door de jaren heen.

Peuterbios – Zes korte films voor de allerkleinsten, 2,5+

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: donderdag 5 januari, 10.30 uur

Prijs: 0 tot 5 euro

Film is een van de leukste dingen die er bestaan: het prikkelt je fantasie én zorgt voor een beetje afleiding. Hoogt on Tour organiseert daarom deze donderdag Peuterbios. Zes korte films speciaal voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 5 jaar. De films die te zien zijn gaan over huisdieren, vliegers in Jordanië, een vliegtuig als moeder, heel veel knikkers, een bijzondere onderwaterwereld en Chinese kunstwerken die bijzondere verhaaltjes worden.

I Light U

Waar: in het Stationsgebied

Wanneer: vrijdag 6 tot zondag 29 januari, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Deze bijzondere tentoonstelling met lichtkunstwerken is voor de tweede keer in Utrecht. Na de donkerste maand van het jaar wordt het tijdens I Light U weer licht in de stad. Het thema is Homecoming; je thuis voelen, een thuis weg van huis vinden en alle andere interpretaties die de kunstenaars hebben bij Homecoming. In het Stationsgebied, de plek waar wekelijks miljoenen mensen zich een weg banen naar werk, huis, familie of vrienden, zorgt I Light U voor verlichting. Er is geen vaste route, dus laat je meeslepen door deze lichtende kunstwerken!

Nieuwjaarsconcert Kinsmit

Waar: Villa Concordia

Wanneer: vrijdag 6 januari, 20.00 uur

Prijs: 10 euro

Kinsmit is de artiestennaam van Remco Jacobs. De muziek die hij maakt komt voort uit spelen met de klanken van de vroege bluesmuziek en barokmuziek. Ragtime, delta blues en barok, het zijn allemaal elementen die hij tijdens dit nieuwjaarsconcert verweeft in zijn nummers. In 2020 verscheen al een soloalbum en in het najaar van 2022 bracht hij een vervolgalbum met band uit.

GROLLO

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 11 januari, 20.30 uur

Prijs: 20,85 euro

GROLLO is de enige en dus ook de beste Cuby + Blizzards-tributeband van Nederland. De leden van de band komen uit Tricklebolt, The Grand East, Money and the Man en Boogie Monster en ze komen muzikaal akelig dicht in de buurt van de originele band. Ook qua uitstraling doen ze niet onder voor de leden van Cuby. Het repertoire van GROLLO beslaat de eerste tien jaar van de band: van Desolation (1966) tot en met Kid Blue (1976).

Utrechts Nieuwste!

Waar: Het Utrechts Archief

Wanneer: t/m zondag 5 maart

Prijs: 2,50 euro, kinderen, studenten en U-pashouders gratis

In Het Utrechts Archief is de komende maanden een mooie tentoonstelling te zien. Hier kun je namelijk bijzondere aanwinsten van de afgelopen jaren bewonderen en ontdekken hoe foto’s, tekeningen, oorkondes, films en andere stukken in het archief terechtkomen. Schenkers Lieke, Adrianne, Maarten en Anja leggen uit waarom zij hun archief wilden delen. Kom meer te weten over de miljoenen stukken die samen hét geheugen van Utrecht vormen.

Voor het laatst met de lift de Domtoren op

Waar: op de Domtoren

Wanneer: nog t/m zondag 8 januari

Prijs: met de lift 5 tot 15 euro

De restauratie van de Domtoren verloopt zó goed dat die waarschijnlijk eerder klaar is dan gedacht. Goed nieuws, voor de liefhebbers van het uitzicht op de Dom, maar het betekent ook dat er eerder dan gedacht een eind komt aan de liftbezoeken. Nog tot en met zondag 8 januari kan je je kans grijpen en met de lift de Domtoren op. Een ticket voor een lifttripje en rondleiding kost tussen de 5 en 15 euro.