Uittips in Utrecht: Tentacles, Open Atelier Day SOIL en Domorganist Jan Hage

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! De Utrechtse uitagenda staat bomvol leuke activiteiten. Van een lezing over studieschuld tot een concert in de Domkerk. Er is van alles te doen!

Lang Leve de Pechgeneratie: Studieschuld

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 25 mei

Prijs: gratis, aanmelden noodzakelijk

In deze eerste editie van Lang Leve de Pechgeneratie duiken we dieper in de financiële toekomst van onze generatie. Volgens het CBS hadden in 2022 namelijk ruim 300.000 mensen minimaal 30.000 euro studieschuld. Het leenstelsel had moeten zorgen voor meer kansengelijkheid onder studenten, maar hier wordt niemand beter van. Presentatoren Ciana Mayam (BNNVARA) en Podium-programmamaker Amber gaan in gesprek met een speciale gast die zelf nog student is, maar ook nauw betrokken bij het politieke spel rondom studiefinanciering: Mauk Bresser, bestuurslid van de JOVD. Tickets zijn gratis, want het studentenleven is al duur genoeg. Aanmelden is wel noodzakelijk via de website van TivoliVredenburg.

Tentacles

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 26 mei

Prijs: 16 euro

Na een succesvolle preview keert Tentacles terug! En deze keer in De Helling. Bij Tentacles draait alles om sfeer, diversiteit, plezier en natuurlijk diepe bass. Tentacles houdt zich niet aan één genre per evenement, maar is uniek door gevarieerde sets en artiesten, de hele nacht door. Er wordt samengewerkt met de beste dj’s, residents, en lichtkunstenaars voor een onvergetelijke ervaring. Tickets zijn te koop via de website van De Helling.

Workshop & Open Atelier Day SOIL

Waar: BENJAMINS

Wanneer: zaterdag 27 mei

Prijs: 0 tot 6,20 euro

SOIL opent haar deuren tijdens de Open Atelier Day! SOIL biedt een maak- en ontwikkelprogramma, waarbij mode maken wordt ingezet als tool om creatieve vaardigheden & persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Je kunt kennismaken met het programma, de coaches en deelnemers door middel van een gratis SOIL Tour om 11.00 uur. Een gratis ticket is online te bestellen. Daarnaast kunnen bezoekers hun creativiteit de vrije loop laten tijdens de textiel bleek workshop, gehost door een van de getalenteerde deelnemers Robine. Deze vindt plaats om 13.00 uur en 15.00 uur. Ga voor meer informatie en tickets naar de website van Eventbrite.

Zaterdagmiddagmuziek: Domorganist Jan Hage

Waar: Domkerk

Wanneer: zaterdag 27 mei

Prijs: gratis

Elke zaterdagmiddag vindt er een prachtig concert plaats in de Utrechtse Domkerk. Deze keer staat er een orgelconcert op het programma door Domorganist Jan Hage. Hij speelt Cyclus ‘L’Ascension’ en Messe de la Pentecôte van componist Olivier Messiaen. Het concert is gratis te bezoeken, een eventuele donatie kan gedaan worden bij de collectebus bij de uitgang.

Pieter de Graaf

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 28 mei

Prijs: 18,05 euro

De Utrechtse pianist Pieter de Graaf werd al in zijn jeugd gegrepen door de muziek van de Amerikaanse jazzgrootheid Herbie Hancock. Hij volgde de conservatoriumopleiding jazz, speelde bij The Kyteman Orchestra en toerde de wereld rond met Wouter Hamel. Moe van alle hectiek wilde De Graaf zich daarna opnieuw uitvinden, en dat doet hij via de neoklassieke muziek. Zijn soloalbums Fermata (2019), Equinox (2021) en de nieuwe ep Home (2022) doen op het eerste gehoor denken aan Nils Frahm of Einaudi, maar dan met een De Graaf-twist van meer tempo en onverwachte geluiden: modern neoklassiek. Tickets zijn te bestellen via de website van TivoliVredenburg.

De regels van Floor 8+

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: maandag 29 mei

Prijs: 10 tot 22,50 euro

Van de succesvolle boekenreeks van Marjon Hoffman rond het eigenwijze meisje Floor is al een televisieserie gemaakt en nu komt Floor ook naar het theater. ‘De regels van Floor’ wordt een humoristische familievoorstelling over herkenbare gezinsproblemen. In het leven van de elfjarige Floor gaat alles precies volgens plan. Oké, er komt best een grote verandering aan, Floor gaat na de zomervakantie namelijk naar de middelbare school, samen met haar beste vriendin Margreet. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar dan heeft haar vader een verrassing… Ben je benieuwd? Koop dan snel je kaartje via de website van Stadsschouwburg Utrecht.

The Great Idle: Hybride live performance door Benjamin Pompe

Waar: IMPAKT Centrum voor Mediacultuur

Wanneer: woensdag 31 mei

Prijs: 2 tot 5 euro

Op woensdagavond presenteert IMPAKT The Great Idle, een mixed-reality performance van kunstenaar Benjamin Pompe. The Great Idle combineert een live performance met een realtime interactieve simulatie. Je kunt kiezen of je de voorstelling online of op locatie bij IMPAKT wilt meemaken. Ga mee naar een virtueel onbewoond eiland en verken op een speelse manier het thema van storytelling-agency in de online wereld van videogames. Om de sessie online (2 euro) of op locatie (5 euro) bij te wonen, zijn er kaarten te koop via de website van IMPAKT.