Uittips in Utrecht: tentoonstelling Op scherp, workshop ‘Meet je stad’ en de MOTORbeurs

Een nieuwe week voor de deur betekent ook nieuwe plannen maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

PechaKucha

Waar: Het Huis Utrecht

Wanneer: donderdag 15 februari

Prijs: 11 euro

Het Huis Utrecht organiseert een PechaKucha evenement met twaalf interessante sprekers. PechaKucha is Japans voor prietpraat en in de korte presentaties van 20 keer 20 seconden worden ontroerende verhalen verteld, oplossingen voor complexe problemen gegeven en nieuwe ontdekkingen besproken. Professionals en hobbyisten komen langs om hun inspirerende verhalen te vertellen. Allemaal met de nodige portie zelfspot, mooie muziek en afsluitend een gezellige borrel.

Voorstelling ‘Ongeschreven’

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 16 en zaterdag 17 februari

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Stand-up comedian Kim Schuddeboom speelt dit weekend in het Werftheater haar eerste avondvullende voorstelling genaamd ‘Ongeschreven’. De voorstelling gaat over het niet begrijpen van anderen, hoe je in dat geval toch met elkaar kan omgaan en dat je zelfs prima kan functioneren in een omgeving waar je de mensen niet begrijpt. Het belooft een rauwe en ongefilterde voorstelling te worden van de cabaretière die na een bliksemstart bij Comedytrain zit en voor ‘Ongeschreven’ genomineerd werd voor Neerlands Hoop 2023.

Gendermonologen

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 17 februari

Prijs: 8,50 tot 17 euro

In de voorstelling ‘Gendermonologen’ staan persoonlijke verhalen van vijf jongeren centraal over wat het betekent om niet in het binaire genderplaatje te passen. Jezelf zijn is makkelijk, het zijn juist anderen die het moeilijk maken. De voorstelling van theatergezelschap ‘Raymi Sambo Maakt’ zit vol met zang, dansen en teksten die gaan over je plek vinden in de maatschappij die overal labels op plakt en verwachtingen van je heeft. Een indrukwekkende voorstelling die je zeker aan het denken zet en je nog lang bij zult blijven.

Op scherp

Waar: Centraal Museum

Wanneer: t/m zondag 9 juni

Prijs: museumticket; 0 tot 16,50 euro

Sinds deze week is in het Centraal Museum hyperrealistische kunst te zien. Eind jaren zestig ontstond in Amerika de kunststroming fotorealisme. Jonge kunstenaars besloten zich af te zetten tegen de toen geldende mode, waarin abstract en conceptueel centraal stond. Ze gingen alledaagse voorwerpen juist tot in het kleinste detail vastleggen, vaak op groot formaat. Voor de tentoonstelling ‘Op scherp: fotorealisme nader bekeken’ verzamelde het museum hyperrealistische werken van over de hele wereld én uit het eigen depot.

Workshop Meet je Stad

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 19 februari

Prijs: 15 euro

Maak jij je zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, de toekomst van Utrecht en wil je daar iets mee doen? Kom dan maandag 19 februari je eigen klimaatsensor maken, zodat jij de temperatuur en luchtvochtigheid en de hoeveelheid fijnstof in de stad meet. Handig of technisch hoef je niet te zijn, in de workshop leer je stapsgewijs hoe je de sensor maakt. De informatie van de sensor komt op de website meetjestad.net terecht, zodat iedereen kan zien hoe het met Utrecht gaat.

De Futuristen: Voor altijd jong?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 19 februari

Prijs: gratis

Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar het verlengen van het leven en of een eeuwig leven mogelijk is. Dat klinkt erg indrukwekkend, maar moeten wij dit als mensen wel willen en hoe ziet de samenleving er dan uit in de toekomst waarin iedereen veel ouder wordt? In de Futuristen, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Utrecht, praten wetenschappers en theatermakers over de toekomst van de dood en leven. Verouderingsbioloog dr. Peter de Keizer (UMC Utrecht) ontwikkelde een stofje dat beschadigde cellen opruimt en vertelt er meer over.

MOTORbeurs

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: donderdag 22 t/m zondag 25 februari

Prijs: 1 tot 16 euro

Motorliefhebbers opgelet. Vanaf donderdag 22 februari kan je in de Utrechtse Jaarbeurs vier dagen lang genieten van de mooiste motoren, ontdek je de mooiste motorreizen, accessoires en cursussen of ga langs bij de vele motorclubs en -verenigingen. MOTORbeurs is Nederlands grootste motorevent met een heuse Stunt Arena en Wall of Death. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, bijvoorbeeld op het kidsparcours.