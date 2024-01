Uittips in Utrecht: The Rotterdam Drag Show, I-Light-U en Best of IDFA

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend bij te wonen. En ook vlak na het weekend is er genoeg te doen!

Büyük Disko

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 19 januari

Prijs: 20 euro

Trap het weekend eens af met iets dat je misschien nog niet kent: een Turkse dansavond! Met de beste 90’s en 00’s hits uit Turkije, kan jij grenzeloos uit je plaat gaan. Verwacht opzwepende ritmes en funky basslines met de beste artiesten van toen en nu, terwijl je tot diep in de nacht zoet bent. Voor wie niet wachten kan, staan op Spotify in ieder geval meerdere playlists met the best of Turkey.

The Rotterdam Drag Show

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: vrijdag 19 januari

Prijs: 12,50 – 49,50 euro

Ook in het kaliber ‘anders dan anders’, is er de enige echte Rotterdam Drag Show. Nee, niet in Rotterdam maar lekker lokaal in de Stadsschouwburg. De beste queens van de hele wereld strijken deze avond neer in de Stadsschouwburg en zorgen voor een show vol glitter, knallers van nummers en uiteraard de nodige brutale humor. Onder andere Miss Envy Peru, winnaar van Rupaul’s Dragrace Holland, is een van de aanwezigen. Ook is er een meet en greet met iedereen die heeft opgetreden.

Het Nederlands vioolconcours

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 20, zondag 21 en donderdag 25 januari

Prijs: gratis

Drie weken lang zenuwslopende wedstrijden vol bloedstollende vioolmuziek. Alledaags merkt men er misschien niks van, maar in TivoliVredenburg is sinds 6 januari de strijd van het Nederlands Vioolconcours losgebarsten. Geniet op verschillende data van verschillende wedstrijden, waaronder op 21 en 25 januari. Voor mensen die klassieke muziek liever kwijt dan rijk zijn, is er geen nood aan de man: er worden ook andere genres gespeeld. Wie zullen dit jaar de beste zijn? Bijzijn is meemaken: aanschouw het beste jonge talent dat de viool de baas is.

I-Light-U

Waar: diverse locaties

Wanneer: tot en met zondag 28 januari

Prijs: gratis

De donkere dagen rond kerst zijn geweest, tijd voor licht! Althans, dat is wat de makers van het I-Light-U lichtfestival moeten hebben gedacht. Rond het stationsgebied staan verschillende lichtkuntstwerken die de misère rond januari letterlijk verlichten. Er is geen vaste looproute of begin- en eindtijd, dus je kan wandelen en de werken aanschouwen wanneer je zelf uitkomt. Met het thema ‘Urban Transformation’, gebaseerd op de stedelijke ontwikkeling die Utrecht doormaakt, hebben kunstenaars dit jaar kleur gegeven aan de stad. Benieuwd wat er allemaal te zien is? Op de gelijknamige website van het evenement is alles alvast te bewonderen.

Dit is mijn vader, Jan Blaaser

Waar: Theaterhuis de Berenkuil

Wanneer: zaterdag 20 januari

Prijs: 12,50 euro

De wat oudere DUIC-lezer kent Jan Blaaser misschien nog wel. De cabaretier, acteur en zanger schaarde zich in zijn tijd in het kaliber van André van Duin en Joop van den Ende, kon zichzelf een BN’er noemen, maar stierf uiteindelijk een eenzame dood. In deze theatervoorstelling gaat dochter Esther dieper in op hoe dit zo heeft kunnen gebeuren en de worsteling die plaatsvond tijdens dit onderzoek. Ze geeft tegelijkertijd een uniek inkijkje in een stukje Nederlandse film- en theatergeschiedenis. Op het podium staan zit al generaties lang in het bloed van de Blaaserfamilie, dus dit belooft een interessante voorstelling te worden.

Poetins oorlog: geschiedenis als wapen

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 23 januari

Prijs: 12,50 – 24,50 euro

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland duurt inmiddels al bijna twee jaar, maar hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat Poetin een gewapend conflict startte tegen een van zijn buurlanden? Historica Beatrice de Graaf gaat samen met onderzoeker Niels Drost in op de vragen hoe Poetin radicaliseerde en hoe hij deze oorlog rechtvaardigt. Het tweetal laat zien hoe de Russische president in ruim vijfhonderd speeches stukje bij beetje het front opende richting het westen. Door de geschiedenis aan te halen, laat De Graaf zien dat historie nooit helemaal voorbij is, en dat er ook anno nu nog steeds lessen uit te halen zijn.

Best of IDFA

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zondag 21 januari t/m zondag 18 februari

Prijs: 26,00 – 28,50 euro

Het IDFA, oftewel het International Documentary Film Festival Amsterdam, was alweer enkele maanden geleden, maar voor de liefhebbers is er in Bibliotheek Neude de mogelijkheid om de prijspareltjes nogmaals te bekijken. Geniet van de beste filmische voorstellingen, met een tijdsduur van een half tot anderhalf uur. Aanschouw nieuw filmtalent terwijl je een gezonde portie actualiteit en emotie voorgeschoteld krijgt, en dat allemaal in je lokale bibliotheek. Tickets gelden voor alle voorstellingen die draaien.