Uittips in Utrecht: Theater na de Dam, Utrechtse Herdenkingsverhalen en het Bevrijdingsfestival

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

DANIQUE

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 3 mei om 20.00 uur

Prijs: 17,20 euro

Met haar hit Papa Mama werd de Amstelveense Danique Ruby bekend. Ze ging viral op TikTok. Nummers als Uitgelokt en Later Als Ik Groot Ben volgden snel en ook deze kwamen in no time in de hitlijsten. Ze is nog maar drie jaar bezig met muziek maken, maar nu al groots. De TikTok-ster zingt over familie, verdriet en liefde. Haar songs laat ze op vrijdag 3 mei horen in De Helling. Zing lekker mee en geniet van haar catchy nummers!

Mentos Grote Prijs van Nederland

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 3 mei om 19.30 uur

Prijs: 19,85 euro

Aanschouw opkomend talent dat op het punt van doorbreken staat! Sterren als Eefje de Visser, WIES en Typhoon gingen er al eens vandoor met de Mentos Grote Prijs van Nederland. Deze talentenshow biedt een podium aan aanstormend talent. Wil jij meebeslissen welke act de finale bereikt? Zorg dan dat je voor 19.30 uur binnen bent. Dan krijg je een speciaal stembandje waarmee je kunt stemmen. De winnaar ontvangt tienduizend euro om zijn of haar muzikale carrière een vliegende start te geven!

Theater na de Dam

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zaterdag 4 mei om 18.30 en 20.30 uur

Prijs: 7,50 euro

Met Theater na de Dam zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om de avond van de Nationale Dodenherdenking van extra betekenis te voorzien. Door het hele gebouw van de Stadsschouwburg Utrecht zijn korte voorstellingen te zien over oorlog, hoop, bezetting en vrijheid. Belangrijke thema’s op deze speciale dag. Onder meer jongeren van Jeugdtheaterschool Utrecht spelen een aantal monologen en dialogen. Deze verhalen gaan over hun eigen verbinding met 4 en 5 mei, maar zijn ook gebaseerd op verhalen uit de omgeving.

Utrechtse Herdenkingsverhalen

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: zaterdag 4 mei 19.45 uur

Prijs: gratis

Op 4 mei herdenken we zowel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog als degenen die bij andere gewapende conflicten zijn omgekomen. Maar de herdenking gaat over meer dan de slachtoffers die hun leven hebben gelaten tijdens oorlogen, volgens verteller en acteur Frans de Wit. Herdenken vandaag de dag gaat over bedenken hoe we het leven van morgen veilig moeten stellen. De Wit wil je aan de hand van enkele Utrechtse verhalen een realistisch geluid laten horen over het belang en de waarde van het herdenken. Vooraf wordt er via een streamingdienst op groot scherm gekeken naar de kranslegging op de Dam in Amsterdam.

Bevrijdingsfestival Utrecht

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zondag 5 mei om 12.00 uur

Prijs: gratis

‘Tot Iedereen Vrij is!’. Dat is het thema van het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk dit jaar. Er is pas vrijheid, als iedereen vrij is. De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten laten zien dat niet iedereen in vrijheid leeft. Vandaar het overkoepelende thema voor Bevrijdingsfestival Utrecht 2024: Tot iedereen vrij is! Onder meer Claude, Bankzitters en Rolf Sanchez treden op in Utrecht.

Cairokee

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 7 mei om 20:30 uur

Prijs: 44,75 euro

Een van de grootste Arabische bands, Cairokee, komt naar Utrecht! De band werd bekend met zijn aanstekelijke muziek en opzwepende teksten, zowel in binnen- als buitenland. Hun songs gaan veelal over het leven in de hedendaagse Egyptische samenleving. De naam van de band is dan ook een woordspeling tussen Caïro en Karaoke. Het vijftal, opgericht in 2003, bestaat uit Amir Eid (zang), Tamer Hashem (drums), Sherif Hawary (gitaar), Adam El-Alfy (bas) en Sherif Mostafa (toetsen). Ze zullen nieuw materiaal en enkele van hun oudere nummers laten horen.

Overkill

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: donderdag 9 mei om 20.00 uur

Prijs: 8,50 tot 17 euro

Martijn Koning! Wie kent hem niet? Hij drijft het liefst de spot met de actualiteit en het alledaagse leven. Maakt kleine dingen groot en grote dingen klein. Gaat in zijn grappen liever met dieren, dan mensen aan de haal. Zin om een avond keihard te lachen? Dan is Podium Hoge Woerd op donderdag 9 mei jouw plek!