Uittips in Utrecht: Utrechts Bier Festival, Sinterklaasshow in TivoliVredenburg en het Rietvelddebat

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen.



Utrechts Bier Festival

Waar: Biercafé Oproer

Wanneer: 25 november

Prijs: 17,30 euro

Biercafé Oproer wordt op zaterdag 25 november omgedoopt tot een waar bierwalhalla tijdens het Utrechts Bier Festival. Geniet deze middag of avond van zes biertjes van Utrechtse bodem, variërend van blond tot donker en alles daartussen. Uiteraard is er de mogelijkheid om daarbij een hapje mee te prikken en treden er de nodige bandjes op. Goed om te weten, is dat er tijdens dit evenement wordt gewerkt met twee verschillende tijdsloten waarin je welkom bent. Bonus: wanneer je aanstalten maakt om naar huis te gaan, mag je het enige echte Oproer proefglas meenemen.

Sinterklaasshow Tivoli

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 26 november

Prijs: 17,50 euro

Sinterklaas is weer in ons land zoals de meesten waarschijnlijk niet is ontgaan. Maar de Goedheiligman zou zichzelf niet zijn als er niet het nodige mis zou gaan; tot schrik van zijn pieten is namelijk de sleutel van de pakjeskluis kwijt! Met dans en zang kom je er tijdens deze sinterklaasshow achter wat er is gebeurd met de sleutel. Met de opbrengsten van de voorstelling worden kaartjes weggegeven aan armere gezinnen die anders niet zo snel de mogelijkheid hebben om naar het theater te gaan. Des te meer een motivatie om dit vrolijke en avontuurlijke kijkspel te bezoeken.

Tweedehands markt Betonnerie

Waar: Beton-T

Wanneer: 26 november

Prijs: gratis

We kennen allemaal de markt en ook met tweedehands kleding hebben mensen wel de nodige ervaring. Laten die twee dingen nou net samenkomen op tweedehandsmarkt de Betonnerie. Elke laatste zondag van de maand kan je hier je ei kwijt om lekker te struinen door inventaris die een nieuwe eigenaar zoekt. Kleding, meubels en alles wat daaraan is verbonden. Even uitgewinkeld? Geen nood, de Betonnerie biedt ook een bakje koffie aan en een heus repareercafé waar je langs kan met spullen die stuk zijn.

Het Rietvelddebat

Waar: Vondellaan 94

Wanneer: 23 november

Prijs: gratis

Wonen is een van de meest prominent aanwezige onderwerpen in het leven van veel Utrechters. Er wordt veel bijgebouwd en ontworpen en de rol van bewoners wordt daarin steeds belangrijker. Het is dan ook geen verrassing dat tijdens een debat van de tweede jaarlijkse Rietveldlezing het onderwerp ‘wonen en ontwerpen doe je samen’ is. Voor ontwerpers, opdrachtgevers, stadsmakers óf geïnteresseerde bewoners is dit de kans om eens dieper te duiken in welke betekenis we kunnen hebben voor elkaar, tijdens dit nieuwe tijdperk van bouwen.

Liefde, dood en taart

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 28 november

Prijs: vanaf 12,50 euro

Of je nou een midlife-, quarter- of ‘gewone’ crisis ervaart; de voorstelling liefde, dood en taart snijdt hoe dan ook hout. Gerenommeerd theatermaker Peter van Rooijen behandelt in zijn nieuwe voorstelling “de sleur van het leven, vastgeroeste principes en voornemens die dreigen te blijven”. Uiteraard zit daar een goede dosis muziek bij, die varieert van jazz tot folk, rock en een hele hoop meer. Goed om te weten is dat deze voorstelling de laatste is van een trilogie, en het een avond belooft te worden waarin Van Rooijen “melancholie moeiteloos afwisselt met scherpe humor”.

Transit

Waar: Galerie Larik

Wanneer: vanaf 24 november

Prijs: gratis

Benieuwd naar wat voor lokaal talent Utrecht waarborgt? Dan is de expositie ‘Transit’ een aanrader. De vier recent afgestudeerde HKU-studenten Lorenço, Stan, Sam en Sam presenteren een gezamenlijke expositie in Galerie Larik. Vooropgesteld staat natuurlijk een inkijkje in fris talent dat onze stad te bieden heeft. Daarbij zijn andere thema’s onder andere ruimte, dimensie en licht. Meer hierover kunnen de artiesten uiteraard beter uitleggen wanneer zij zelf aanwezig zijn. De expositie begint 24 november maar loopt door tot halverwege december. Mocht dit weekend dus niet uitkomen, is er gelukkig voldoende ruimte om op een later moment een bezoekje te brengen.

Silent Poetry Lab

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 29 november

Prijs: gratis

Schrijfenthousiastelingen opgelet! Tijdens het Silent Poetry Lab heb jij namelijk de kans om zonder afleiding, in de puurste zin van het woord, te komen dichten. Het concept is gemakkelijk: eens per maand is er een bijeenkomst in Bibliotheek Neude en wordt er creatief geschreven. De drempel ligt laag; ervaring is geen must. Pak een koffie of een thee, voor de liefhebber iets lekkers erbij, en focus je een uur lang op het neerpennen van jouw diepste gedachten. Naderhand heb je altijd nog de optie om je werk te delen met andere aanwezigen.