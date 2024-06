Uittips in Utrecht: Utrechts Jazzfestival, De Vloer Op en Paul Faassen in Moving Gallery

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Benefietconcert C.S. Veritas

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: zaterdag 8 juni, 13.00 uur

Prijs: gratis

Ieder jaar organiseert studentenvereniging C.S. Veritas een benefietconcert en haalt geld op voor het goede doel. Dit jaar is dat voor de stichting ‘MIND’. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de psychologische gezondheid. Iedereen is welkom en geniet met elkaar van muziek.

Utrechts Jazzfestival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: zondag 9 juni, 13.00 uur

Prijs: gratis

Dit openluchtfestival keert terug en dit keer met een jubileumeditie! Het jazzfestival bestaat tien jaar en viert dit grootser dan ooit met twee podia en het concept ‘The Battle of the Bands’. Professionals en amateurs komen samen om hun liefde voor jazz te delen.

Maken we ons te druk over gender?

Waar: NAR café der Kunsten

Wanneer: maandag 10 juni, 18.30 uur

Prijs: regulier 34,50 euro

Waarom houden we ons zo bezig met genderidentiteit? Historicus prof. Geertje Mak praat je bij over het genderdebat tijdens de lezing over genderidentiteit: ‘Maken we ons te druk over gender?’ Schuif aan bij het diner en ga met tafelgenoten en wetenschappers in gesprek.

De Vloer Op

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: dinsdag 11 juni, 20.00 uur

Prijs: regulier 18,50 euro – 28,50 euro

Improvisatie staat centraal in deze theaterversie van de bekende televisiehit: ‘De Vloer Op’. Regisseur Peter de Baan gooit de acteurs in het diepe en zij maken hier een geestige, ontroerende, herkenbare of zelfs confronterende scène van. Voor het eerst mag het publiek meedenken over de thema’s en vragen stellen over het vak als acteur.

Datawalk

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 13 juni, 18.30 uur

Prijs: gratis

Wat is de rol van data in een stad en hoe draagt data bij aan de beleving van de stad? Tijdens deze wandeling let je specifiek op alle technologie die de stad te bieden heeft. De wandeling wordt georganiseerd om kennis en bewustzijn te vergroten.

We komen van ver

Waar: Het Wilde Westen

Wanneer: vrijdag 14 juni, 16.00 uur

Prijs: gratis

De film ‘We komen van ver’ gaat in première! Tijdens deze documentaire vertellen vier jongeren voor het eerst het verhaal over hun migratie naar Utrecht. Daarnaast is er een muzikaal programma, expositie en nabespreking van de film met de makers. Het belooft een diverse avond te worden.

Paul Faassen NU! in Moving Gallery

Waar: Moving Gallery

Wanneer: t/m zondag 7 juli

Prijs: gratis

Moving Galley opent zaterdag NU!, een solo-expositie van tekenaar Paul Faassen. Faassens werk is wekelijks te bewonderen in de Volkskrant, maar hij heeft meer creatieve ideeën dan hij kwijt kan in krant op tijdschrift. Bij Moving Gallery is een overzicht van zijn oeuvre te zien, waaronder aquarellen, foto’s, keramiek en textielwerk. Schrijver en collega-columnist bij de Volkskrant Peter Buwalda opent de tentoonstelling op 8 juni om 16.00 uur. De werken van Faassen zijn tot en met zondag 7 juli te zien. Moving Gallery is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.30 uur en op donderdagen op afspraak.