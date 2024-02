Uittips in Utrecht: Valentijn bij Kasteel de Haar, Zer00’s Heroes en Stukafest

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Valentijn bij Kasteel de Haar

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: vrijdag 9 t/m woensdag 14 februari

Prijs: 39,50 euro

Mierzoet, maar daardoor niet minder leuk: neem je (aanstaande) partner mee naar Kasteel de Haar en vier de liefde op een decadente manier. Geniet van een kopje koffie of thee, maak een wandeling en lunch terwijl je geniet van een glaasje bubbels – overigens is deze volgorde ook andersom te doen. Deze activiteit is niet alleen te doen op de dag des liefde zelf, maar ook op de dagen ervoor. Iedereen die een puik stukje 19e-eeuwse architectuur wil aanschouwen kan geheel in moderne tijd kaartjes bestellen via de website van Kasteel de Haar.

Zer00’s Heroes

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 10 februari

Prijs: 14,50 euro

Millennials opgelet! Ga voor één avond terug naar je pre-puberale, puberale of (jong)volwassen leven en trakteer je oren op de allerbeste hits uit de jaren nul. De tijd van te bruine foundation, digitale camera’s en perfecte popparels keert terug naar TivoliVredenburg. Iedereen die moeite heeft met het volhouden tot de latere uurtjes, heeft er baat bij om te weten dat dit evenement pas om middernacht begint. Een dutje kan dus van pas komen.

Midnight Masquerade

Waar: De Nijverheid

Wanneer: zaterdag 10 februari

Prijs: 22 euro

Midnight Masquerade keert terug naar Utrecht na een succesvolle eerste editie. Het kunstfestival c.q. de clubnacht, waarbij een masker uiteraard geen onnodige luxe is, keert terug naar De Nijverheid. Groter, met meer glitter en nog meer aansporing om helemaal los te gaan: dat is wat je kan verwachten bij Midnight Masquerade. Met het festival wil organisator Pocket Knife Army de clubscene in Utrecht een beetje oppeppen. Want volgens dat muzikale duo is er ’nog veel ruimte voor wilde, extravagante avonden’.

Zandhappen

Waar: Buurtcentrum Het Zand

Wanneer: zondag 11 februari

Prijs: gratis

Verras je smaakpapillen door langs te gaan bij buurtcentrum Het Zand. Zij organiseren op 11 februari een proefmiddag waar diverse hapjes uit allerlei landen, zoals China en Syrië, te proberen zijn. Ook zijn er workshops van lokale makers en optredens met muziek, dans en een koor. Ook kleinere kinderen zijn onder de pannen; er is een kindervoorstelling die geschikt is vanaf twee jaar en ouder. Het buurtcentrum is gratis te bezoeken. Wil je wat eten proeven? Dan betaal je 2 euro voor hapjes en drankjes.

Lachen met volle mond

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: maandag 12 februari

Prijs: 44 euro

Ook het comedydiner in de Zindering is weer terug van weggeweest en opent haar deuren voor nieuw publiek. Tijdens een smaakvol diner betreden de drie comedians het podium. Dit allemaal onder begeleiding van een charmante en sfeervolle presentator. Gasten kunnen een smaakvol driegangendiner verwachten dat van 19.00 tot ongeveer 21.15 uur duurt, voor een prijs van 44 euro. Let op: schaterlachen schijnt een droge mond te geven en drinken is niet inbegrepen bij de prijs.

Soula’s Storytelling Nights

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 13 februari

Prijs: 6 tot 12 euro

Vroeger ook zo’n fan van naar verhalen luisteren? Wie denkt dat die tijd voorbij is, heeft het mis. Er zijn namelijk nog altijd de Soula’s Storytelling Nights in Theater Kikker waar je heen kan gaan. Aanschouw verhalenvertellers met een grappig, verdrietig, spannend, lief of troostend verhaal. Dit met allerlei mensen vanuit verschillende windstreken en achtergronden. Met een beetje geluk kan je zelfs je eigen verhaal vertellen als je dat graag zou willen – onder de voorwaarde dat het uit het hoofd is, en niet op papier.

Stukafest

Waar: verschillende locaties

Wanneer: donderdag 15 februari

Prijs: 5,80 tot 15,80 euro

Het studentenkamerfestival, oftewel Stukafest vindt plaats op donderdag 15 februari. Voor iedereen die het weekend vroeg wil beginnen, of gewoon benieuwd is naar hoe een studentenhuis er nou eigenlijk uitziet, is dit dé uitgelezen kans om een rondgang te doen. Op deze avond openen meerdere studentenhuizen in het centrum hun deuren en zijn er verschillende voorstellingen met onder andere muziek, film en dans. Ook is er een afterparty in club EKKO voor degenen die de dag erna – in typische studentenstijl – rustig op kunnen starten.