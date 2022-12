Uittips in Utrecht: van nachtuilen tot showponies, komende week voor ieder wat wils

De kerstvakantie is dit jaar weer als vanouds gevuld met activiteiten. Van jong tot oud, voor iedereen is er de komende week genoeg te beleven. Of je nu in bent voor een middagje disco schaatsen bij het Spoorwegmuseum, overdag wil sterrenkijken bij Sonnenborgh of dat je liever de nacht uitdanst bij WAS.

WAS – New Years Eve

Waar: WAS

Wanneer: zondag 1 januari, 1.00 uur

Prijs: 28 euro

Duik bij WAS het nieuwe jaar in met je vrienden! Je kunt om 0.00 uur nog even vuurwerk kijken, want dit feestje begint om 1.00 uur. Het dansen gaat door tot in de vroege ochtend, dus je hebt nog alle tijd om de voetjes van de vloer te laten gaan. Hier kan je genieten van Bella, Dam Swindle, Skatebård, Tjade, Ask Me Later, jannah, Thrills in +41 en Twiena. Let op: toegang is 21+ en de deuren gaan om 4.00 uur dicht.

Karakter New Year’s Eve

Waar: Club Poema

Wanneer: zondag 1 januari, 0.30 uur

Prijs: 12,80 euro

Zijn jullie ready voor dit New Year’s Eve spektakel? Maak je klaar voor liters champagne, hitjes, confetti en elk uur aftellen! Karakter New Year’s Eve in Club Poema gaat het jaar goed inluiden en daar kan je nog bij zijn. De early bird-tickets zijn uitverkocht, maar reguliere tickets zijn nog verkrijgbaar.

Winter Station Spoorwegmuseum

Waar: Het Spoorwegmuseum

Wanneer: t/m zondag 8 januari

Prijs: museumticket 9,50 tot 17,50 euro

Tijdens Winter Station brengen ontelbare lampjes, kerstdecoraties en een antieke carrousel het Spoorwegmuseum in winterse sferen. Hier kan je marshmallows roosteren en op verschillende plekken in het museum zijn lekkernijen te krijgen, van poffertjes en oliebollen tot een kommetje snert. Draai een rondje in de draaimolen of zwier over het ijs. Ja, dat hoor je goed, schaatsen tussen de treinen! Om het feest compleet te maken is het elke dag om 16.00 uur discoschaatsen. Dus zet die discolampen maar aan!

Béla Tarr | Sátántangó

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 2 januari

Prijs: 16 tot 20 euro

In Bibliotheek Neude is op 2 januari een bijzondere filmvertoning te zien. Sátántangó is het magnum opus van Béla Tarr, uit 1994. Een meesterwerk dat maar liefst zeven-en-een-half uur duurt. De film gaat over de bewoners van een Hongaars dorpje na de val van het communisme. Binnen een landbouwcollectief worden er snode plannen gesmeed om er met het laatste geld vandoor te gaan. De uitzichtloosheid verlamt de bewoners, totdat Irimias, een doodgewaande dorpsgenoot, ineens terugkeert met grootse plannen. De karakteristieke filmstijl van Tarr brengt je in meditatieve sferen, wat de krachtige climax nog indrukwekkender maakt. De film is eenmalig te zien, duurt 439 minuten en telt twee pauzes.

Planetariumvoorstellingen

Waar: Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht

Wanneer: dinsdag 27, woensdag 28 december en dinsdag 3, woensdag 4 januari

Prijs: museumticket + 2,50 toeslag

Bij Sonnenborgh kan je deze kerstvakantie op klaarlichte dag sterrenkijken! Het planetarium is een bioscoop in de vorm van een halve bol. Aan de binnenkant van die bol wordt de sterrenhemel geprojecteerd. Dus maak een reis door het heelal en bekijk de maan en sterren van héél dichtbij.

Snowponies

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 4 januari

Prijs: 10 tot 33,50 euro

De Alex Klaasen Revue keert terug met de hilarische kerstshow Snowponies. Wat je kan verwachten? Hilarische sketches, muzikale hoogtepunten en alles geheel in kerstsfeer. Je ziet een clubje woke kerstelfen en een battle tussen de os en de ezel. Alex deelt kerstpakketten uit, kookt een uitgebreid kerstdiner voor de hele zaal en presenteert zijn nieuwe kerst-cd Santa Klaasen.

Top 2000 LIVE

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 4 januari

Prijs: 28 euro

In TivoliVredenburg kan je het nieuwe jaar goed beginnen, met live-uitvoeringen van klassiekers uit de Top 2000! Verwacht een stroom afwisselende topsongs uit de lijst, uitgevoerd door Mister Top 2000 William Kersten, zangeres Tjindjara, zanger/gitarist Bas de Groot en een band onder leiding van Jack van de Ven. Rustig toekijken is er niet bij, want Top 2000 LIVE wordt één groot meezingfeest!