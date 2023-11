Uittips in Utrecht: Vuren van Sint Maarten, Impakt Festival, NSK Theatersport en Kites

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Vuren van Sint Maarten

Waar: Leidsche Rijn en Overvecht

Wanneer: vrijdag 3 en zaterdag 4 november

Prijs: gratis

Het feestdagenseizoen komt weer om de hoek kijken, met als aftrapper Sint Maarten. Op 3 november wordt daarom een van de Vuren van Sint Maarten weer ontstoken op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Hoewel het vuur pas om 19.00 uur wordt aangestoken, is er van tevoren al een miniparade waar feestelijke acts te zien zijn, waaronder drumloopsessies en andere muziek. Niet in de gelegenheid om 3 november te komen kijken? Op 4 november wordt in Overvecht het tweede Vuur van Sint Maarten aangestoken. Op 10 november is in de binnenstad de officiële parade met lichtsculpturen.

Impakt Festival

Waar: diverse locaties

Wanneer: woensdag 1 tot en met zondag 5 november

Prijs: 7,50 tot 39,50 euro

We leven in een tijd waarin digitalisering op een ongekend hoog tempo plaatsvindt. Een telefoon wegdenken uit het dagelijks leven is bijna onmogelijk. Maar weten we eigenlijk wel wat big tech-bedrijven en grote technologiebedrijven zoals Apple en Facebook allemaal doen met onze gegevens? En hoe krijgen we weer grip op deze situatie? Tijdens het Impakt Festival wordt dit, samen met een hoop andere tech-gerelateerde onderwerpen, behandeld. Politici en beleidsmakers zijn daarbij te gast om hun perspectief uit de doeken te doen en mogelijke oplossingen te bieden. In de woorden van het festival zelf: ‘Laten we Big Tech veranderen in Fair Tech!’

NSK theatersport

Waar: Parnassos cultuurcentrum

Wanneer: vrijdag 3 tot en met zondag 5 november

Prijs: 7,50 tot en met 15 euro

In het weekend vindt er in cultuurcentrum Parnassos het enige echte Nederlandse studentenkampioenschap (NSK) theatersport plaats. Theatersport is een competitieve vorm van improvisatietheater waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen. Het publiek geeft input over wat de groepen moeten spelen en scènes mogen niet langer dan vijf minuten duren. Wie dit jaar de beste NSK-theatersportgroep is, vind je uit op de zondag. Dus voor een dag vermaak, hilariteit en competitiviteit moet je in cultuurcentrum Parnassos zijn.

dB’s Tap Takeover: LOC brewery

Waar: dB’s

Wanneer: zaterdag 4 november

Prijs: gratis

dB’s kan in ieder geval tot 1 december op de huidige plek blijven en dat moet gevierd worden. Daarom is er op zaterdag 4 november een nieuwe Tap Takeover met LOC brewery uit Tilburg. Deze brouwerij opende in december 2022 haar deuren en timmert sindsdien hard aan de weg om de biertjes bekend te maken onder een breder publiek. Geniet op je zaterdag van de beste zuidelijke blondbiertjes, IPA’s of andere biertjes onder het genot van een muziekje. Voor de fanatiekelingen is er tussen 16.00 en 17.00 uur een happy hour. Proefglaasjes zijn dan slechts 2,50 euro.

Dignity and historical injustice

Waar: Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Wanneer: dinsdag 7 november

Prijs: gratis

We leven in een tijd waarin conflict helaas aan de orde van de dag. Maar hoe ga je daarmee om wanneer het leed eenmaal verleden tijd is? Daar wordt dieper op ingegaan tijdens de lezing ‘dignity and historical injustice’, onder begeleiding van professor Lea Ypi. Deze Albanische politieke filosoof vertelt hoe waardigheid, waarheid en verzoening met elkaar in relatie staan. Want hoe ga je om met historische oneerlijkheden op een persoonlijk en collectief niveau? In het academiegebouw, in samenwerking met Migration and Societal Change van de Universiteit Utrecht (UU), wordt op deze kwestie dieper ingegaan.

Kites

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 8 november

Prijs: 21,50 euro

De meesten van ons zullen nooit weten hoe het is om op de vlucht te zijn en te moeten settelen in een nieuw land. Welk gevoel hoort daarbij? In de voorstelling ‘Kites’ beeldt Roshanak Morrowatian door middel van haar eigen ervaring, en die van andere kinderen, uit hoe dit is. Onder andere opgroeien in een asielzoekerscentrum, maatschappelijke isolatie en de lange bureaucratische procedures komen in de voorstelling aan bod. Het concept, de choreografie en dans zijn tevens ook zelf uitgevoerd door de theatermaker.

Le Guess Who?

Waar: diverse locaties

Wanneer: donderdag 9 tot en met zondag 12 november

Prijs: 18 tot 70 euro

Le Guess Who? strijkt wederom neer in Utrecht voor een meerdaagse viering van de muziek. Tijdens het festival vinden op verschillende locaties ‘celebrations of sound’ plaats. Naar eigen zeggen richt het evenement zich op geluiden die op andere plekken niet zo gauw te horen zijn. Muziek in de breedste zin van het woord komt in vier dagen tijd aan bod in onder andere warenhuizen, kerken en clubs. Grensverleggende muziek naar ieders smaak.