Uittips in Utrecht: Wintermarkt, Kleur de Stad & HappyFest

Wie nog geen plannen heeft de komende dagen, kan deze nu gaan maken. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Kleur de Stad

Waar: diverse locaties

Wanneer: vrijdag 8 december tot en met zondag 7 januari

Prijs: gratis

Kleur de Stad keert terug naar de binnenstad! Tijdens dit initiatief hebben bewoners de kans gehad om aan het kleuren te slaan, en hun creatie te laten projecteren op gebouwen in het centrum. Vanaf 8 december is daar dan eindelijk het moment om je eigen creatie, en die van vele anderen, te bewonderen. Loop een route van zeven gebouwen en aanschouw de verschillende kleurrijke creaties die burgers uit onze stad hebben gemaakt. De projecties zijn een maand lang te bewonderen van 17.00 tot 21.00 uur.

Glittermoe (try-out)

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 8 en zaterdag 9 december

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Slechte keuzes; we maken ze allemaal weleens. Maar niet iedereen maakt er een theatervoorstelling van. Mocht je nou een keer écht willen lachen om de miserie van anderen, dan is Glittermoe een goede keuze. Tijdens dit cabaretstuk vertelt comedytalent Gavin Reijnders over zijn slechte keuzes en de lessen die hij niet heeft geleerd, vertaald in een jasje van komische anekdotes. Even in zak en as over waar je bent in het leven en de keuzes die daartoe hebben geleid? Geen nood, deze voorstelling laat je inzien dat je zeker niet de enige bent.

Wintermarkt

Waar: Molen de Ster

Wanneer: zaterdag 9 en zondag 10 december

Prijs: gratis

We blijven in de winterse sferen en gaan door met een heuse wintermarkt bij Molen de Ster. Tijdens het weekend van 9 en 10 december kan je op deze locatie struinen door meer dan vijftig verschillende kraampjes. Van lokale kunst tot zoetigheden en uiteraard warme chocomel en snert; hier kunnen liefhebbers van het kerstfeest helemaal hun ei kwijt. De molen is ook opengesteld voor rondleidingen, dus Utrechters met ambities tot molenaar zijn ook van harte welkom.

Utrecht Maakt Kennis: Nieuws Overload

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 11 december

Prijs: gratis

Nieuws is overal om ons heen. Tegenwoordig zijn er steeds meer manieren om aan je dagelijkse nieuwsdosis te komen. Of dat nou via de traditionele krant, tv of via sociale media is. Het kan soms best een beetje overweldigend zijn. Tijdens deze lezing krijg je handvatten aangereikt hoe je het beste met een ‘overload’ aan nieuws kunt omgaan. Want hoewel het soms best zo kan lijken, gaat heus niet alles in de wereld naar de knoppen.

The previous owner

Waar: Theater Kikker

Wanneer: woensdag 13 december

Prijs: 9,50 tot 19,00 euro

Tijdens dit indrukwekkende stukje dans staan kunstmatige intelligentie en de razendsnelle ontwikkeling daarvan centraal. Wanneer het brein van een stervende man wordt geüpload naar een jong lichaam, blijkt dat niet helemaal goed te verlopen. Er ontstaat een strijd die met dans en tekst wordt verbeeld. De voorstelling komt op een moment dat er op mondiaal vlak steeds meer vraagtekens worden gezet bij de vraag hoe ethisch de ontwikkelingen van AI zijn. Choreograaf Dunja Jocic vraagt in The previous owner aandacht voor dit onderwerp.

Leah Rye

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 13 december

Prijs: 13,00 euro

Aanstormend Nederlands zangtalent Leah Rye treedt op in TivoliVredenburg op woensdag 13 december. Sinds 2021, toen haar debuut EP uitkwam, werkt deze dame hard aan de weg om naamsbekendheid te verwerven. Inmiddels is er een album in aankomst waarvan het eerste nummer al te beluisteren is. Verwacht een avond vol dromerige, melancholische muziek met een indiepop-jasje, gebracht door een artiest waarvan we de komende tijd nog meer mogen verwachten.

HappyFest

Waar: The Social Impact Factory

Wanneer: donderdag 14 december

Prijs: gratis

Nee, geen echt festival, maar hopelijk wel iets waar je het de dagen erop nog steeds over hebt. Bezoekers kunnen tijdens HappyFest luisteren naar lezingen en meedoen aan workshops die gericht zijn op werken aan geluk. Zo krijg je tips over hoe je door middel van bewegen, op een andere manier ademen of jezelf beter leren kennen, gelukkiger kan worden. Meer aandacht voor jezelf en je eigen belang, iets wat veel mensen misschien weleens kunnen gebruiken. De avond is speciaal gericht op jongeren en is gratis te bezoeken.