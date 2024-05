Uittips in Utrecht: Zelensky hier, Maximus Lentefestival en opnames van Het Filosofisch Kwintet

Een nieuw weekend betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

Maximus Lentefestival

Waar: Maximus Brouwerij

Wanneer: zaterdag 18 mei, 13:00 uur

Prijs: gratis

Maximus Brouwerij organiseert op zaterdag 18 mei haar Lentefestival in Leidsche Rijn. De lente wordt vanaf 13:00 uur gevierd met Utrechtse brouwerijen, muziek van diverse bands & dj’s, foodtrucks, een vintage kledingmarkt en een kindercircus. Ook worden er bierproeverijen georganiseerd door bekende Utrechtse brouwers zoals Boot 122, Inca Mafia Brewing, Seagull Brewing en Terwijde Bierclub. Daarnaast lanceert Maximus haar nieuwe biertje!

Zelensky hier

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: vrijdag 17 mei, 20:30 uur

Prijs: vanaf 12,50 euro

‘Wij zijn hier’, dat zei president Volodomyr Zelensky net na de inval door de Russen. ‘De president is hier, onze strijdkrachten zijn hier, de burgers zijn hier.’ Zelensky hier gaat over het leven van Zelensky die voordat hij president van Oekraïne werd, acteur, auteur en komiek was. Van acteur tot president, De Spelersfederatie brengt de carrière van Zelensky, van acteur tot president, naar het toneel.

Openluchttheater: Bep, dochter van Rietveld

Waar: Rietveld Schröderhuis

Wanneer: zaterdag 18 mei t/m zondag 18 augustus, 20:00 uur

Prijs: 17,50 euro

In de voorstelling ‘Bep, dochter van Rietveld’ zien we door de ogen van Bep hoe haar vader wordt omarmd door kunstgroep De Stijl. De gevolgen hiervan blijken niet alleen voor haar vader, maar ook voor Bep bepalend voor de rest van haar leven. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Rietveld Schröderhuis, is de voorstelling nu voor het eerst te zien op locatie: in en rondom het Rietveld Schröderhuis. Dit theaterstuk geeft een inkijkje in het leven achter de beroemde naam. Er wordt geen gebruik gemaakt van versterkt geluid. De voorstelling is alleen met een koptelefoon te volgen, die de bezoekers bij aankomst ontvangen.

Opnames Het Filosofisch Kwintet

Waar: De Leeuwenbergh

Wanneer: 21 mei om 15.00 en 19.00 uur

Prijs: gratis

Op 21 mei worden in De Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk twee afleveringen opgenomen van het tv-programma Het Filosofisch Kwintet en daar kan publiek bij aanwezig zijn! Presentator Arnon Grunberg onderzoekt in dit seizoen met verschillende denkers de geest van de rechtsstaat om te doorgronden wat we eigenlijk precies bedoelen als we het over de rechtsstaat hebben. De afleveringen die op 21 mei worden opgenomen hebben als thema ‘geweld’ en ‘religie’. Na afloop gaat Arnon Grunberg in gesprek met het aanwezige publiek. Opgeven om een van de opnames bij te wonen, kan via steun.human.nl/aanmelding-opnames-hfk. Niet getreurd als je niet kan: op 2 juli zijn er nog eens twee opnames.

Kinderrommelmarkt- Pinksteren

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: maandag 20 mei, van 10:00 tot 01:00 uur

Prijs: gratis

Kom op Tweede Pinksterdag snuffelen op de rommelmarkt bij Houtzaagmolen De Ster. Op de markt worden tweedehands spullen verkocht, voor en door kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Ook is het Molencafé open, voor poffertjes, lunch of koffie. Wil jouw kind zelf deelnemen? Dat kan door van tevoren aan te melden via de website van de molen. De markt gaat alleen door bij mooi weer!

Twee oude vrouwtjes

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 21 en woensdag 22 mei, 20:00 uur

Prijs: 9,50 tot 19,00 euro

De voorstelling Twee oude vrouwtjes gaat over de laatste fase van het leven. Het zijn losse fragmenten uit het dagelijks leven van verschillende oude vrouwen, die gaan over de herkenbare thema’s eindigheid, gemis en liefde. De tekst is geschreven door Toon Tellegen en wordt tot leven gebracht door Thomas van Ouwerkerk, Sacha Muller en Jos Nargy.

Mula B

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 23 mei, 19:30 uur

Prijs: 28,85 euro

De beroemde Haagse rapper Mula B werd in 2016 in een klap bekend met zijn nummer Challas. Zijn eerste album ‘8-9-17’ bracht hij uit in mei 2017. Ook dat werd een grote hit. Afgelopen jaar kwam hij met zijn vijfde album ‘Narcopop’. Hij rapt over het straatleven, eenzaamheid en dood. Soms sarcastisch en soms serieus. De rapper komt op donderdag 23 mei met zijn nieuwe album naar Utrecht!