Uittips in Utrecht: Zeroes Alternative, Gaudeamus Festival en een lezing over het energievraagstuk

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zes leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen: vanavond kun je in De Helling al dansen op alto-klassiekers uit de 00’s en vanavond en morgen is de try-out van Kim Schuddeboom in het Werftheater. En ook vlak na het weekend is er genoeg te doen!

Zeroes Alternative

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 2 september, 23.00 uur

Prijs: 8 euro

I’m just a teenage dirtbag baby… De zeroes komen terug! Op 2 september kun je op reis naar the good old days tijdens Zeroes Alternative. Hier hoor je alle oude klassiekers die de voormalige alto-hartjes sneller doen kloppen. Welke tracks stonden op jouw mp3-speler of iPod? Ze komen stuk voor stuk voorbij tijdens deze avond in De Helling. Van Papa Roach en Linkin Park tot Arctic Monkeys, Gorillaz, MGMT en Eminem. Een flinke dosis nostalgie is dus gegarandeerd.

Kim Schuddeboom – Ongeschreven (try-out)

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 2 en zaterdag 3 september, 20.30 uur

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Kim Schuddeboom maakt haar eerste avondvullende stand-up show. De inhoud is ongefilterd en voor sommige mensen absoluut niet herkenbaar, maar dat geeft niet. Kim weet uit ervaring namelijk dat je prima kan functioneren in een omgeving waar je de mensen niet begrijpt. En dat is wat ze iedereen gunt. Waarom zou je proberen anderen te begrijpen als je zelf werkelijk geen idee hebt?

[Werktitel] – De Nieuwe Lichting

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 5 september, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 18 euro

Dompel je deze avond onder in een heerlijke musicalavond met prachtige liedjes, spetterende shownummers en indrukwekkende spelmomenten. Dat alles wordt uitgevoerd door een cast met dé talenten van de toekomst. Het belooft een bruisende avond te worden met nieuw materiaal en originele bewerkingen uit beroemde musical- en theatervoorstellingen. Denk aan ‘The Show Must Go On’, een mashup van Nederlandse klassiekers gemixt met Stromae en Cabaret, een muzikale bewerking van Angels in America en Lady Macbeth én iconische fragmenten uit Wicked en Mamma Mia!

Het energievraagstuk: hoe voorzien we in onze energiebehoefte?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 6 september, 20.00 uur

Prijs: 8 euro

De gasprijzen gaan door het dak, de energierekening wordt steeds hoger en de winter staat voor de deur. Geen leuke dingen om over na te denken, maar belangrijk zijn ze wel. Sinds de oorlog in Oekraïne staan we voor grote uitdagingen: waar halen we de energie vandaan die we nodig hebben? En hoe houden we het voor iedereen betaalbaar? De energietransitie is in volle gang en steeds meer energie wordt duurzaam opgewekt. Hoogleraar integratie van zonne-energie Wilfried van Sark geeft deze avond een update. Hoe ver zijn we nu in de energietransitie? Christel van Eck (UvA) doet onderzoek naar communicatie over de klimaatcrisis en legt uit hoe je van awareness naar actie komt. En tot slot gaat het over de rol van de journalistiek: welke verantwoordelijkheid hebben journalisten om de klimaatcrisis actief te agenderen?

Gaudeamus Festival 2022

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: woensdag 7 t/m zondag 11 september

Prijs: wisselend

Gaudeamus presenteert in september vijf dagen lang nieuwe muziek voor nieuwsgierige mensen. Op verschillende plekken in Utrecht zijn tijdens het festival voorstellingen, onder meer van een aantal jonge Utrechtse makers die speciaal voor het festival nieuw werk hebben ontwikkeld. Voor het festival zijn dag(deel)kaarten te koop waarmee bezoekers een hele middag of avond naar verschillende concerten kunnen. Ook is er een passe-partout verkrijgbaar voor het hele festival.

Interview en signeersessie Jaap Robben

Waar: boekhandel Broese

Wanneer: donderdag 8 september, 18.00 uur

Prijs: gratis

Schrijver Jaap Robben maakte met zijn romans Birk en Zomervacht al veel indruk op Nederlandse lezers. Op 6 september verschijnt zijn nieuwe boek: Schemerleven. Robben komt op 8 september naar Broese om tijdens een interview meer over zijn nieuwe roman te vertellen. Na afloop is er een signeersessie. Het bijwonen van het interview is gratis, maar bezoekers moeten zich wel even aanmelden. Dat kan via [email protected]