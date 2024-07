Uittips in Utrecht: Zeroes Alternative, rondleiding gevangenis Wolvenplein en Spuiten en Stikken

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rijtje om dit weekend en de dagen erna bij te wonen. Er is van alles te doen!

PRISON

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: 5 en 6 juli, verschillende tijden

Prijs: 15 euro

Hoe wordt vrijheid ingeperkt binnen de gevangenissen van onze eigen levens? Dat onderzoekt WE ART Theatergroep in hun nieuwste voorstelling PRISON. Het stuk gaat over thema’s van vrijheid en beperking en verkent wat er voorbij ligt aan wat wij denken te kunnen zijn.

CrOak!

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 5 t/m 7 juli, verschillende tijden

Prijs: 16,50 euro

Zes ontdekkingsreizigers zijn geïsoleerd op een verre wereld, vastbesloten om een van de grootste mysteries van het universum te ontrafelen. De Woodpecker-missie boort door een dikke ijslaag om monsters te nemen van de vloeibare oceaan eronder, op zoek naar bewijs van buitenaards leven. In de 40 uur voordat het hulpschip hier aankomt, heeft de bemanning kans op een doorbraak. Wetenschappelijke onsterfelijkheid? Of werkelijke sterfelijkheid…? Let op: deze voorstelling is in het Engels.

Zeroes Alternative

Waar: De Helling

Wanneer: 5 juli, 23:00 uur

Prijs: 8,20 euro

Maak een tijdreis naar de dagen van MySpace, Paris Hilton, Balkenende en doe alsof het weer 2004 is. Haal je tienerhart op en zing mee met de nostalgische hits van Eminem en Arctic Monkeys, op vrijdagavond 5 juli in De Helling!

Rondleiding gevangenis Wolvenplein

Waar: Wolvenplein 27

Wanneer: 6 juli, tussen 14:00 en 15:30 uur

Prijs: gratis tot 5 euro

Negen jaar geleden werd die gesloten. Bezoek de oudste cellulaire gevangenis, waar de misdadigers in afzonderlijke cellen zijn opgesloten, van Nederland. Elke maand zijn er rondleidingen die de geschiedenis van Wolvenplein vertellen, van de Strafgevangenis in 1856 tot de Penitentiaire Inrichting in 2014. Meld je van tevoren aan.

Utrechtse Studenten Bigband

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 10 juli, 20.00 uur

Prijs: 21,35 euro

Jazzliefhebbers opgelet! Voordat ze afreizen naar het Umbria Jazz Festival in Italië treedt de Utrechtse Studenten Bigband (USBB) nog een keer op. Onder leiding van Frans Cornelissen presenteert de band hun nieuwe project, Big Bag, in Cloud Nine. De band sloeg de handen ineen met de Bakerlane Bigband van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Samen brengen ze een mix van jazz, funk en soul, met zowel nieuwe composities als klassiekers uit de jazzgeschiedenis.

Ambrose Akinmusire

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 11 juli, 20.15 uur

Prijs: 24,85 euro

De internationale pers noemt zijn trompetspel kameleonachtig, en zijn composities maatschappelijk geëngageerd. Als bandleider werkte Ambrose Akinmusire samen met artiesten als Kendrick Lamar, Esperanza Spalding en Vijay Iyer. Nu komt de trompettist alleen naar TivoliVredenburg, met zijn album ‘Beauty is Enough.’ Het belooft een bijzonder monoloog te worden.

Centraal Museum: Spuiten & Stikken

Waar: Centraal Museum

Wanneer: t/m 8 september

Prijs: ticketprijs museum

Graffiti en textielwerk hebben hun wortels in de maatschappij en hebben beide hard moeten vechten voor een plek in de kunstwereld. Deze twee zeer verschillende kunstvormen hebben met elkaar gemeen dat ze vaak politieke opvattingen uitdragen, soms associatief en intuïtief en soms recht voor zijn raap. Beide kunstvormen krijgen deze zomer een welverdiend podium in het Centraal Museum. De tentoonstelling Spuiten & Stikken is te zien van 4 juli tot en met 8 september.