Uittips: Kinderboekenweek in de bibliotheken, De Vloer Op en Aafke Romeijn

Het weekend is weer bijna daar en dat betekent tijd om leuke dingen te doen. DUIC zette weer een aantal leuke evenementen op een rijtje. Het is natuurlijk Kinderboekenweek en dus is er genoeg te doen in bijvoorbeeld de bibliotheken. Maar ook in de theaters is van alles te zien: een uitvoering van de Ilias, het bekende tv-programma De Vloer Op of Anne Neuteboom, bijvoorbeeld.

De Vloer Op

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: dinsdag 12 oktober

Prijs: 10 tot 23,50 euro

Het programma De Vloer Op is al jaren een hit op televisie. Regisseur Peter de Baan bedenkt een improvisatieopdracht over een actueel maatschappelijk en relationeel dilemma en een groep acteurs werkt die opdracht samen uit in scènes. Allemaal onvoorbereid, wat geestige, ontroerende, herkenbare en confronterende improvisaties oplevert. Naast de improvisaties vertelt Peter de Baan over het vak van acteur. Wat bezielt mensen het vak te kiezen en hoe onthouden acteurs hun lappen tekst? Ook nog een kijkje achter de schermen dus. De acteurs deze avond zijn Sophie van Winden, Saskia Temmink, Fabian Jansen en Sanne den Hartogh.

De Ilias: superheld Achilles, de legende van Troje

Waar: Theater Kikker

Wanneer: donderdag 7 en vrijdag 8 oktober

Prijs: standaardticket 18 euro

Na het succes van De Odyssee brengt theatergroep Aluin nu ook De Ilias ten tonele. Het meesterwerk van Homerus samengevat in één uur: een uur met een romantisch, bloederig en vrouwonvriendelijk verhaal. De Ilias gaat over het bekendste conflict uit de oudheid, de Trojaanse Oorlog. Deze bewerking richt zich op de absurditeit van de oorlog en de wreedheden van agressor Griekenland. Troje wordt het menselijke land en de Grieken de heroïsche onmensen. Met een dikke knipoog naar de superhelden van het witte doek.

Aafke Romeijn

Waar: Cloud Nine, TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 7 oktober

Prijs: 15,55 euro, incl. servicekosten

Deze zelfbenoemd ongekroond koningin van de Nederlandstalige elektropop is ook nog eens schrijver en dichter. De grenzen tussen disciplines bestaan bij Romeijn haast niet. Deze release-tour van haar nieuwe album Godzilla sluit aan op de meest recente dichtbundel Leegstand. De eerste single Zelf gaat diep en eerlijk in op leven met een depressie. Met gevoel voor taal, sfeer en verhaal zet Romeijn een eclectisch album neer dat raakt en uitdaagt.

Schrijfcafé: Aan het werk!

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 9 oktober, 10.30 uur

Prijs: 15 euro, incl. drankje

De ideale plek om nieuwe schrijfinspiratie op te doen en verschillende stijlen uit te proberen. Iedere maand heeft het Schrijfcafé een ander thema en schrijfopdrachten, waardoor je zomaar naar huis kan gaan met een kort verhaal dat je hebt bedacht op basis van een ansichtkaart. Of misschien bedenk je wel een gedicht naar aanleiding van een muziekstuk of een column aan de hand van een herinnering. Schrijfervaring is niet noodzakelijk, dus ga gerust eens kennismaken. Neem wel een schrift en pen mee!

Anne Neuteboom

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 9 oktober

Prijs: standaardticket 18 euro

Het moet nu echt maar eens afgelopen zijn met die verbale incontinentie de hele tijd. Het is genoeg geweest. Effe niet meer met die mening. Het wordt tijd dat iedereen z’n dikke mening een keer lekker voor zich houdt. In het bijzonder die Neuteboom, die er al sinds 2015 mee loopt te strooien. Goed, ze won er Camaretten mee en werd genomineerd voor Neerlands Hoop. Oké, ze kreeg lovende recensies in de kranten en kwam ermee op tv en Netflix. Maar nu is het genoeg geweest.

Kinderboekenweek in de bieb

Waar: in de bibliotheken in Utrecht

Wanneer: woensdag 6 oktober tot en met zondag 17 oktober

Prijs: de meeste activiteiten zijn gratis

Wat is nou een betere plek om de Kinderboekenweek te vieren dan de bibliotheek? Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, want jij kunt worden wat je wil. Ben je ergens heel goed in of weet je dat nog niet, in de bieb kan je ontdekken wat jij wil worden. Misschien brengen de boeken in de bibliotheek je wel op een idee of raak je geïnspireerd door een van de talentenworkshops van bijvoorbeeld reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge of schrijver Ilona de Lange. Bekijk op bibliotheekutrecht.nl/kinderboekenweek welke gasten en welke workshops in jouw eigen bieb zijn.

My daily life – Carolien Wesselink

Waar: EXBOOT, Nijverheidskade 15

Wanneer: nog t/m 31 oktober

Prijs: gratis

Carolien Wesselink laat tijdens deze tentoonstelling beelden uit haar dagelijks leven zien. Ze haalt haar inspiratie uit alledaagse taferelen en vertaalt die naar realistische schilderijen en tekeningen. Elke dag neemt ze foto’s met haar telefoon die ze vervolgens natekent. Haar idee daarachter is dat ze zo langer stilstaat bij de dingen die ze heeft gezien. Ieder moment wordt zo belangrijker. Het motiveert Wesselink om te blijven kijken en dingen niet voor lief te nemen. Sta eens stil bij de prachtige details in dingen die we normaliter snel vergeten, is Wesselinks boodschap.