Uittips: Le Bonheur, Struinen in de Tuinen en een lezing over 9/11

Ook aankomende periode is er weer van alles te beleven in de stad en DUIC zette weer een aantal leuke en interessante activiteiten op een rijtje. Dit keer onder meer een vertoning van de film Le Bonheur uit 1965, een lezing over 9/11 en Struinen in de Tuinen.



Moving Gallery presenteert Gathered Self

Waar: Moving Gallery Utrecht

Wanneer: tot en met 26 september

Prijs: gratis

Hoe geef je vorm aan wie je bent? Dat is de vraag die tijdens de internationale groepstentoonstelling Gathered Self centraal staat. Vijf kunstenaars uit Nederland en Australië tonen hun werk tot eind september in Utrecht. Heeft de tijd van gedwongen thuiszitten en minder sociaal contact blijvende gevolgen gehad? Wie ben ik? Welke contacten blijven belangrijk? Welke nieuwe rituelen ontstaan en welke verdwijnen? Gathered Self belicht die vragen vanuit verschillende culturele invalshoeken.



Le Bonheur (1965)

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 4, 5, 8 en 11 september

Prijs: 10 euro

Deze filmklassieker is digitaal gerestaureerd en weer te zien op het witte doek. Een van Agnès Varda’s meest provocerende films, waarin ze de ideeën van trouw en geluk in een moderne, egocentrische wereld onderzoekt. De gelukkig getrouwde timmerman François wordt verliefd op een jong meisje. Die affaire zorgt er juist voor dat de gevoelens voor zijn vrouw en kind sterker worden. Maar hoe vertelt hij hen dit? ‘Een ironische portret van het burgerlijke gezinsleven’.



Struinen in de Tuinen

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: zondag 5 september

Prijs: ‘pay what you can’

Deze zondag openen meer dan tachtig Utrechters de tuinhekken en toveren ze hun tuinen om tot podium. Geheel coronaproof. Op al die podia treden lokale acts op, van rappers, tot dichters, tot theatermakers. De acts treden tussen 12.00 en 17.00 uur drie keer op en jij loopt van tuin naar tuin om je favoriete optredens te zien. Op de website van Struinen in de Tuinen staat het hele programma. Daar kan je ook je persoonlijke route samenstellen.

Beneden de Rivieren

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: woensdag 8 september

Prijs: 10 tot 17 euro

Het toneel voor dit stuk is de tuin van een vader in Zuid-Limburg. Hij overleed een maand geleden onverwachts en zijn zoon Paulie is vanuit het Noorden de grote rivieren overgestoken om zijn vaders as in diens tuin te verstrooien. Op het moment dat hij dat wil doen, loopt zijn vader de tuin in. ‘Wat doe je daar?’, vraagt hij. ‘Ik ben je as aan het verstrooien’. ‘Ben ik dan dood?’, vraagt de vader. Het gesprek dat volgt is een afrekening over en weer. Of is het misschien een poging tot verzoening?



Lezing: 9/11 as a global turning point

Waar: Academiegebouw/online

Wanneer: woensdag 8 september, 20.00 uur

Prijs: gratis

Deze avond staat in het teken van de opkomst van terrorisme in de moderne geschiedenis. Beatrice de Graaf neemt je mee terug in de tijd en gaat in op hoe terreur en terrorisme door de jaren heen opkwamen en verwerden tot de ‘horror twin’ van de moderne geschiedenis. Ook 9/11 komt aan bod. Wat kan die dag ons vandaag leren? De lezing is in het Academiegebouw, maar de zaal is uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen het programma online volgen via een livestream.