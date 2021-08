Uittips: Midzomergrachtfestival, burgemeester Dijksma leest voor en Spinvis vanaf de Domtoren

Ook dit weekend is er weer van alles te beleven in de stad en DUIC zette weer een aantal leuke activiteiten op een rijtje. Van het Midzomergrachtfestival en de Uitalage aan de Steenweg, tot een voorlezende burgemeester Dijksma bij Stadsboerderij Gagelsteede.

Jim van der Zee

Waar: in de binnentuin van het Centraal Museum

Wanneer: vrijdag 20 augustus, 20.00 uur

Prijs: 20 euro

Met zijn gitaar en zang staat Jim van der Zee net zo lief op een plein vol mensen als voor televisiepubliek en deze keer is de binnentuin van het Centraal Museum aan de beurt. Van der Zee won in 2018 The Voice of Holland en werd vroeger al geïnspireerd door zijn vader die ’s avonds bij zijn bed liedjes voor hem speelde. In 2018 bracht Van der Zee zijn nummer ‘Where I Come From’ uit, als eerbetoon aan de legendes die hem inspireerden. Inmiddels is zijn eerste album met eigen werk ook overal te beluisteren: ‘Starting the Engine’.

Midzomergrachtfestival

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zaterdag 21 augustus t/m zaterdag 28 augustus

Prijs: wisselend

Deze jaarlijks terugkerende #celebration van de LHBTI+-gemeenschap kan ondanks de coronamaatregelen doorgaan en bestaat 25 jaar! Utrecht kleurt alle kleuren van de regenboog tijdens deze week met vermakelijke, inspirerende, tot nadenken stemmende en boeiende culturele evenementen en optredens. Ga online speeldagen, picknicken met regenbooggezinnen of bezoek het Queer Film Festival. Van alles te doen! Het hele programma staat op midzomergracht.nl.

Uitalage Utrecht

Waar: Steenweg 34

Wanneer: elke woensdag t/m zondag t/m 24 oktober

Prijs: gratis, vol = vol

Wie een bezoekje brengt aan de twee verdiepingen tellende Uitalage aan de Steenweg, wordt verrast met optredens, een minibioscoop en wisselende exposities die stuk voor stuk laten zien wat de Utrechtse culturele sector de komende maanden allemaal te bieden heeft. Uitalage Utrecht zet zich in om de culturele instellingen na een zware periode even extra in de spotlight te zetten. De optredens en exposities zijn de komende maanden elke woensdag tot en met zondag te bezoeken.

St. Juttemis o.l.v. Kees van Hondt

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 20 augustus, 20.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Ondanks de coronamaatregelen en te midden van de afgelaste festivals en concerten gaat St. Juttemis dit jaar gewoon door. Niemand minder dan Kees van Hondt neemt het publiek in Cloud Nine mee in een speciaal op kroegniveau afgestemd programma. Vol kwalitatief hoogstaande flauwekul voor de intelligente onbenul.

Burgemeester Sharon Dijksma leest voor

Waar: Stadsboerderij Gagelsteede

Wanneer: dinsdag 24 augustus, 13.00 uur

Prijs: gratis

De Utrechtse bibliotheek trekt er deze zomer op uit met de biebfiets. Op verschillende locaties in de hele stad kiezen kinderen en volwassenen uit een menukaart welk verhaal ze willen horen. Een griezelverhaal, stadspoëzie, een romantisch verhaal of toch een humoristisch verhaal? De verhalen worden voorgelezen door bibliotheekmedewerkers, maar af en toe is het de beurt aan een speciale voorlezer. Bij Stadsboerderij Gagelsteede is die speciale voorlezer op 24 augustus niemand minder dan burgemeester Sharon Dijksma!

La Haine

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: vrijdag 20 augustus t/m woensdag 25 augustus

Prijs: standaardticket 10 euro

De Franse filmklassieker La Haine is 25 jaar na de release opnieuw te bewonderden op het Utrechtse witte doek. De film is gedigitaliseerd en opnieuw gemasterd en vertelt een nog altijd actueel verhaal: een dag in het leven van drie vrienden uit de Parijse banlieus, waar de politie hard optreedt tegen de altijd aanwezige dreiging van oproer en vandalisme.

Spinvis brengt de steigers van de Domtoren tot klinken

Waar: op en rond het Domplein

Wanneer: maandag 23 augustus, 20.00 uur

Prijs: gratis

De hele zomer kon Utrecht op maandagavond genieten van de zomerconcerten op de Dombeiaard, maar nu is het toch alweer tijd voor het laatste concert in de reeks. Met niemand minder dan stadsbeiaardier Malgosia Fiebig en Spinvis. Verder zijn ook Ingmar Heytze, Saartje van Camp, Mike del Ferro en Jeroen van Veen van de partij. Spinvis schreef voor het 700-jarig bestaan van de Domtoren nieuwe muziek voor carillon, steigerpijp, trombone, cello en elektronica. Het stuk Steigers is een ode aan de mensen die de toren bouwden, onderhielden en restaureren.