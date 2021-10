Uittips: Nacht van de Nacht, Maaike Ouboter en dansen in Club Basis

Het is weer bijna zover: weekend! DUIC zette ook deze week weer zeven leuke evenementen in de stad op een rijtje. Zaterdag gaan de lichten uit tijdens Nacht van de Nacht en dat kun je onder meer beleven bij stadsboerderij Koppelsteede. In TivoliVredenburg kan je donderdag genieten van een concert van Maaike Ouboter en als je meer van het dansen bent, kom je vrijdag aan je trekken in Club Basis: all evening long.

SPRING in Autumn 2021

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: woensdag 27 oktober t/m zondag 31 oktober

Prijs: wisselend

Hét internationale theater- en dansfestival van Stadsschouwburg Utrecht en SPRING vindt deze week weer plaats. SPRING in Autumn draait om ideeën over gemeenschap en saamhorigheid, dingen die we in coronatijd zo hebben gemist. Zo zijn er wereldpremières van Andrea Bozic & Julia Willms en Samira Elagoz, nieuwe rituelen geïnspireerd op Marokkaanse, Indonesische en Zuid-Afrikaanse danstradities, maar ook een zes uur durende voorstelling over wat ons verbindt. Op verschillende plekken in Utrecht, elf producties en twee extra dagen: SPRING in Autumn is groter dan ooit.

Maaike Ouboter

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 28 oktober

Prijs: 20,85 euro

Maaike Ouboter had na haar deelname aan het tv-programma De Beste Singer-songwriter van Nederland een stormachtige doorbraak met Dat Ik Je Mis. Ouboter is nu terug met haar nieuwe single: Doe Mij Maar Het Verdriet. “Het is een ode aan het leven en de liefde. En als dat dan eindigt in verdriet, dan toch liever het verdriet dan dat je die liefde nooit hebt gekend”, zegt ze er zelf over. Maaike Ouboter keert met dit nummer, andere nieuwe muziek en haar band terug in Utrecht. Tegelijk met haar derde album ‘Harnas van glas’ verschijnt een boek vol songteksten en verhalen. ’s Middags vertelt Ouboter hierover in een kort interview bij boekwinkel Broese. Vervolgens zal ze het boek signeren.

Cameretten (try-out)

Waar: Parnassos Cultuurcentrum

Wanneer: vrijdag 29 oktober

Prijs: 10 tot 16 euro

Deze avond is voor humorliefhebbers die wel houden van iets nieuws. Tijdens Cameretten zie je namelijk een grote diversiteit van komische acts: van oneliners tot persoonlijke verhalen en van geëngageerde liedjes tot rauwe stand-upcomedy. Een avontuurlijke avond voor mensen die een leven vol humor nastreven en zichzelf zien als talentontdekker. Hier hoor je verse grappen en liedjes die misschien wel heel bekend worden of wellicht nooit meer ergens te horen zijn. De lach van het publiek bepaalt of de cabaretiers nog aan hun grappen moeten schaven.

Mattino

Waar: Theaterhuis De Berenkuil

Wanneer: zaterdag 30 oktober

Prijs: 10 euro

Met zijn 45 jaar is Mattino, de artiestennaam van activist en wereldverbeteraar Matthijs Begheyn, gerust een late debutant te noemen. Maar het gaat er natuurlijk niet om wanneer, maar hóé je debuteert. Zijn debuutalbum Op De Goede Weg is een van de opvallendste nederpopplaten in jaren. Hij borduurt voort op een rijke periode uit de Nederlandse pophistorie, maar zijn muziek is niet retro. Mattino plaatst de muziek in deze tijd. Recht voor z’n raap teksten die vrolijk zijn, maar evengoed tot nadenken stemmen. Je kunt Mattino kennen van zijn singles Ik Weet het Niet en Evelien en van originele video’s in en rond Utrecht.

EUT

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 30 oktober

Prijs: 15 euro

Deze popsensatie van eigen bodem maakt lichtvoetige gitaarpop met een verleidelijk duister randje. De cover van hun nieuwe plaat Party Time verraadt het al: feestgedruis is plezant, maar ook wild en een tikkie zelfdestructief. De elf tracks sleuren je diep mee de kolkende massa in. Het thuiszitten is zo snel vergeten is en je waant je in een zweterige popzaal. EKKO heeft er in elk geval zin in: “Wat een heerlijk idee om die droom zelf te verwezenlijken deze herfst. En dat met jullie allemaal erbij. Geeft hoop en goesting!”

Perc – All evening long

Waar: Club Basis

Wanneer: vrijdag 29 oktober

Prijs: 17,55 euro

’s Nachts kan het nog altijd niet, maar daar trekt Club Basis zich niks van aan. Dan maar all evening long! Daar weet Perc wel raad mee. Hij stond in oktober al op ADE en reist de komende maanden heel Europa door voor live optredens. Op 29 oktober had hij nog een gaatje voor Club Basis. Dus: doe je dansschoenen aan, neem je coronacheck mee en de voetjes kunnen tot 0.00 uur van de vloer.

Nacht van de Nacht op stadsboerderij Koppelsteede

Waar: stadsboerderij Koppelsteede, Koppeldijk 115

Wanneer: zaterdag 30 oktober

Prijs: gratis, aanmelden niet nodig

Tijdens de Nacht van de Nacht doen verschillende gemeenten en bedrijven in Nederland de lichten uit. Even is het helemaal donker in de stad om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Bij de stadsboerderij Koppelsteede kun je dit jaar tijdens de Nacht van de Nacht meedoen met leuke activiteiten. Onderzoek bijvoorbeeld uilenballen en kom erachter wat onze dieren in de nacht doen. De durfals kunnen in het donker ook nog het blotevoetenpad lopen. En later warm je jezelf weer lekker op bij het vuur.