Uittips: Nacht van de Poëzie, Future for the Past en Domplein Comedy

Van poëzie in TivoliVredenburg en ateliers door de hele stad, tot comedy op het Domplein en een documentaire bij ZIMIHC Zuilen… Ook dit weekend is er weer genoeg te beleven in Utrecht. DUIC zette een aantal uittips op een rijtje om het weekend goed mee door te komen.

38e Nacht van de Poëzie

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 2 oktober

Prijs: v.a. 38 euro

In de Grote Zaal van TivoliVredenburg is dit weekend de 38e editie van de illustere Nacht van de Poëzie. Piet Piryns en Ester Naomi Perquin presenteren de optredens van de beste dichters van dit moment (o.a. Lieke Marsman, K. Michel, Rosa Schogt en Joost Prinsen), afgewisseld met muziek van onder meer Claudia de Breij, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest en Jett Rebel. Het motto dit jaar komt van Vrouwkje Tuinman: ’s Nachts slaap ik zelden waar mijn bed staat. Een zoete herinnering aan een onbezorgd verleden en een hoopvolle wens voor de toekomst zonder afstand, mondkapjes en avondklok.

Atelierroute

Waar: diverse plekken in Utrecht

Wanneer: zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 oktober

Prijs: gratis

Meer dan 250 kunstenaars openen in de eerste twee weekenden van oktober op honderd locaties hun ateliers voor het publiek. De Atelierroute, georganiseerd door Kunstliefde, is dit jaar opgedeeld in Oost en West. Het eerste weekend zijn ateliers van kunstenaars in Utrecht West aan de beurt, een week later die in Oost. De Atelierroute is een unieke kans om kunst te ontdekken en te kopen van Utrechtse kunstenaars en creatieven, bekend en onbekend. De routes zijn te lopen van 12.00 tot 17.00 uur.

Future for the Past

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zaterdag 2 oktober tot en met zondag 10 oktober

Prijs: 10 tot 25 euro

Sites of Memory presenteert met Future of the Past 2021 een reis door de tijd naar het koloniale verleden. Kunstenaars uit Zuid-Afrika en Nederland geven in zang, poëzie, dans, beeldende kunst en theater hun visie op dit onderwerp. De voorstelling bestaat uit een interactieve wandeling met live optredens, afgewisseld met 360 graden audio en video die je kan volgen op een tablet. Tijdens de wandeling kom je langs historische locaties, die inzicht geven in hoe het koloniale verleden doorwerkt in het heden en ons beeld van de toekomst.

Domplein Comedy

Waar: Domplein 4

Wanneer: zaterdag 2 oktober

Prijs: 13,50 euro

De eerste uitverkochte Domplein Comedy zit erop, dus het feest dendert door naar de volgende editie. Onder leiding van cabaretier Thjum Arts, in de beroemde black box van Theaterschool Utrecht. Arts won vorig jaar het Amsterdam Cabaretfestival en weet zijn publiek te prikkelen met droogkomische en filosofische anekdotes. Daarna knoopt hij zes ervaren comedyacts aan elkaar, zoals Oscar Smit, Rami Nima en Gillian Graven. Iedereen heeft vanavond maar één doel: Utrechters laten lachen.

Mensen van de markt

Waar: Nederlands Volksbuurt Museum

Wanneer: vanaf dinsdag 5 oktober

Prijs: kinderen t/m 12 jaar gratis, volwassenen 6 euro

Utrecht is al meer dan duizend jaar een echte marktstad. Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid over het water; uit het noorden, het zuiden en het westen. De tentoonstelling Mensen van de markt draait om de geschiedenis en het heden van de markt. Ontdek wat de markt tegenwoordig betekent voor Utrechters, leer over de verschillende markten van Utrecht en maak kennis met marktverkopers en marktgangers. Heeft de markt nog een toekomst?

Documentaire De Ontmaatschappelijken

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 3 oktober, 15.30 uur

Prijs: gratis, maar wel reserveren

Deze documentaire gaat over zogenoemde woonscholen in Ondiep en Pijlsweerd. Van 1923 tot eind jaren ’70 had je in die buurten wooncomplexen voor ‘onmaatschappelijken’, mensen waarvan men toen vond dat ze niet tussen de ‘gewone mensen’ konden wonen. Zij werden in de woonscholen geplaatst met als doel hen te leren wonen en te heropvoeden. U in de Wijk maakte deze documentaire over het fenomeen. Twee oud-bewoners van het verdwenen Houtplein, het Anthonieplein en de (tweede) Hooipoort halen herinneringen op aan een gevoelig verleden. Na de documentaire volgt een nagesprek.