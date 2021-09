Uittips: Nederlands Film Festival, Mozarts Requiem en NK pompoen kweken

Het weekend breekt weer aan en dat betekent dat er weer van alles te doen en te bezoeken is in Utrecht. Zaterdag vervalt de anderhalvemeterregel, wat inhoudt dat er weer meer locaties de deuren openen en er op sommige plekken meer mensen naar binnen kunnen. In de Galgenwaard bijvoorbeeld! Het is ook de week van het Nederlands Film Festival en het NK pompoen kweken.

International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Waar: verschillende locaties

Wanneer: donderdag 23 september t/m zaterdag 2 oktober

Prijs: wisselend

Ontmoet smaakmakers uit de internationale literatuur tijdens het International Literature Festival Utrecht. Het festival staat anderhalve week lang in het teken van het thema Why Fiction Matters. Tijdens het festival zijn onder meer de jaarlijkse Belle van Zuylenlezing, het NK Poetry Slam en verschillende Book Talks met internationale schrijvers. Doe meer met de ILFU Verhalenwedstrijd of trek gratis een verhaal uit de rondreizende Verhalenmachine. De 38ste Nacht van de Poëzie is de afsluiting van het festival. Het hele programma staat op ilfu.com.

Mozarts Requiem

Waar: Pieterskerk

Wanneer: vrijdag 24 september

Prijs: 22,50 – 27,50 euro

Hoe zou Mozarts Requiem klinken als Mozart het zelf op piano had begeleid? Dat was de vraag die artistiek leider Maria van Nieukerken inspireerde tot deze productie. Van Nieukerken wilde ook de verbinding leggen tussen Mozart als oudere componist, toen hij het Requiem schreef, en Mozart als wonderkind. PA’dam vroeg componist Gustavo Trujillo om een nieuwe pianopartij te maken met de originele orkestpartituur als basis. De bekende lijnen zijn dan ook terug te horen, maar de context heeft een spannende verandering ondergaan. PA’dam voert het Requiem uit met twaalf zangers en pianiste Mirsa Adami.

Nederlands Film Festival

Waar: verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 24 september t/m zaterdag 2 oktober

Prijs: wisselend

Een combinatie van fysieke en online vertoningen dit jaar, waardoor het festival toegankelijker is dan ooit. Van rode lopers tot premières en inspirerende interviews met acteurs en regisseurs en van nieuwe talenten ontdekken tot de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het komt allemaal voorbij tijdens dit festival. En je beleeft het in de bioscoop in jouw buurt, gewoon thuis op je eigen bank of zelfs vanaf je favoriete bankje in het park. Overal waar een scherm is, is het NFF.

NK pompoen kweken

Waar: Botanische Tuinen

Wanneer: zaterdag 25 september

Prijs: kinderen t/m 13 jaar gratis, volwassenen 8,50 euro

Het is weer zover: het NK pompoen kweken gaat door! In de Botanische Tuinen in Utrecht wordt deze dag weer uitgemaakt wie de grootste groente heeft gekweekt. De kwekers strijden in hun eigen categorie om de grootste, langste of zwaarste groente. Er is een competitie voor reuze pompoenen, maar ook voor zwaarste bieten, chilipeper, courgette, koolrabi, kool, paprika, snijbonen, tomaat, wortel, mais en de grootste zonnebloem. Ook niet-deelnemers kunnen langskomen om de groenten te bekijken, een wandeling langs het water te maken of een pompoen carving workshop te doen. Natuurlijk is er ook pompoensoep verkrijgbaar.

FC Utrecht – PEC Zwolle

Waar: Stadion Galgenwaard

Wanneer: zaterdag 25 september

Prijs: 12 tot 30 euro

Vele FC Utrecht-supporters zullen er naar uit hebben gekeken: vanaf 25 september mag de Galgenwaard weer helemaal gevuld worden. Een vol stadion dus, voor de wedstrijd tegen PEC! Via de website van FC Utrecht zijn nog tickets te koop voor de wedstrijd. Ticketprijzen variëren van 12 tot 30 euro.

Het Debuut

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 28 en woensdag 29 september

Prijs: 14 tot 18 euro

In dit avondvullende programma in Theater Kikker wordt met drie korte voorstellingen en een film nieuw theatertalent gelanceerd. Al tien jaar lang presenteert Rudolphi Producties veelbelovend theatertalent in Het Debuut: de nieuwe generatie theatermakers die komende jaren de podia gaan bestormen. Pioniers waar je ongetwijfeld nog veel van gaat horen. Dit jaar staan centraal: Aleksej Ovsiannikov, Eva van Kleef en Maria Marbus, Charlotte Gillain en Jim Buskens.

Tentoonstelling Pannenkoek én Appeltaart?!

Waar: Landhuis Oud Amelisweerd

Wanneer: nog t/m 10 oktober

Prijs: ‘pay what you want’

Kunstuitleen Utrecht exposeert een deel van de collectie moderne en hedendaagse kunst in Landhuis Oud Amelisweerd. Al wandelend door de kamers zie je kunstwerken met planten, mensen of kunst geïnspireerd door de omgeving van het Landhuis. Je kunt de kunst via twee routes bekijken: via de route van de kunstenaar, waarin je je mee laat voeren door zijn inspiratiebronnen, maakproces en beweegredenen. Of via je eigen individuele route, waarin je je met behulp van een aantal vragen intuïtief laat leiden door de werken die je ziet, wat je aandacht trekt, de kleuren en gevoelens de een kunstwerk bij je oproept. De titel van deze expositie is een ode aan de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd. Met een knipoog verwijzen ze naar Rhijnauwen (pannenkoeken) en Amelisweerd (appeltaart).