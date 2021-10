Uittips: Popronde, Ramblin’ Roots Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival

Van theater en muziek tot een rondleiding door het museum, de keuze op uitgaansgebied is weer reuze deze week. Op Utrecht Centraal is de bijzondere theatervoorstelling Mollen te zien, in het Spoorwegmuseum kan je van alles leren in het Techlab XL en door de hele stad zijn op verschillende plekken ook weer optredens van jonge muzikale talenten tijdens de Popronde.

Mollen

Waar: Utrecht Centraal

Wanneer: meerdere data tot en met 31 oktober

Prijs: 10 tot 19,50 euro

Utrecht Centraal verandert tijdens deze voorstelling in een theater. Omringd door nietsvermoedende reizigers op Utrecht Centraal spelen, zingen en bewegen de acteurs van WAT WE DOEN in een verhaal over wat nou eigenlijk normaal is. Want we moeten werken, geld verdienen en succesvol zijn, maar wat gebeurt er als je die normen niet accepteert? In deze voorstelling zien we Pjotr die wegloopt van huis, maar bij gebrek aan geld blijft hij steken op het station. Hij ontmoet daar mensen die net als hij buiten de groep vallen. Met hen probeert hij ‘normaal’ opnieuw uit te vinden.

STUFF.

Waar: EKKO

Wanneer: zaterdag 23 oktober

Prijs: 17 euro

Deze jazzformatie uit Gent combineert het lichtvoetige van mellow jazz met zwaarlijvige IDM- en trap-invloeden. STUFF. klinkt even groovy als progressief en doet het ook buiten de Belgische grenzen goed. De nieuwe plaat heet T(h)reats en bevat veelzijdige tracks; de ene neemt je mee op reis naar een betere plek, terwijl de andere je juist ongeremd in het gezicht slaat. Met synths, bass, drums en aerophone in de aanslag staat STUFF. klaar om Utrecht op een veelzijdige avond te trakteren.

Groninger Studenten Cabaret Festival

Waar: Werftheater

Wanneer: dinsdag 26 en woensdag 27 oktober

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro, incl. consumptie

Afgelopen voorjaar konden vele enthousiaste auditanten zich opgeven voor de selecties van het 35ste Groninger Studenten Cabaret Festival. Sindsdien werken ze aan het perfectioneren van hun programma’s en nu is het dan eindelijk tijd voor de try-outs. De zes halvefinalisten proberen in verschillende theaters door heel Nederland van alles en komen zo tot hun meest succesvolle 25 minuten.

Popronde

Waar: verschillende locaties in Utrecht

Wanneer: donderdag 21 oktober

Prijs: passe-partout 5 euro

De stoelen mogen aan de kant, want de Popronde gaat door! De nieuwste, meest talentvolle acts van het land laten deze avond op allerlei verschillende podia in Utrecht zien wat ze in huis hebben. Waar het allemaal te doen is? Van De Pomp aan de Croeselaan tot Hofman Café, Willem Slok, ZIMIHC en Stathe; kijk vooral even op de website van de Popronde, daar staat namelijk welke bands waar spelen. Met een passe-partout kan je overal naar binnen waar je wil.

Techlab XL

Waar: Spoorwegmuseum

Wanneer: nog tot en met zondag 24 oktober

Prijs: tickets voor het museum: 17,50 euro, kinderen t/m 3 jaar gratis

Tijdens het Techlab XL staat het museum in het teken van treinen en techniek. Met allerlei spannende demonstraties en proeven kom je van alles te weten over de techniek achter de trein. Ga zelf aan de slag met werkstations en probeer van alles uit dat te maken heeft met stoom, stroom, weerstand en wielen. Ontdek de weerstand van wielen op de testbaan of kom erachter hoe een stoomlocomotief werkt. Dat en nog veel meer is er te doen tijdens Techlab XL.

Ramblin’ Roots Festival 2021

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 23 oktober

Prijs: 42,50 euro

Het was een lang jaar van afwezigheid, maar festival Ramblin’ Roots is terug! Deze zaterdag staat TivoliVredenburg in het teken van het beste uit de wereld van de americana, blues, roots altcountry en aanverwante muziekstijlen. Tijdens de zevende editie van Ramblin’ Roots staat er weer een hoop op het programma. Onder meer namen als Samantha Martin, Joanna Serrat, Dawn Brothers, Diana Jones, Leif de Leeuw Band en Jim Keller vullen deze zaterdag de zalen van de Utrechtse muziektempel.

Rondleiding langs uniek Romeins schip en door het Castellum

Waar: Museum Hoge Woerd

Wanneer: doorlopend

Prijs: 3 tot 4 euro, reserveren verplicht

In Museum Hoge Woerd kan je elke zaterdag en zondag op een spannende reis door de tijd. Tussen 14.00 en 15.00 uur neemt een rondleider je mee langs het unieke Romeinse schip De Meern 1. Ontdek de bijzondere inventaris, wandel over de omwalling van het fort en kom meer te weten over dit unieke Unesco Werelderfgoed. Reserveren voor de rondleiding is verplicht en er kunnen maximaal vijftien deelnemers per keer mee.