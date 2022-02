Uittips: Proefles van Joël Broekaert, naar de film in dB’s en een VR-ervaring in de Helling

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent voor veel mensen: tijd om leuke dingen te doen. De Helling, Club BASIS, EKKO en dB’s doen zaterdag mee aan de protestactie De Nacht staat op, maar de tickets voor alle locaties zijn uitverkocht. Wel zijn er (ook in De Helling en dB’s) nog genoeg andere evenementen om te bezoeken. In Villa Concordia is een voorstelling van Ausdauer en in Podium Hoge Woerd kun je proefles krijgen van Joël Broekaert. Liever naar de film? Dan kan je terecht bij Hoogt on Tour in Bibliotheek Neude.

Proefles met Joël Broekaert

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zondag 13 februari

Prijs: 12 tot 23 euro

In dit interactieve theatercollege laat restaurantrecensent, culinair columnist en programmamaker Joël Broekaert zijn publiek kennismaken met de vijf basissmaken en ontelbare aroma’s die mensen kunnen onderscheiden. Niet alleen in woord en beeld, want het idee van deze voorstelling is dat er samen geproefd wordt. Iedere bezoeker krijgt tijdens de voorstelling een proefbox met ingrediënten om zelf mee te proeven. Zo wordt theater niet alleen leuk, maar ook nog smaakvol! Na deze voorstelling ken je het verschil tussen smaak en aroma, weet je waarom je nooit op chocolade moet kauwen en waarom vet eten zo lekker is. Maar je hebt vooral verrassende nieuwe smaken geproefd en leuke experimentjes gedaan.

Week van de Circulaire Economie op het Hof van Cartesius

Waar: online en op het Hof van Cartesius

Wanneer: dinsdag 8 t/m vrijdag 11 februari

Prijs: gratis

Van 7 t/m 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie en daar doet ook Hof van Cartesius aan mee. Gedurende de week zijn er leerzame lezingen, praktijkworkshops en verschillende meet-ups. Je kunt zowel online als op het Hof zelf meedoen. Online is er bijvoorbeeld een lezing over Life Centered Design: hoe ontwerpen we op een manier die bijdraagt aan het leven op aarde in plaats van die aarde te plunderen? Op het Hof zelf is er een sessie over composteren aan de hand van een wormenecosysteem als ‘huisdier’ en er is een workshop vogelhuisjes en bijenhotels maken. Reserveer je plek op hofvancartesius.nl.

Foto: Jeff Zimberlin

Ausdauer speelt Die Mauer

Waar: Villa Concordia

Wanneer: zondag 13 februari

Prijs: 15 tot 18 euro

Ausdauer kijkt in Die Mauer terug op de drie decennia na de val van de Muur. Ze doen dat door de ogen van de Russische KGB-agente Galina, bijgenaamd Die Mauer. In deze voorstelling versmelten muziek, tekst en spel tot een rebelse kijk op de mens en de moderne geschiedenis. Die Mauer is het derde en afsluitende deel van Ausdauers trilogie over de twintigste eeuw.

Kamer met uitzicht

Waar: De Helling

Wanneer: zondag 13 februari

Prijs: 5 euro

De Helling besloot het over een andere boeg te gooien toen in 2020 de lockdown werd afgekondigd. In samenwerking met de firma Brandwacht uit Soest vatten ze het plan op om een muzikale performance in Virtual Reality te presenteren. De VR-performance is een privé-optreden in een virtuele wereld die door de artiest is bedacht. Nemo Vos is een digitale kunstenaar uit Amsterdam, die virtual reality ‘droomvluchten voor volwassenen’ maakt. Voor zijn nieuwste virtual reality-ervaring ‘Kamer met uitzicht’ heeft Spinvis de muziek gecomponeerd en het sound design gemaakt. Een onvergetelijke reis in 24 minuten.

dB’s Music Cinema presents Billy Childish is Dead

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 13 februari 2021

Prijs: 5 euro

Dansen bij concerten is nog even geen optie, maar zittend genieten van een muziekfilm kan weer wel! dB’s Music Cinema vertoont op zondagmiddag een serie toffe films over toffe bands of artiesten. De dj draait een half uurtje voor aanvang en na afloop nog wat plaatjes, dus je muziekmiddag is wel compleet. Deze zondag: Billy Childish Is Dead van Graham Bendel. Een fascinerend portret van kunstenaar, dichter, schrijver, muzikant en legende Billy Childish. “Woorden schieten tekort om het immense oeuvre van Billy Childish te beschrijven. Een echte true legend deze man, met lak aan alles”, vindt dB’s. “Deze documentaire is uit 2005 en inmiddels zijn er al meer releases bijgekomen dan mutaties van het coronavirus.”

Hoogt on Tour: Tout s’est bien passé

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 10 t/m woensdag 16 februari

Prijs: 8 tot 10 euro

Nadat de 85 jaar oude André een beroerte krijgt, wordt het leven voor hem niet meer wat het was. Hij raakt namelijk voor de helft verlamd. Voor André hoeft het leven niet meer zo en hij vraagt zijn dochters om hem te helpen met euthanasie. Omdat actieve euthanasie in Frankrijk verboden is confronteert hij hen op deze manier met grote praktische, morele en emotionele uitdagingen. Een film van François Ozon, een van de belangrijkste filmauteurs van Europa.

