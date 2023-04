Uittips: Record Store Day, LE:EN PLAY en Jongerencafé The Village

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! De Utrechtse uitagenda staat bomvol leuke activiteiten. Van de EP release show van Kings Cross tot een lezing over het bewustzijn van bomen en planten. Er is van alles te doen!

Barbara Schilthuis: Liedjes en Poëzie op muziek

Waar: Werftheater

Wanneer: donderdag 20 april

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Barbara Schilthuis brengt een poëtisch programma met eigen ‘Liedjes en Poëzie op muziek’. De voorstelling gaat over hoe een individu zich een weg probeert te banen door de moderne welvaartsmaatschappij. Deze zoektocht vormt de basis voor muzikale verhalen, die soms melancholisch zijn, maar vaker lichtvoetig en speels. Bij het componeren van de muziek laat Barbara zich onder andere inspireren door de blues, popballads en geïmproviseerde muziek. Zo nu en dan maakt ze een uitstapje naar rap, waarbij een stevig ritme de basis vormt bij een gesproken tekst. Tickets zijn te koop via de website van het Werftheater.

Kings Cross: EP release show

Waar: dB’s

Wanneer: vrijdag 21 april

Prijs: 8,50 euro

Op 21 april brengt Kings Cross zijn eerste EP “Edge Of The World’ uit. Dat gaat gevierd worden met een avondvullend programma in dB’s. Het Utrechtse Kings Cross bestaat uit zanger Sem Blom, toetsenist Mik van Boxtel, drummer Camiel Colen, gitarist Wim de Jager en bassist Raphael Jens. In 2016 startten ze met spelen en wonnen het jaar daarna de landelijke talentenjacht Kunstbende. Shows op onder andere Lowlands, BAM! Festival, Geinbeat en talloze feesten en evenementen brachten hen veel podiumervaring. Naast hun typische sound zijn hun skills in songwriting misschien nog de meest opvallende kwaliteit van deze vijf rasmuzikanten. Als je houdt van songs met vette gitaarriffs, lekkere baslijntjes en catchy refreintjes, dan is Kings Cross jouw band. De zaal is open vanaf 20.00 uur en wordt afgesloten met een afterparty inclusief dj.

De Uitnodiging

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 21 april

Prijs: 10 tot 19 euro

Laura schreef een ode aan Mark. Aan liefde na scheiding. Over je hart openen. Nog een keer. En nu echt helemaal. Een ode aan haar geliefde en alle mensen die ondanks bindings- en verlatingsangst de sprong weer wagen. De Uitnodiging: een feel good voorstelling voor getekende mensen. Zoals ze ook bij haar andere voorstellingen doet, gebruikt Laura zichzelf ook voor deze voorstelling als menselijk laboratorium. Openhartig en nieuwsgierig onderzoekt ze de wereld via zichzelf en zichzelf via de wereld. Grote vragen maakt ze klein door ze op zichzelf te betrekken en het meest persoonlijke wordt universeel door de poëtische, herkenbare manier waarop zij het beschrijft. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop op de website van Podium Hoge Woerd.

Record Store Day 2023

Waar: Boekwinkel Broese, Platenwinkel Plato Utrecht

Wanneer: zaterdag 22 april

Prijs: gratis

Op Record Store Day toeren ruim 150 artiesten door het land om samen met muziekliefhebbers hun liefde voor de onafhankelijke platenzaak te vieren. Op het programma staan veel instores van artiesten die onlangs hun debuutalbum hebben uitgebracht. Verder blinkt het programma uit in diversiteit, van gevestigde artiesten tot lokale helden in alle genres die de platenzaken een warm hart toedragen. Op de website van recordstoreday.nl vind je per locatie (in Utrecht zijn dat Broese en Plato) het complete schema met acts en tijden.

LE:EN PLAY

Waar: LE:EN

Wanneer: zondag 23 april

Prijs: gratis

Op zondagmiddag vindt er weer een LE:EN PLAY plaats. Dit keer met Max Poolman en Imre. Geïnspireerd door artiesten als Bob Dylan, Big Thief en Sarah Jarosz maakt Imre intieme, coming-of-age folk-liedjes over alles dat ze niet weet. In het werk van deze zangeres en instrumentalist trekt haar verhalende stem over een rijke, gelaagde instrumentale ondergrond vol melodieuze gitaarpartijen en rootsachtige ritmes. Max Poolman is een Amsterdamse singer-songwriter die muziek maakt met folk- en country-invloeden. Geïnspireerd door artiesten zoals Ben Howard, Ryan Bingham en Ryan Adams sleept Max je tijdens zijn live optredens mee met zijn rauwe stem en intieme, persoonlijke liedjes vol folklore. De muzikale middag start om 16.00 uur en is gratis te bezoeken.

Jongerencafé The Village 21-

Waar: De Nijverheid

Wanneer: dinsdag 25 april

Prijs: gratis

Op dinsdag 25 april opent bij de Nijverheid het eerste jongerencafé. Een avond door en voor jongeren (16 tot 21 jaar) in Utrecht. Jongerencafé The Village is een initiatief van jongerenorganisatie Kabold. Het café is dé plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten en samen te leren. Jongeren zijn in de lead; een dj workshop, een avond met beginnende bandjes of een ontmoetingsavond. Alles is mogelijk! De eerste hosts die de bar van De Nijverheid gaan overnemen zijn Youssra en Julian met hun zelfbedachte concept ‘Kalligraferen kun je leren’. Leer kalligraferen, geniet van Arabische gedichten en snacks. En dat allemaal gratis voor jongeren onder de 21 jaar.

Hebben bomen en planten een bewustzijn?

Waar: Academiegebouw

Wanneer: dinsdag 25 april

Prijs: gratis

Steeds meer onderzoek wijst erop dat ook bomen en planten zich bewust zijn van hun omgeving. Ze communiceren met elkaar via lucht en bodem, vormen kleine gemeenschappen, en kijken naar elkaar om. In toenemende mate verstoort de mens die communicatie. Hoe kunnen we leren om beter naar ze te luisteren? En hoe helpt dit ons om ecosystemen te beschermen? Met vegetatiekundige dr. Nils van Rooijen (WUR). Aanmelden voor deze lezing is niet nodig, maar vol is vol.