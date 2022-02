Uittips: speuren naar stadsfossielen, een ode aan Toon Hermans of naar de film in Louis Hartlooper Complex

Nog geen plannen voor vanavond? Of juist op zoek naar een leuk uitje voor de komende weekenddagen? DUIC zette weer een aantal evenementen voor je op een rijtje. Genoeg keus weer deze week, van film en theater tot stadsfossielen zoeken in Utrecht en een rondleiding krijgen door voormalig gevangenis Wolvenplein.

Don’t F*ck with Artemis (Theatergroep Aluin)

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: vrijdag 4 februari

Prijs: 10 tot 19 euro

De Trojaanse oorlog is voorbij. Koning Agamemnon is vermoord door zijn vrouw, omdat hij zijn dochter offerde in de oorlog. Maar niemand weet dat Artemis haar op het laatste moment gered heeft. Dochter Ifigineia leeft nog. Na vele jaren besluit Ifigineia om terug naar huis te gaan. Theatergroep Aluin heeft opnieuw mythologische figuren in een hedendaagse setting tot leven weten te wekken. Na De Wraak van Ifigineia en (it sucks to be) Helena komt Aluin nu met het derde deel van de ‘Terug uit Troje Trilogie’: Don’t f*ck with Artemis.

Rondleiding door gevangenis Wolvenplein

Waar: Wolvenplein 27

Wanneer: zaterdag 5 februari om 15.00 en 16.00 uur

Prijs: 5 euro voor volwassenen, kinderen tussen de 0 en 2 euro

De gevangenis ging alweer zeven jaar geleden dicht, maar nu kan iedereen binnen een kijkje nemen. Tijdens deze rondleiding leer je meer over de historie en de toekomst van de oudste cellulaire gevangenis van Nederland. Gidsen leiden je rond en leggen uit hoe het er tussen 1856 en 2014 aan toeging. De rondleidingen worden elke eerste zaterdag van de maand gegeven op verschillende tijdstippen. Op 5 februari is er nog plek om 15.00 en 16.00 uur. Wie mee wil doen, kan [email protected] mailen met de datum en het tijdstip.

Toon! De mooiste liedjes van Toon Hermans

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 7 februari

Prijs: 38 euro

Toon Hermans excelleerde in ‘van niets iets’ maken en introduceerde de one-man-show in Nederland. Dit jaar is het precies twintig jaar geleden dat Hermans overleed en dat gaan niet onopgemerkt voorbij. Remko Vrijdag, Lissa Meyvis, Tommie Christiaan en het Metropole Orkest brengen een ode aan Hermans, door zijn mooiste en ontroerendste liedjes te spelen. Van 24 Rozen, tot Lente me en Als de liefde niet bestond…

Film: Olga

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: dagelijks

Prijs: 8 tot 10 euro

Deze film gaat over Olga, een van de beste Oekraïense turnsters van het moment. Ze kan alleen maar denken aan trainen voor het EK dat dichterbij komt. Maar als het journalistieke werk van haar moeder hun levens bedreigt, wordt Olga voor haar eigen veiligheid naar een gastgezin in Zwitserland gestuurd. Olga stort zich op haar turnroutine om een plek in het Zwitserse team te bemachtigen, maar als in Kiev de Euromaiden-protesten losbarsten en Olga’s moeder en beste vriendin in de frontlinie belanden, wordt Olga verscheurd tussen haar sportieve ambities en de liefde voor haar geboorteland. Een ontroerend verhaal, over sterke maar mentaal kwetsbare turnsters, tegen de achtergrond van de Oekraïense revolutie in 2013. Olga ging in première op het Cannes Filmfestival en is de Zwitserse Oscar-inzending.

Speuren naar Stadsfossielen

Waar: in Utrecht

Wanneer: wanneer je wilt

Prijs: gratis

Ze vallen niet altijd gelijk op, maar in Utrecht zijn talrijke fossielen te vinden, bijvoorbeeld in gevelplaten, stoepen en raamdorpels. Ze zijn in ieder geval vooral te zien in en om oude gebouwen en overal waar natuursteen is verwerkt. Heel februari kun je meedoen in de jacht van stadsfossielen. Als je een fossiel gevonden hebt, kun je die natmaken met een plantenspuit of spons, waardoor je hem veel beter kunt zien. Maak daarna een foto van het fossiel samen met een muntje van 10 cent, zodat je goed kunt zien hoe groot het fossiel daadwerkelijk is. Je kunt de foto sturen naar [email protected] of posten op sociale media met #stadsfossiel030. Natuurgidsen van IVN Stad Utrecht gaan dan kijken wat voor fossiel dat is. De mooiste komen op een plattegrond op de website ivn.nl.

Open > Woorden

Waar: De Helling

Wanneer: zondag 6 februari

Prijs: gratis

OPEN is terug! De Helling trapt dit jaar een nieuwe reeks af met OPEN > Woorden. Vanwege de coronamaatregelen is OPEN niet in het café, maar in de zaal. Treed binnen voor deze ode aan taal, op verschillende manieren verwoord. Te zien is bijvoorbeeld Jesse Vos, die gewapend met volgekalkte notitieblokjes en een relatief gezonde dosis knaldrang vertelt over seks, therapie, comfortfood en andere dingen die hem bezighouden. Verder staat Caya van Rossum op het podium, die al jaren zinnen, woorden en gedichten schrijft. Over dagelijkse zorgen, wat er in haar hoofd omgaat en vooral in veel metaforen. Tot slot is Zita Smit er. Zita zelf wil er weinig woorden aan vuil maken: “Als men wil weten wat ik doe, dan moeten ze maar komen kijken.” Duidelijk toch?

