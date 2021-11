Uittips: Tangarine in EKKO, Open Lab in de bieb en Comedytrain on Tour

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en dat raakt een hoop artiesten en organisatoren, maar gelukkig zijn er nog genoeg evenementen die wél door kunnen gaan. DUIC zette er weer zeven op een rijtje die je komend weekend niet mag missen.

Lucas Hamming

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 19 november

Prijs: 20,25 euro

In 2016 maakt Nederland echt kennis met Lucas Hamming, als hij meedoet met het tv-programma De Beste Singer-Songwriter. Sinds hij daar de finale haalde, is Hamming uitgegroeid tot vaste waarde binnen de Nederlandse muziek. Hij was er een jaartje tussenuit, waarin hij in verschillende theatervoorstellingen speelde en meedeed aan het televisieprogramma Maestro. Maar nu is hij teruggekeerd naar de muziek. Met de release van zijn nummer Falling is hij gelijk helemaal terug en dit najaar komt ook zijn nieuwe album uit: POSTPONED.

Tangarine

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 19 november

Prijs: 16 euro

Na een uitverkochte zaal in 2014, is de Nederlandse folktweeling Tangarine terug in EKKO. Het duo komt met een nieuwe, groots opgezette liveshow vol nieuwe muziek. De broers Brink presenteren hun onafscheidelijke stemmen en instrumentatie met nieuwe energie. Shadow is de eerste voorbode van wat nog komen gaat; een compositie die iets meer neigt naar rock en pianopop. Tangarine is terug!

Winter op het Hof

Waar: Hof van Cartesius

Wanneer: zaterdag 20 november

Prijs: entree gratis, bijdrage voor activiteiten

Het Hof van Cartesius opent deze zaterdag de deuren met Winter op het HOF! Struin door winterse tuinen en circulair gebouwde paviljoens en ontdek creatieve en duurzame makers tijdens de HOFsafari. Misschien vind je er wel het perfecte cadeau voor de feestdagen. Je kunt tijdens een rondleiding ook meer leren over de nieuwe circulair gebouwde paviljoens en de karakteristieke gele Boomtoren of een workshop volgen. Of geniet van muziek en lokale hapjes en drankjes bij het kampvuur. Kijk op hofvancartesius.nl voor meer informatie, reservering en de prijzen voor de activiteiten.

Open Lab

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 18 november

Prijs: gratis inloop, je betaalt de materialen die je gebruikt

Wat doet een Micro:bit? Kan ik een legosteen printen? Hoe kan ik een molentje laten draaien op een zonnecel? Kom in het Open Laboratorium op een leuke, laagdrempelige en betaalbare manier kennismaken met nieuwe technologie, machines en robotica. Je kunt hier dingen maken, programmeren, uitproberen of gewoon komen kijken. In het Open Lab kun je vragen stellen en samen opzoek gaan naar een antwoord. Het Open Lab is leuk voor iedereen: van 8 tot 101 jaar.

Comedytrain on Tour

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: maandag 22 november

Prijs: 13,50 tot 23,50 euro

De comedians trekken vanuit hun eigen comedyclub Toomler in Amsterdam het land in. De show bestaat uit een line-up van aanstormend talent en gevestigde namen, maar wie het zijn blijft een verrassing tot het laatste moment. Wat ze met elkaar gemeen hebben is overrompelende comedy. Stand-up zoals stand-up bedoeld is.

International Queer & Migrant Film Festival: Silent Voice

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: donderdag 18 november

Prijs: 10 euro

Khavaj is een jonge MMA-vechter die vlucht uit Tsjetsjenië als zijn broer erachter komt dat Khavaj homo is. Hij is zo in shock door alles wat er gebeurd is, dat hij zijn stem is kwijtgeraakt. Khavaj is gevlucht naar België en leert met hulp van een Belgische organisatie, die jongens als Khavaj beschermt, om weer te praten. Hij probeert zijn weg te vinden in een nieuw land, maar ondertussen zit het tirannieke Kadyrov-regime hem op de hielen. Hij moet een nieuwe identiteit aannemen omdat leden van de Tsjetsjeense diaspora in België hem mogelijk verraden. Deze film volgt Khavaj op de voet en getuigt van zijn gigantische strijd om zichzelf opnieuw uit te vinden. De film is Engels ondertiteld.

Bloedkoraal

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 20 november

Prijs: 17 tot 20 euro

Tijdens deze muziektheatervoorstelling word je terug geslingerd in de tijd van een meeslepende liefde: Bloedkoraal is geïnspireerd op het eeuwenoude verhaal van Orpheus en Euridice. Tuur (Jack Wouterse) is een man in de herfst van zijn leven als hij met loeiende sirenes naar de intensive care wordt gebracht. Terwijl het ziekenhuispersoneel vecht voor zijn leven, gaat Tuur terug in de tijd, naar zijn jaren als jonge vent. De tijd van de meeslepende liefde die hij beleefde met Meie komt terug. Het was een korte, maar intens gelukkige periode. Ze wisten het zeker: zij zouden samen honderd worden. Maar het noodlot slaat toe en Meie sterft in Tuurs armen. De dag waarop ze zouden trouwen wordt haar sterfdag. Nu Tuur veertig jaar later zelf balanceert tussen leven en dood, daalt hij af naar de Onderwereld om zijn betreurde geliefde te zoeken.