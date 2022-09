Uittips Utrecht: 900 minuten feest in Club Basis, EKKO en de Helling op 1 ticket

Dit weekend is er een hoop te doen in Utrecht. Helemaal bijzonder is 900 minuten, waarbij je met één ticket naar Club Basis, EKKO en De Helling kan om urenlang te feesten. Liever toch iets anders doen? Bekijk de lijst hieronder.

Betweter Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 30 september, 18.30 uur

Prijs: 17,50 euro

Het Betweter Festival is er weer! Kom vrijdag naar TivoliVredenburg voor je jaarlijkse dosis duiding en verfrissende ideeën. De avond bestaat uit een mix van talks, muziek, film, interactieve installaties en live wetenschappelijk onderzoek. Twijfels worden hier beantwoord met feiten en feiten met twijfels… Waarom moeten we op een andere manier naar de migratiecrisis kijken? En waarom moeten we praten over seksueel geweld? Beide onderwerpen komen aan bod. Muziek is er van onder meer Meau en Kiki Schippers en cabaret van Merijn Scholten. En dat is nog maar een greep uit het uitgebreide programma.

Imaginary: de pracht en kracht van wiskunde

Waar: Minnaertgebouw

Wanneer: maandag 3 t/m vrijdag 21 oktober

Prijs: gratis

Wie vroeger zat te gruwelen in de wiskundeles, kan dit vakgebied tijdens deze reizende tentoonstelling een nieuwe kans geven. Wiskunde is mooi en de toepassingen zijn oneindig. Met die gedachte moet je het Minnaertgebouw binnenstappen. Buig je over ingewikkelde puzzels op grote touchscreens, luister naar Utrechtse wiskundigen of verwonder je over de kleurrijke posters met wiskundige figuren. Jong en oud kunnen hier alles leren over dit vaak ongrijpbare vakgebied.

Grootste Pokémonbeurs van Utrecht

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: zondag 2 oktober, 10.00 uur

Prijs: 3 euro

Op zondag 2 oktober is in ZIMIHC theater Stefanus de grootste Pokémonbeurs van Utrecht en omstreken. Kom ruilen, kopen en kijken bij de 80 meter aan stands die er te vinden zijn. Hier vind je niet alleen kaarten, maar ook speelgoed, knuffels en nog veel meer. Nieuw, oud, als het maar Pokémon is. Hier is het allemaal te krijgen.

Beste meneer Bouterse

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: donderdag 6 oktober

Prijs: nog onbekend

In deze hoogstpersoonlijke film onderzoekt journalist en filmmaker Ananta Khemradj hoe haar generatie verder moet in de nasleep van de Decembermoorden. Desi Bouterse is dan wel veroordeeld, maar het lukt Surinamers niet om de turbulente jaren 80 een plek te geven. Welke toekomst heeft een land dat zijn verleden niet onder ogen durft te komen?

Nederlands Film Festival

Waar: verschillende plekken in Utrecht

Wanneer: nog t/m vrijdag 30 september

Prijs: wisselend

De laatste dagen van het Nederlands Film Festival breken aan. Een goede reden om het festival alsnog te gaan ontdekken, als je dat nog niet gedaan hebt. Bijvoorbeeld in de centrale hal van Bibliotheek Neude. Daar vind je Storyspace, een expositie die vernieuwende en originele manieren van verhalen vertellen laat zien. Bij De Nijverheid kun je donderdag nog gaan kijken naar de film Femi. En voor het echte hoogtepunt wachten we de vrijdag af: het Gouden Kalveren Gala wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur.

900 Minuten

Waar: Club BASIS, EKKO en De Helling

Wanneer: zaterdag 1 oktober, 15.00 uur

Prijs: 19,50 tot 32 euro

Bij het jubileum van Utrechts stadsrechten mag een buitengewone viering van de nachtcultuur niet ontbreken. Club BASIS, EKKO en De Helling slaan deze avond de handen ineen voor een dans-estafette van maar liefst 900 minuten. Op deze avond vind je zowel gevestigde als opkomende namen in allerlei genres. U-town only! Kom luisteren naar en dansen op Carista, Black Sun Empire, Colin Benders, Tinlicker en nog veel meer. Van de Oudegracht, naar Rotsoord en terug naar de Bemuurde Weerd, deze avond duiken we vijftien uur lang in de clubgeschiedenis en -toekomst van onze stad.

Kees van Amstel – Vluchtweg Altijd Vrijhouden

Waar: Het Werftheater

Wanneer: vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, 20.30 uur

Prijs: 17,50 tot 19,50 euro

Ben je een vechter of een vluchter in het leven? Kees van Amstel gaat niet graag de confrontatie aan. Dan vlucht hij liever. Naar een ver buitenland, naar een theater of gewoon naar ergens in zijn hoofd. Hij houdt in ieder geval altijd zijn vluchtweg vrij, want je weet maar nooit. Gelukkig voor zijn publiek: met veel grappen. Heel veel grappen.

