Uittips Utrecht: De Parade, Centraal Laat en hakken met Vinyl Freaks

Het weekend staat voor de deur, de zon schijnt en de agenda van Utrecht zit weer bomvol leuke evenementen. Je kunt nog steeds naar voorstellingen van De Parade, je kunt een bezoek brengen aan de ‘happy ending’ van het Come Alive Festival of ga hakken met Vinyl Freaks. Meer dan genoeg keus!

Korenfestival Leading Voices

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 27 tot en met 31 juli

Prijs: wisselend

Het korenfestival Leading Voices, European Days for Vocal and Choral Leaders, is afgelopen week officieel geopend met een concert in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. De rest van het weekend vindt dit nieuwe festival plaats op verschillende locaties in Utrecht. Hier zullen koren van uiteenlopende grootte hun muziek ten gehore brengen. Binnen het festival zijn naast muzikale voordrachten ook onder meer sprekers te horen. In totaal zijn er meer dan honderd sessies te bezoeken, een bijzonder platform voor professionals in de koormuziek. Over de locaties en entree is op de website van Leading Voices meer te vinden.

Hakken met Vinyl Freaks

Waar: Muziekpodium Azotod

Wanneer: 30 juli om 21.00 uur

Prijs: 16,50 euro voorverkoop, 19,50 aan de deur

Bezoekers van Muziekpodium Azotod reizen op zaterdagavond terug naar de begindagen van het gabbertijdperk. De Vinyl Freaks nemen ze mee naar de negentiger jaren, de tijd waarin de gabbers ‘als één grote familie naast elkaar los stonden te gaan’. Jaren voor de eeuwwisseling werd er op deze evenementen nog uitsluitend vinyl gedraaid. De dansvloer was nog vrij van mobiele telefoons. “Oftewel een avond zonder zorgen en feest met hardcore uit de jonge jaren! En om dat alles nog wat extra kracht bij te zetten zijn we deze editie een samenwerking aangegaan met Limburgse Gabbers zodat we System BV23 tot onze beschikking hebben voor serieus muzikaal geweld”, schrijft de organisatie online.

Happy ending voor Come Alive Festival

Waar: Zware Jongens en Come Alive (Het Nieuwe Muntgebouw)

Wanneer: 30 juli om 12.00 uur

Prijs: 25 euro

De erotische expositie Come Alive in Utrecht komt na twee maanden tot een einde. Een ‘happy ending’ wordt het wel, kondigt de organisatie al aan. Joost van Bellen, Wannabe a Starr, La Piratesse, Lionstorm en Pinq Radio treden op tijdens het Closing Festival van Come Alive. Voor wie tussendoor even op adem moet komen is er ook een Workshop Erotisch Borduren. Het belooft een ‘nacht vol met optredens, muziek, sexy kunst en bizar funky rolschaatsdisco’ te worden. Meer artiesten, informatie en tickets zijn te vinden op de website.

HOPPAAA! foodtruckfestival is er weer

Waar: Tolsteegplantsoen

Wanneer: 29 tot en met 31 juli

Prijs: gratis

Het foodtruckfestival HOPPAAA! komt weer terug naar het Utrechtse Tolsteegplantsoen. De editie in het Amaliapark van een maand eerder mocht dan niet doorgaan, deze keer is het wel menens. Des te meer reden om er dit zomerse weekend even op uit te trekken naar het ‘grootste terras van de wijk’. Borrelplanken, de Wijnclub, foodtrucks, Silent Disco, live muziek, proeverijtjes, streekbieren, muzikale bingo, nog meer foodtrucks, de Cocktailbar, shared dining, lang tafelen en schminken zijn allemaal dingen die de bezoekers op dit familiefestival kunnen verwachten. Overal is met pin of contant geld te betalen. Geen rijen voor de muntverkoop dus. Op vrijdag branden de foodtrucks om 15.00 uur los, op zaterdag en zondag is dat om 12.00 uur al. Alle avonden duren tot 21.00 uur.



De Parade: Gery Mendes speelt Borboletas

Waar: De Parade, Moreelsepark

Wanneer: 27 juli tot en met 1 augustus

Prijs: 9 euro

Borboletas is een solo over oorlog van de uit Kaapverdië afkomstige muzikant/acteur Gery Mendes, vanuit gesprekken met zijn vader: een muzikale dans kriskras door de tijd, langs de liefde, de misère van zijn jeugd, dienstplichtig vechten voor een regime dat zijn volk onderdrukt, langs het geweten, naar de vraag: was mijn vader een held of een verrader? Ondersteund door opzwepende muziek die in zijn dna zit: morna, funana, West Afrikaanse feestmuziek en hiphop. Borboletas is te vinden in Casa Mondo.

Centraal Laat > ​​La Cassette x De gezonde stad

Waar: Centraal Museum

Wanneer: donderdag 4 augustus

Prijs: 6,50 tot 11 euro

Centraal Laat is hét avondconcept van het Centraal Museum. Een aantal donderdagavonden per jaar kan je in het museum dwalen door de zalen en jezelf verliezen in onder meer performances, muziek en lezingen. Deze editie is in samenwerking met het collectief La Cassette. Het thema dat centraal staat is: ‘de (on)gezonde stad’. Gezond is niet altijd de makkelijkste keuze. Soms verlang je naar snacks, drankjes die koppijn veroorzaken en het uitstellen van je nachtrust. De (on)gezonde stad maakt duidelijk hoe je soms kunt snakken naar het ‘korte termijn geluk’ van guilty pleasures wanneer je na een avond uit met een kater in bed ligt.

De Parade: Verona Verbakel speelt Well-behaved women seldom make history

Waar: De Parade, Moreelsepark

Wanneer: 27 juli tot en met 1 augustus

Prijs: 8 euro

‘Well-behaved women seldom make history’ is een schaamteloze ode aan troosteloze kalverliefde in al zijn dagdagelijkse, absurdistische glorie. Deze tragikomische voorstelling heeft een Engelse titel maar wordt in het Nederlands opgevoerd. Dit is de ingekorte versie van de originele voorstelling. De voorstelling is gebaseerd op waargebeurde feiten en er wordt expliciete taal in gebruikt. Well-behaved women seldom make history is te vinden in Deluxe.