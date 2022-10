Uittips Utrecht: Kindernacht van de Poëzie, Exit Macbeth en de Utrechtse Stadscantate

Nog geen plannen voor komend weekend? Geen probleem! DUIC zette weer een aantal leuke evenementen in Utrecht op een rijtje. Van Hallo Venray tot de Kindernacht van de Poëzie… Er is van alles te doen!

Geschiedenis: eerste hulp bij ongelukken

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: dinsdag 11 oktober

Prijs: 17,30 tot 27 euro

De grote uitdagingen van onze tijd maken ons onzeker. De Oekraïne-oorlog, coronapandemie, een wooncrisis, een stikstofcrisis… Maar hoe dealden ze daar vroeger allemaal mee? Ook toen waren er epidemieën, vluchtelingencrises en natuurrampen, maar dan zonder vaccins, veiligheidsregio’s en deltawerken. In dit theatercollege laat Beatrice de Graaf zien hoe samenlevingen vroeger grote problemen overwonnen. Juist in tijden waarin alles redeloos, radeloos en reddeloos lijkt, ontstaan nieuwe ideeën en baanbrekende innovaties.

Hallo Venray

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 7 oktober

Prijs: 17 euro

Al 35 jaar speelt Hallo Venray de pannen van het dak, maar van stoppen is geen sprake. De band komt zelfs met nieuw werk: Coffee and Cake, heet het album. De eerst single daarvan heet Jazz en is een voorproefje van wat de rest van het album gaat brengen. Support is er van Stuurbaard Bakkebaard, dat in de originele bezetting op de planken staat. Velen waagden zich al aan vergelijkingen, maar eigenlijk is Stuurbaard Bakkebaard een genre op zich.

Afrovibes: Pina

Waar: Theater Kikker

Wanneer: donderdag 13 oktober

Prijs: 8 tot 16 euro

De Zuid-Afrikaanse danser Kwanele Finch Thusi bouwt met Pina aan een nieuwe mythologie van Zwarte en queer lichamen en identiteiten. Hij wil daarmee de beeldvorming in onze samenleving die mannelijkheid vooral ziet als sterk, krachtig en masculien terugdringen, door de kwetsbaarheid en zachtaardigheid van het mannelijk lichaam te laten zien. Voor Kwanele Thusi is zijn eigen zwarte queer-identiteit het uitgangspunt voor al zijn werk, in de kleding die hij draagt, de manier waarop hij zijn lichaam opmaakt, zijn gedrag en de fysieke training van zijn lichaam.

Theatersportwedstrijd Totdat de Dom Valt vs Aangenaam Verrast

Waar: Villa Concordia

Wanneer: zaterdag 8 oktober

Prijs: 8 euro

Deze avond in Villa Concordia: improvisatie-toneel in de vorm van een wedstrijd. De spelers vragen het publiek om suggesties. Een beroep? Een huishoudelijk voorwerp? De spelers moeten die suggesties vervolgens verwerken in hun geïmproviseerde scène. Er zijn allerlei verschillende theatersportspellen. Het team dat het publiek het best vermaakt en weet te raken, wint! Meer informatie en tickets zijn te krijgen op totdatdedomvalt.com.

Kindernacht van de Poëzie

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: vrijdag 7 oktober, 19.30 uur

Prijs: 7,50 euro

Kom luisteren naar grappige, spannende, ontroerende of misschien zelfs griezelige poëzie, spoken word en muziek tijdens deze Gi-Ga-Groene Kindernacht van de Poëzie. Trek je leukste onesie aan en gaan! In de Bibliotheek Neude is deze avond van alles te beleven. Er zijn optredens van onder meer Bette Westra, Bibi Dumon Tak, Ted van Lieshout en Elten Kiene. Na afloop volgt er zelfs een heus slaapfeest in de bibliotheek. Slapen tussen je lievelingsboeken!

Exit Macbeth

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: donderdag 6 oktober, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 24,50 euro

Shakespeares personage Macbeth is het archetype van de alfaman, maar wat als je Macbeth uit Macbeth haalt? Dat is de vraag waardoor de Duitse regisseurs Jana Vetten en Jan-Christoph Gockel zich in deze voorstelling laten leiden. De voorstelling toont niet alleen het verlies van een personage, maar laat zien dat de volledige klassieke plotstructuur van de reis van een tragische held verdwijnt op het moment dat deze niet meer aanwezig is. Daarvoor in de plaats komt er ruimte voor alles wat altijd al figureerde aan de rand van het verhaal: heksen, natuur en dieren.

Utrechtse Stadscantate

Waar: Domtoren

Wanneer: donderdag 6 t/m donderdag 13 oktober

Prijs: 10 euro

Arthur Japin, Ronald Giphart en Manon Uphoff schreven in het kader van Utrecht 900 aangrijpende liedteksten over thema’s die er niet om liegen. ‘Sinnelosen, Sodomieten en Slijkburgers’ beschrijft bijna vergeten maar onvergetelijke gebeurtenissen die ooit plaatsvonden binnen de muren van de stad Utrecht. Is er eigenlijk wel iets veranderd of is eigenlijk alles hetzelfde gebleven?